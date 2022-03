EGIDE : Résultats annuels 2021

Bollène, 30 mars 2022 – 18:00 (CET)

Communiqué de presse

Résultats annuels 2021

En dépit de la persistance des difficultés engendrées par la pandémie, le Groupe Egide a démontré sa résilience en assurant sa croissance en 2021. Chiffre d’affaires 2 0 2 1 : 32 , 50 M€ ( + 8 , 5 % /20 20 ) EBITDA après loyer : 1 , 5 M€ (vs. 3 , 8 M€ e n 20 20 ). Résultat Net : 0 , 05 M€ (vs. 0 , 98 M€ en 20 20 ). Les entités Egide SA et Egide USA sont en croissance (+ 5 , 8% et +31 , 7% respectivement ) , alors que Santier est pratiquement stable .

Perspectives 202 2 : L'optimisme est de mise dans la mesure où les prises de commandes de la fin de l'année 2021, portées en grande partie par le secteur de la Défense, permet tent de poser des bases solides pour une bonne année 2022. Un projet de c onversion d'actifs immobilisés en trésorerie avec le lease-back de l'usine de Cambridge. Les pénuries de main-d'œuvre aux États-Unis, et les risques liés à la crise sanitaire, devront être maîtrisés en 2022 afin de remplir les objectifs. La situation g éopolitique en Europe devrait avoir un effet positif sur la demande de produits Egide dans toutes les usines du Groupe, sans que cela soit tangible pour le moment au niveau des prises de commandes.



Les résultats présentés ci-dessous sont des données consolidées non auditées pour 2021 mais revus par le Comité d’Audit qui s’est réuni le 29 mars 2022. Les travaux de revue des comptes seront terminés dans les semaines qui viennent.

En M€ - Non audité FY 2021 H2 2021 H1 2021 FY 2020 CHIFFRE D’AFFAIRES 32,50 100% 15,90 100% 16,60 100% 29,97 100 % Achats consommés -13,12 -40% -6,87 -43% -6,25 -38% -10,73 -36% Variation de stocks 0,46 1% 0,46 3% 0 0% -0,82 -3% Charges de personnel -14,05 -43% -7,20 -45% -6,85 -41% -13,64 -46% Charges externes * -6,50 -20% -2,45 -15% -4,05 -24% -3,29 -11% Impôts et taxes -0,32 -1% -0,15 -1% -0,17 -1% -0,31 -1% Autres charges & indemn. ** 3,13 10% 0,87 5% 2,26 14% 2,33 8% EBITDA (brut) 2,09 6% 0,55 3% 1,54 9% 3,52 12% Dépréciation. Amort.& provisions*** -1,38 -4% -0,36 -2% -1,02 -6% -1,55 -5% RESULTAT OPERATIONNEL 0,71 -2% 0,19 1% 0,52 3% +1,97 7% Eléments financiers -0,46 -1% -0,23 -1% -0,23 -1% -0,56 -2% Impôts sur les résultats **** -0,19 -1% -0,14 -1% -0,05 0% -0,42 -1% RESULTAT NET 0,05 0% -0,19 -1% 0,24 1% 0,98 3%

* : +0,5 Pertes d'exploitation & -2,84 sous-traitance traitement de surface ** : + 0,7 PPP + 2,6 Immobilisations payées par l'assurance

*** : + 0,5 reprise de la dépréciation 2018 Egide SA & - 0,3 dépréciation GW Santier

**** : Dont -338k€ de réduction de l'actif fiscal américain + 200k€ d'activation de l'actif fiscal français.

ELEMENTS FINANCIERS CONSOLIDES

CHIFFRE D'AFFAIRES

Le Groupe Egide confirme sa croissance en 2021 malgré les difficultés liées à la crise sanitaire qui ont ralenti l'activité commerciale. Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe Egide pour 2021 s'élève à 32,50 millions d'euros, en hausse de +8,5% par rapport à 2020.

Le chiffre d'affaires avait été affecté au premier semestre 2021 par des retards dans la reconstruction de la ligne de galvanoplastie de Cambridge en raison de difficultés d'approvisionnement en matériaux pour l’équiper. Dès la fin de l'année, la ligne était à nouveau opérationnelle à 100% et avait été auditée par un certain nombre de clients clés des marchés américains de l'Aérospatiale et de la Défense.

La croissance aurait pu être plus importante sans les pénuries de main-d'œuvre rencontrées aux États-Unis. Les besoins en personnel qualifié et en main d'œuvre directe sont en effet restés insatisfaits au second semestre 2021. Cela nécessitera de nouvelles approches en 2022, car le marché du travail reste tendu aux États-Unis. Les ventes des filiales américaines ont représenté 56% du chiffre d’affaires total du Groupe. Pour information, le taux de change moyen euro/dollar en 2021 était de 1,18 contre 1,14 en 2020.

RESULTATS AU 31 DECEMBRE 2021

L’EBITDA corrigé des loyers (résultat opérationnel avant amortissements et intérêts, après exceptionnel) s’établit à 1,5 M€ contre 3,8 M€ en 2020.

Les éléments non récurrents (assurance et coûts liés à l'incendie, PPP, dépréciation) ont un impact positif de 1,09 million d'euros en 2021 contre 4,53 millions d'euros en 2020, cette diminution étant principalement attribuable à la sous-traitance du traitement de surface (présentée dans les coûts externes) de 2,84 millions d'euros en 2021.

Compte tenu de l`ensemble de ces éléments, le Groupe Egide a dégagé un bénéfice net de 0,05 M€ au 31 décembre 2021 (contre 0,98 € en 2020).

BILAN CONSOLIDE AU 31 DECEMBRE 2021

ACTIFS * PASSIFS * 2021 2020 2021 2020 Immobilisations 9,5 6,5 Capitaux propres 11,4 10,6 Droits d'utilisation des biens loués 2,0 2,3 Autres immobilisations financières 0,5 0,5 Provisions 0,9 0,8 Crédits d’impôts 0,7 0,8 Dette financière 7,8 6,6 Stocks, créances et autres actifs 13,8 16,3 Dettes de loyer 2,2 2,5 Trésorerie 1,6 1,4 Dettes fournisseurs et autres 5,8 7,3 TOTAL 28,1 27,8 TOTAL 28,1 27,8

* En M€ - non audité

Les actifs immobilisés intègrent une dépréciation de 0,3M€ en raison de la dépréciation de Santier et 2,6M€ de Capex financés par l'assurance de Cambridge + 0,4M€ chez Egide SA + 0,5 M€ de reprise de dépréciation de 2018 chez Egide SA.

Les dettes financières tiennent compte du reclassement de 1,8M€ de long terme à court terme en raison du non-respect des covenants chez Egide USA et Santier. Le partenaire financier actuel a donné à la société jusqu'au 30 juin pour trouver un autre établissement. La subvention d'investissement présentée en Autres dettes, est en attente des amortissements et des loyers pour être comptabilisée en profit.

Le fonds de roulement représente 90 jours de chiffre d'affaires.

EVÈNEMENTS SIGNIFICATIFS SURVENUS APRÈS LE 31 DECEMBRE 2021 : PROCESSUS DE LOCATION-VENTE POUR EGIDE USA À CAMBRIDGE

Egide USA (Cambridge) est en cours de négociation de la vente de son bâtiment pour renforcer sa trésorerie et financer de futurs investissements. Un contrat de location est aussi en cours de finalisation avec le potentiel propriétaire pour une durée de 15 ans, avec une option pour 10 ans supplémentaires. Les négociations et les audits de due diligence sont en cours avec un contrat qui devrait être signé avant la fin du premier semestre 2022 pour 6 M$.

Cette opération permettrait au Groupe Egide de réduire sa dette américaine à un niveau quasi nul, et de réaliser une plus-value de près de 3M$.

PERSPECTIVES 2022

Le bon rythme de constitution du carnet de commandes constaté en fin d’année 2021, porté en grande partie par le secteur de la Défense, permet de poser des bases solides pour une bonne année 2022.

La situation géopolitique en Europe devrait avoir un effet positif sans que cela soit tangible pour le moment au niveau des prises de commandes. Les donneurs d'ordres du secteur de la Défense, tant en Europe qu'aux États-Unis, ont indiqué, sans pour autant annoncer clairement leurs commandes, qu'ils s'attendent à ce que leurs activités respectives soient soutenues au second semestre.

En outre, l'opération de location-vente de l'usine de Cambridge (en cours sur le S1 2022) renforcera la trésorerie du Groupe.

Egide SA prévoit une accélération de ses revenus grâce à la conquête de nouveaux clients sur le marché de l'imagerie thermique, et à de nouvelles commandes pour la prochaine génération de boîtiers pour les communications à haut débit. De nombreux nouveaux projets majeurs, remportés en 2021, seront lancés en 2022, ce qui stimulera les revenus pour les régions d'Israël et de Chine.

Le carnet de commandes de l'activité céramique HTCC d’Egide USA s'est reconstitué à près d'1 M$, intégrant deux nouveaux clients. Un accord pluriannuel de plusieurs millions de dollars avec son plus grand client sur le secteur de la puissance est confirmé par des commandes. Et une croissance significative est attendue sur le marché des batteries thermiques. Une nouvelle équipe commerciale aux Etats-Unis travaille à développer de nouvelles opportunités pour Santier - matériaux de dissipation thermique et capacités d'usinage. Les commandes enregistrées au premier trimestre semblent refléter le succès de cette équipe.

Jim Collins, président-directeur général, commente : "Alors que certaines affaires ont été freinées par la crise sanitaire, le Groupe Egide démontre sa résilience et relève les défis qu’elle a engendré ainsi que ceux liés à l’incendie sur son site de Cambridge. La loyauté de nos clients continue de porter nos deux filiales américaines et cela s’est traduit par des prises de commandes significatives au Q4 2021 et au Q1 2022. Nous nous attendons à ce que 2022 soit une année de croissance de l’activité et des marges du Groupe.”

CALENDRIER FINANCIER

Assemblée Générale : 16 juin 2022

Chiffre d’affaires semestriel: 21 juillet 2022

CONTACTS

EGIDE –Luc Ardon – Directeur Financier - +33 4 90 30 35 94 – luc.ardon@fr.egide-group.com

FIN’EXTENSO – Isabelle Aprile - Relations Presse - +33 1 39 97 61 22 – i.aprile@finextenso.fr

