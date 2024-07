Société anonyme au capital de 8 129 682 Euros Siège social : Site Sactar - 84500 BOLLENE SIREN 338 070 352 - RCS Avignon Rapport Financier Annuel 31 décembre 2023 EGIDE - Rapport Financier Annuel 2023 1

Sommaire Attestation du responsable 3 Rapport de gestion 4 Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés 65 Comptes consolidés au 31 décembre 2023 71 Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels 99 Comptes annuels au 31 décembre 2023 105 EGIDE - Rapport Financier Annuel 2023 2

Attestation du responsable du rapport financier annuel J'atteste, à ma connaissance, que les comptes sont établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la société et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, et que le rapport de gestion ci-joint présente un tableau fidèle de l'évolution des affaires, des Résultats et de la situation financière de la société et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation ainsi qu'une description des principaux risques et incertitudes auxquels elles sont confrontées. » Le 10 juillet 2024 Philippe Bringuier Directeur Général EGIDE - Rapport Financier Annuel 2023 3

EGIDE Société anonyme au capital de 8 129 682 Euros Siège social : Site Sactar - 84500 BOLLENE SIREN 338 070 352 - RCS Avignon Assemblée Générale Mixte du 25 juillet 2024 Rapport du Conseil d'administration sur les opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2023 (valant exposé sommaire de la situation pendant l'exercice écoulé) Mesdames, Messieurs, Nous vous avons réunis en assemblée générale mixte en application des statuts et de la loi sur les sociétés commerciales pour vous rendre compte de l'activité de Egide SA (« Egide SA » ou la Société ») et de ses filiales (ensemble, le « Groupe » ou le « Groupe Egide ») au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2023, des résultats de cette activité et des perspectives d'avenir, et pour soumettre à votre approbation les comptes annuels sociaux et consolidés dudit exercice. Ces comptes sont joints au présent rapport. Les convocations prescrites par la loi vous ont été régulièrement adressées et tous les documents et pièces prévus par la réglementation en vigueur ont été tenus à votre disposition dans les délais impartis. Le présent rapport vous exposera : L'activité de la Société, ses résultats et sa situation financière ; Des informations sur son contrôle interne et sa gestion des risques ; Des informations en matière de recherche et développement ; Des informations en matière de délai de paiement ; Des informations sur le gouvernement d'entreprise ; L'impact social et environnemental de son activité ; Des informations sur ses filiales et participations ; Des informations diverses concernant la Société ; Les points qui seront abordés en assemblée générale. EGIDE - Rapport Financier Annuel 2023 4

1. ACTIVITE DE LA SOCIETE, SES RESULTATS ET SA SITUATION FINANCIERE 1.1 Faits marquants de l'exercice 2023 Le gouvernement d'entreprise d'Egide SA a été intégralement refondu le 1er juin 2023 avec la démission de M. James F. Collins de ses fonctions de Président-Directeur général et la scission des fonctions de Président du Conseil d'administration, d'une part, et de Directeur général, d'autre part. Ces fonctions ont été attribuées comme suit : la Présidence a été confiée à Monsieur Michel Faure (administrateur depuis 2016) ;

la Direction générale du Groupe a été confiée à Monsieur Philippe Bringuier, qui cumule son mandat social avec sa fonction de Directeur administratif et financier du Groupe ;

Monsieur David Hien, a été nommé Directeur général délégué d'Egide SA et cumule son mandat social avec ses fonctions de Directeur de l'établissement de Bollène en France ;

Messieurs Philippe Bringuier et David Hien ont par ailleurs été nommés, par l'assemblée générale des actionnaires en date du 13 juillet 2023, comme administrateurs de la Société La forte dégradation de la rentabilité du Groupe en 2022 avec une perte de 5,6 millions d'euros, dont 6 millions dus aux filiales américaines, a conduit le Conseil d'administration à prendre la décision en décembre 2022, d'engager un processus de mise en vente des filiales américaines. En août 2023, la mise en vente des filiales américaines a été abandonnée et il a été décidé de mettre en œuvre un plan de redressement desdites filiales notamment à l'aide d'une augmentation de capital d'un montant d'environ 1,9 million d'euros, avec maintien du droit préférentiel de souscription, réalisée en septembre 2023. Cette première opération a été complétée par une seconde augmentation de capital du même montant, également avec maintien du droit préférentiel de souscription, réalisée en décembre 2023. Ces deux opérations se sont traduites par la levée d'un montant net de 3.719 k€ et l'émission de 5.912.496 nouvelles actions. A l'issue de ces deux opérations, la Société a accueilli un nouvel actionnaire de référence, la société iXCore, représentée par Monsieur Hervé Arditty, qui détenait au 30 avril 2024 environ 8,49% du capital et 8,47% des droits de vote d'Egide SA. Par ailleurs, Egide a dû et doit encore faire face à l'inflation qui se traduit par une hausse des matières premières, de l'énergie et de la main d'œuvre. Le Groupe réagit en essayant de négocier des hausses de prix de vente avec ses clients pour répercuter les hausses de matières premières, de l'énergie et de la main d'œuvre. Les pressions inflationnistes sont plutôt maitrisées et le business model repose sur des cotations pour chaque nouvelle commande. Les prix de l'énergie ont surtout augmenté à partir de 2022, résultant en une hausse de 303k€ en 2023 des dépenses d'électricité et de gaz qui sont passées de 487k€ à 789k€. Egide SA a également augmenté de 450k€ au premier semestre 2023 sa provision pour charges pour faire face à une condamnation en mai 2023 de la cour d'appel de Nîmes pour 2 litiges prudhommaux l'opposant à deux anciens salariés. Cette provision a été reprise à hauteur de 340k€ au cours de l'exercice 2023 lors du paiement d'une partie de cette condamnation. Le Groupe n'a pas d'activité et ne dispose d'aucun actif en Russie et en Ukraine. Ainsi, le conflit en cours en Ukraine n'a à ce jour pas eu d'incidence négative significative sur le Groupe. EGIDE - Rapport Financier Annuel 2023 5

1.2 Exposé sur l'activité et les résultats 1.2.1 Activité d'Egide SA Le chiffre d'affaires total s'est élevé à 17,63 M€ en 2023, contre 15,76 M€ en 2022, soit une augmentation de 11,9%. Hors transactions intra-groupe, les ventes sont respectivement de 17,50 M€ et 15,46 M€, soit une augmentation de 13%. Cette croissance s'explique principalement par le renforcement de sa position de leader sur le marché de l'imagerie, en Europe et au Moyen-Orient. Le secteur de l'imagerie thermique reste prépondérant à 73% en 2023, contre 69% en 2022. La seconde activité est l'optronique qui représente 10% du chiffre d'affaires. La facturation intra-groupe correspond à la refacturation d'Egide SA à ses filiales Egide USA et Santier des frais de direction financière et d'assistance technique ainsi que des ventes de feuilles de céramiques à Egide USA. Ces refacturations diverses représentent 0,14 M€ en 2023 contre 0,30 M€ en 2022. Egide SA réalise 40 % de son chiffre d'affaires 2023 en France, contre 43 % en 2022. L'Europe (hors France) représente 19 % et l'Amérique du Nord 6% des ventes de l'exercice. La part réalisée dans le reste du monde est de 35 % en 2023, contre 42 % en 2022, et concerne principalement Israël et un peu la Chine. 1.2.2 Activité de la filiale Egide USA Egide USA a réalisé un chiffre d'affaires de 13 M$ en 2023 (dont 0,4 M$ intra-groupe) à comparer à 10,7M$ en 2022 (dont 0,5 M$ intra-groupe). Egide USA a enregistré une croissance annuelle de 21%, notamment grâce à l'augmentation de ventes chez deux gros clients, l'un dans l'imagerie thermique et le second dans les boîtiers de puissance. En termes de marché, le segment de la puissance reste le plus important avec 57% en 2023 contre 60% en 2022. La seconde activité est l'imagerie thermique qui représente 19% du chiffre d'affaires 2023. Au niveau géographique, l'activité est restée concentrée sur les USA avec 97% du chiffre d'affaires, contre 98% en 2022. 1.2.3 Activité de la filiale Santier Le chiffre d'affaires réalisé en 2023 s'établit à 8,37 M$ (dont 0,13 M$ avec les autres entités du Groupe), contre 9,46 M$ (dont 0,22 M$ avec les autres entités du Groupe) en 2022. Le CA hors-Groupe est donc en baisse de 13%. La répartition des ventes par marché Optronique et hyperfréquence représente respectivement 45% et 31% des ventes hors-Groupe, alors que la Puissance représente 11%. Ces 3 marchés représentaient respectivement 30%, 38% et 13% en 2022. Le marché nord-américain représente 81 % des ventes de Santier en 2023 contre 70% en 2022. EGIDE - Rapport Financier Annuel 2023 6

1.2.4 Résultats sociaux Egide SA1.2.4.1 Compte de résultat Les comptes annuels d'Egide SA, à la date du 31 décembre 2023 tels qu'ils ont été arrêtés par le Conseil d'administration, sont élaborés et présentés conformément aux règles comptables françaises dans le respect des principes de prudence, d'image fidèle, de régularité et sincérité, de comparabilité et de permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, d'indépendance des exercices et de continuité de l'exploitation. Le chiffre d'affaires s'est élevé à 17,63 M€ contre 15,76 M€ au titre de l'exercice précédent, soit une augmentation de 11,9%. Le résultat d'exploitation est une perte de 375k€ en 2023 contre un bénéfice de 136k€ en 2022. La perte d'exploitation de 2023 provient essentiellement d'une hausse des frais de personnel et des charges externes due à la forte augmentation des coûts d'électricité et du gaz. La perte financière diminue de 3.133k€ en 2022 à 257k€ en 2023. En 2022, la perte financière était fortement impactée par une dépréciation des titres de participations de la holding américaine pour 3M€. Le résultat exceptionnel de l'exercice 2023 s'élève à 157 k€ contre 121k€ en 2022. Le Crédit d'Impôts Recherche est enregistré pour 0,23 M€ en 2023 contre 0,17 M€ en 2022. Le montant des dépenses de Recherche et Développement engagées au cours de l'exercice, tel qu'il est évalué pour le Crédit d'Impôt Recherche, s'établit à 0,78 M€ contre 0,70 M€ 2022. Ces frais ne sont pas immobilisés et intégralement enregistrés en charges ; le crédit d'impôt recherche est lui présenté en produits divers. Le résultat net de l'exercice se traduit par une perte de 242k€ contre une perte de 2 707k en 2022. La perte importante en 2022 était due à une dépréciation de 3M€ des titres de participation dans les filiales américaines, suite aux pertes importantes de ces filiales au cours de cet exercice. L'effectif salarié moyen (CDI + CDD) s'élève à 150 personnes en 2023 contre 139 en 2022. 1.2.4.2 Bilan Au 31 décembre 2023, le total du bilan de la Société s'élève à 19,26 M€ contre 15,32 M€ en 2022. Les capitaux propres ont été fortement renforcés de 8,84 M€ en 2022 à 12,15 M€ en 2023 suite aux deux augmentations de capital effectuées en 2023. La trésorerie s'élève à 2,75 M€ à la fin de l'exercice 2023, contre 0,68 M€ en 2022. La dette financière diminue de 3,04 M€ en 2022 à 2,45 M€ en 2023. La situation financière est ainsi améliorée avec une trésorerie nette de 0,3M€ en 2023 contre un endettement net de 2,36 M€ en 2022. Le tableau des résultats prévu par l'article R.225-102 du Code de commerce ainsi que le tableau des valeurs mobilières détenues en portefeuille à la clôture de l'exercice sont joints en annexe au présent rapport. 1.2.5 Résultats consolidés du Groupe Egide Au 31 décembre 2023, le périmètre de consolidation du groupe Egide comprend les sociétés suivantes, étant précisé que le Groupe ne dispose d'aucune succursale : EGIDE - Rapport Financier Annuel 2023 7

Egide SA, maison mère ;

Egide USA LLC, détenue directement à 100 % ;

Egide USA Inc., détenue indirectement à 100 % via Egide USA LLC ;

Santier Inc., détenue indirectement à 100 % via Egide USA LLC. Il est précisé que chez Egide SA, les produits et les charges sont principalement libellés en euros. Pour ce qui concerne les filiales Egide USA et Santier, l'ensemble des produits et charges sont libellés en dollar américain. La variation de la parité euro/dollar entre 2022 et 2023 (cours moyen respectivement de 1,0812 et 1,1835) a impacté négativement le chiffre d'affaires 0,5 M€. Compte tenu des équilibres respectifs des entités du Groupe au regard des monnaies, aucune couverture de change n'est jugée nécessaire. Les principaux éléments de l'état de résultat global de l'exercice sont les suivants : En milliers d'euros, en IFRS 2023 2022* retraité Chiffre d'affaires 36 713 33 858 Autres produits 280 201 Charges opérationnelles courantes (39 208) (38 702) Produits opérationnels non courants 156 310 Résultat opérationnel (2 059) (4 332) Résultat financier (1,093) (669) Impôt sur le résultat 32 (623) Résultat net consolidé (3 120) (5,624) Autres éléments du résultat global -- -- Résultat global (3 120) (5,624) * Comptes 2022 retraités La perte nette consolidée a diminué de 44,5% en passant de 5,624k€ en 2022 à 3 120k€ en 2023 grâce à : une hausse du chiffre d'affaires de 2,9M€ (+) ;

une baisse du cout relatif d'achat des matières premières (de 45% en 2002 à 41% en 2023 du chiffre d'affaires) et des frais de personnel de 45% à 44% ;

une diminution des impôts, due en 2022 à la dépréciation d'impôts différés ; et ce, malgré la hausse de 0,4 M€ des frais financiers. Il est précisé que le Groupe Egide n'utilise aucun instrument financier de nature à générer un risque particulier. 1.3 Exposé sur la situation financière Les principaux éléments de l'état de situation financière au 31 décembre 2023 sont les suivants : EGIDE - Rapport Financier Annuel 2023 8

ACTIFS PASSIFS En M€ 2023* 2022 2022 2023* 2022 2022 retraité** Publié*** retraité** Publié*** Immobilisations incorporelles 0,01 0,01 0,01 Capitaux propres 7,03 6,51 6,51 Droits d'utilisation des biens loués 3,21 2,87 0,86 Immobilisations corporelles 5,51 6,54 1,05 Immobilisations financières 0,54 0,58 0,45 Provisions 0,84 0,75 0,75 Crédits d'impôts 0,25 0,16 0,16 Dettes de loyer 3,78 3,57 1,01 Total Immobilisations 9,52 10,16 2,53 Dette financière 9,17 9,56 4,60 Stocks, créances et autres actifs 7,00 8,44 3,55 Dettes fournisseurs et autres 6,47 6,46 2,71 Clients 6,33 6,24 3,36 Autres passifs 0,89 1,06 1,06 Trésorerie 3,20 1,07 0,68 Autres actifs 2,14 1,99 1,86 Actifs classés comme détenus en vue de la vente 15,93 Passifs classés en vue de la vente 11,27 TOTAL 28,19 27,90 27,91 TOTAL 28,19 27,90 27,91 non audité

Les filiales américaines sont retraitées sur chaque ligne du bilan.

Les filiales américaines sont classées en actifs ne vue de la vente (conformément à IFRS 5). Les capitaux propres au 31 décembre 2023 s'élèvent à 7M€ contre 6,5M€ au 31 décembre 2022, en hausse de 0,5M€ (+7,7%). Cette hausse de 0,5M€ provient de 3,6M€ d'augmentations de capital compensée par 3,1M€ de perte nette. Parmi les actifs, la trésorerie augmente de 2,1M€ tandis que les immobilisations baissent de 0,6M€ et les stocks de 1,4M€. L'endettement net financier (dette financière nette de la trésorerie) a diminué de 8,49M€ en 2022 à 5,97M€ en 2023. 1.4 Evénements postérieurs à la clôture Il n'y a pas eu d'évènements significatifs postérieurs à la clôture. 1.5 Perspectives d'avenir Egide a annoncé dans un communiqué de presse fin avril, qu'en 2024, le Groupe Egide entend maintenir sa trajectoire de développement commercial et de rentabilité avec les objectifs suivants : Maintien du chiffre d'affaires consolidé à un niveau stable avec une croissance des activités des filiales aux Etats-Unis qui devrait compenser la baisse anticipée des activités d'Egide SA, due à des facteurs géopolitiques. Poursuite de la mise en œuvre de stratégies commerciales, notamment en élargissant sa gamme de produits (batteries thermiques, dispositifs de mise à feu) dans le secteur militaire et en explorant de nouveaux marchés géographiques porteurs afin de diversifier son portefeuille clients. Poursuite de l'amélioration de la rentabilité des filiales américaines et optimisation des opérations du Groupe aux Etats-Unis. Maintien de la rentabilité du Groupe à un niveau équivalent à celui de 2023. Etude minutieuse de toutes les options pour répondre à son besoin en fonds de roulement et à ses projets d'investissement. EGIDE - Rapport Financier Annuel 2023 9