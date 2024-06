Prévue le 31 mai 2024, la publication du rapport financier annuel 2023 a été reportée afin de permettre aux Commissaires aux Comptes de finaliser leurs travaux d'audit dans les meilleures conditions possibles. Soucieux de fournir une information financière la plus complète et fiable possible à ses actionnaires, le Conseil d'Administration du Groupe Egide a pris la décision de privilégier la qualité et la rigueur des contrôles au calendrier initialement fixé.

