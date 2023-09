L225-136 2°, L228-92 du Code de commerce et L22-10-49 et suivants du Code de commerce :

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour une assemblée générale extraordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'administration et après avoir constaté que le capital social est intégralement libéré, statuant conformément aux dispositions des articles L225-129 et suivants du Code de commerce, notamment des articles L225-129-2,L225-135,

En application des dispositions légales et réglementaires en vigueur, nous avons établi le présent rapport afin de vous rendre compte des modalités et conditions de réalisation d'une augmentation de capital par voie d'émission, avec maintien du droit préférentiel des actionnaires, d'actions nouvelles de la Société, qui a été décidée le 11 août 2023 par le Conseil d'administration dans le cadre de la délégation qui lui a été accordée par l'assemblée générale des actionnaires du 18 juin 2021 aux termes de sa 10ème résolution.

Prend acte du fait que le Conseil d'administration rendra compte à la plus prochaine assemblée générale ordinaire, conformément à la loi et à la réglementation, de l'utilisation des autorisations accordées au titre de la présente délégation ;

Sur sa seule décision et s'il le juge opportun, imputer les frais, droits et honoraires d'augmentation de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation de capital ;

Répartir librement tout ou partie des titres non souscrits à titre irréductible et, le cas échéant,

Prix de souscription. Le prix de souscription a été fixé à 0,65 euro par Action Nouvelle, soit 0,5 euro de valeur nominale et 0,15 euro de prime d'émission, représentant une décote faciale de 26,4% par rapport au cours de clôture du 11 août 2023 (0,883€) et une décote de 14,3% par rapport à la moyenne pondérée des volumes des 20 jours de bourse précédant le 11 août 2023 (0,759€).

aux porteurs d'actions existantes inscrites en compte sur leur compte-titres à l'issue de la journée comptable du 16 août 2023 qui se sont vus attribuer des droits préférentiels de souscription; et

Les actionnaires de la Société se sont vus attribuer 1 droit préférentiel de souscription pour 1 action existante possédée. 7 droits préférentiels de souscription ont permis de souscrire 2 Actions Nouvelles au prix de 0,65 euro par action, sans qu'il soit tenu compte des fractions.

Les droits préférentiels de souscription n'ont pu être exercés qu'à concurrence d'un nombre de droits préférentiels de souscription permettant la souscription d'un nombre entier d'actions. Les actionnaires ou cessionnaires de leurs droits qui ne possédaient pas, au titre de la souscription à titre irréductible, un nombre suffisant d'actions existantes pour obtenir un nombre entier d'Actions Nouvelles, ont dû faire leur affaire de l'acquisition sur le marché du nombre de droits préférentiels de souscription nécessaires

la souscription d'un nombre entier d'actions de la Société. Les droits préférentiels de souscription formant rompus ont pu être cédés sur le marché pendant la période de cotation des droits préférentiels de souscription.

Souscription à titre réductible. En même temps qu'ils ont déposé leurs souscriptions à titre irréductible, les actionnaires ou les cessionnaires de droits préférentiels de souscription ont eu la possibilité de souscrire à titre réductible le nombre d'Actions Nouvelles qu'ils souhaitaient, en sus du nombre d'Actions Nouvelles résultant de l'exercice de leurs droits préférentiels de souscription à titre irréductible.

Les Actions Nouvelles non absorbées par les souscriptions à titre irréductible ont été réparties et attribuées aux souscripteurs à titre réductible. Les ordres de souscription à titre réductible ont été servis dans la limite de leurs demandes et selon un coefficient de réduction de 2,91236150, calculé sur le nombre de droits préférentiels de souscription ayant été utilisés à l'appui de leurs souscriptions à titre irréductible, sans tenir compte des fractions et sans que l'attribution puisse être supérieure à la quantité d'actions demandées à titre réductible.

Cotation des droits préférentiels de souscription. Les droits préférentiels de souscription ont été détachés le 16 août 2023 et négociés sur Euronext Growth jusqu'au 29 août 2023 sous le code ISIN FR001400KBC2. Les actions existantes ont été négociées ex-droit à compter du 17 août 2023.

Montant minimum / maximum d'une souscription. L'émission ayant été réalisée avec maintien du droit préférentiel de souscription à titre irréductible et à titre réductible, le minimum de souscription était de 2 Actions Nouvelles nécessitant l'exercice de 7 droits préférentiels de souscription. Il n'y avait pas de maximum de souscription.

Exercice du droit préférentiel de souscription. Pour exercer leurs droits préférentiels de souscription, les titulaires ont dû en faire la demande auprès de leur intermédiaire financier habilité à tout moment entre le 21 août 2023 et le 31 août 2023 inclus. Le droit préférentiel de souscription devait être exercé par ses bénéficiaires, sous peine de déchéance, avant l'expiration de la période de souscription. Conformément à la loi, le droit préférentiel de souscription a été négociable entre le 17 août 2023 et le 29 août 2023, dans les mêmes conditions que les actions existantes. Les droits préférentiels de souscription non exercés à la clôture de la période de souscription sont devenus caducs de plein droit.

Devise d'émission des Actions Nouvelles. L'émission des Actions Nouvelles a été réalisée en Euro.

Versement des fonds et modalités de délivrance des Actions Nouvelles. Les souscriptions des actions et les versements des fonds par les souscripteurs, dont les actions sont inscrites sous la forme nominative administrée ou au porteur, ont été reçus jusqu'au 31 août 2023 inclus auprès de leur intermédiaire habilité agissant en leur nom et pour leur compte.

