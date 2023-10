EGIDE S.A. est spécialisé dans la conception, la production et la commercialisation de boîtiers destinés à la protection et à l'interconnexion de puces et de systèmes électroniques. Les produits du groupe sont principalement utilisés dans les radars, les détecteurs infrarouges, les satellites et les modules optoélectroniques (émetteurs, receveurs, modulateurs, amplificateurs, etc.). Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - boîtiers pour l'imagerie thermique (34,5%) ; - boîtiers de puissance (26%) ; - boîtiers pour composants optoélectroniques (13,7%) ; - boîtiers d'hyperfréquence (13,2%). Le solde du CA (12,6%) concerne notamment les prestations d'études réalisées pour le compte d'organismes publics. A fin 2021, le groupe dispose de 2 sites de production implantés en France et aux Etats-Unis. La répartition géographique du CA est la suivante : France (19,6%), Etats-Unis et Canada (50,4%) et autres (30%).

Secteur Equipements et composants électriques