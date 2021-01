EGIDE : chiffre d'affaires du 2eme semestre 2020 et chiffre d'affaires 2020

Bollène, 26 janvier 2021, 07:00 (CET)

Communiqué de presse

CHIFFRE D’AFFAIRES DU 2ème SEMESTRE 2020

CHIFFRE D’AFFAIRES 2020

Malgré la crise du Covid-19 et l'incendie de sa ligne de galvanoplastie chez Egide USA, le groupe Egide a réussi à minimiser leurs impacts en 2020, et poursuit son redressement vers une croissance durable et rentable.

Chiffre d’affaires 2020: 29,96 millions d’euros (-5,8%/2019) Résilience de l’activité sur la zone Europe : (+ 15,3% / 2019) Les revenus d’Egide USA ont été affectés au second semestre par l'interruption de la production (-28,3% /2019). La perte de chiffre d’affaires en 2020 est de l'ordre de 5 millions d'euros, mais aucune annulation de commande n'a été enregistrée, ce qui signifie qu'elles seront livrées en 2021. Santier reste stable (+ 0,7% / 2019) Forte croissance d’Egide SA (+ 11% / 2019)



Perspectives Le niveau du carnet de commandes au 31 décembre 2020 confirme la capacité de résistance du groupe face à la crise et affiche le même niveau que l'année précédente. De nouveaux clients ont été acquis dans le cadre de la politique de diversification du groupe et ce en dépit des conditions de prospection commerciale très difficiles en raison des mesures sanitaires liées au Covid-19. Les clients américains sont restés fidèles à Egide USA depuis l’incendie de juillet. Même si certains ont dû trouver temporairement d'autres solutions, Cambridge reste leur fournisseur privilégié. Le nouvel atelier de traitement de surface sera pleinement opérationnel début mars 2021. L’activité enregistrée laisse prévoir une croissance pour 2021, mais la persistance de la pandémie empêche toute projection fiable en termes d'activité ou de tendances des marchés.



Le chiffre d'affaires consolidé non audité du groupe Egide pour 2020 s'élève à 29,96 millions d'euros, en baisse de 5,8 % par rapport à 2019.

Alors qu'une forte croissance a été réalisée chez Egide SA, les ventes américaines ont été temporairement affectées par l'incendie. En conséquence, le chiffre d'affaires du groupe pour le 2ème semestre 2020 s'élève à 12,69 millions d'euros, en baisse de 25% par rapport au 2ème semestre 2019.

Les ventes en dollars représentent 64% du chiffre d'affaires total du groupe en 2020. Pour information, le taux de change moyen euro/dollar en 2020 était de 1,14 contre 1,12 en 2019.



ACTIVITE PAR ZONE GEOGRAPHIQUE

En millions d’euros S2

2019 S1

2020 S2

2020* S2oS1 Var.% S2oS2

Var.% FY

2019 FY

2020* YoY

Var.% Var. à base C.%** Egide SA 6,70 6,27 7,15 14,0% 6,7% 12,09 13,42 11,0% 11,0% Egide USA 6,33 6,05 2,08 -65,7% -67,2% 11,34 8,13 -28,3 -27,0% Santier 3,89 4,95 3,47 -30,0% -10,9% 8,36 8,42 0,7% 2,6% Groupe 16,92 17,27 12,69 -26,5% -25,0% 31,79 29,96 -5,8% -4,8%

* non audité

** Variation à base comparable (A taux de change constant)

En millions

d’euros FY

2019 FY

2020* Variation USA 18,22 14,60 -20,0% Europe 8,66 10,00 15,3% Asie & reste du monde 4,92 5,36 9,0% Groupe 31,79 29,96 -5,8%

* non audité

En Europe et en Asie, l'impact de la pandémie a été minime et le groupe a enregistré de bonnes performances.

Aux États-Unis, en revanche, la seconde moitié de 2020 a été marquée par l'incendie chez Egide USA début juillet, qui a eu comme conséquence une interruption immédiate de la fabrication pendant plusieurs semaines, avant une reprise prudente et délibérément progressive de la production afin de respecter les exigences très strictes en matière de qualité.

Cette variation inclut l'impact supposé de la crise COVID et la perte des revenus estimée à 5 millions d'euros au troisième et au quatrième trimestre à la suite de l'incident survenu sur le site d’Egide USA. Le recours aux installations de galvanoplastie des deux autres sites du groupe ainsi qu'à des prestataires tiers, a permis de répondre en partie aux demandes des clients. La nouvelle installation de galvanoplastie ultra moderne d’Egide USA devrait être achevée début mars 2021.

Santier et Egide USA ont tous deux pu bénéficier du prêt PPP (Payroll Protection Plan) financé par la Small Business Administration (SBA) des États-Unis, conformément au Coronavirus Air, Relief and Economic Security Act. Les deux prêts ont été totalement abandonnés en 2020, ce qui, combiné à la police d'assurance du site d'Egide USA, compensera la dégradation de la rentabilité liée à l’interruption des livraisons.

Durant le quatrième trimestre 2020, Santier a reconstitué son carnet de commandes à 5 mois d’activité ce qui est un indicateur positif de la reprise de l'activité. Le cycle d'activité de Santier étant plus court que le cycle moyen du Groupe, le carnet de commandes, au pire moment de l'année, était tombé à 4 mois.

La performance opérationnelle d'Egide SA a continué sa progression au cours du deuxième semestre de l'année 2020 et de nouveaux développements ont été réalisés grâce à son plan de modernisation Industry 4.0. Une première cellule robotisée pour l'assemblage automatisé et une digitalisation du système de gestion de la production seront déployées en 2021.

ACTIVITE PAR APPLICATION

En millions d’euros S2

2019 S1

2020 S2

2020* S2oS1 Var.% S2SH2

Var.% FY

2019 FY

2020* Var. % Var. à base. Comp.** Imagerie Therm. 5,03 4,46 4,97 11,5% -1,1% 9,25 9,43 2,0% 2,1% Puissance 4,11 5,54 1,98 -64,3% -51,8% 8,40 7,52 -10,5% -8,8% Optronique 2,01 2,13 2,17 2,0% 8,1% 4,79 4,30 -10,2% -9,1% Hyperfréquence 3,24 3,41 1,55 -54,4% -52,0% 5,25 4,96 -5,4% -4,1% autres 2,53 1,73 2,01 16,0% -20,7% 4,10 3,74 -8,8% -7,7% Groupe 16,92 17,27 12,69 -26,5% -25,0% 31,79 29,96 -5,8% -4,8%

* non audité

** Variation à base comparable (A taux de change constant)

Imagerie thermique

Cette activité a globalement poursuivi sa croissance grâce à une progression importante des clients historiques en Europe et au Moyen-Orient (+22%), et des clients asiatiques (+26%) où de nouveaux comptes et de nouveaux projets ont été gagnés en Chine, en Corée du Sud et en Inde.

Ce segment est très actif et Egide élargit actuellement sa clientèle sur les segments Sécurité et Défense, en raison de la forte demande en solutions hermétiques pour systèmes de vision nocturne de haute performance.

Puissance

Ce segment applicatif est le plus touché par le sinistre dans la mesure où il représente une part importante des activités de Cambridge. Abstraction faite des chiffres du 2nd semestre d'Egide USA, la tendance est toujours à une croissance à deux chiffres pour le groupe en 2020 sur ce marché.

Optronique

Sur ce segment, l'activité d'Egide est principalement orientée vers les télécoms ainsi que des applications lasers diverses. L’activité laser a reculé sur certains marchés de niche très spécifiques pour lesquels certains clients avaient un stock excédentaire et en raison d'une réduction de la demande à court terme due au Covid. Le marché de l'optronique devrait s'améliorer en 2021 : les marchés des télécommunications affichent une demande croissante pour qualifier Egide sur de nouveaux programmes pour les marchés de la transmission optique à très haut débit. Actuellement en phase de prototype, les facturations de ces nouveaux programmes seront concrètes en 2022 et 2023 dès qu'Egide sera qualifié.

Hyperfréquence

Hormis l'impact temporaire de l'incendie d’Egide USA au deuxième semestre, ce segment applicatif est en croissance grâce à la bonne exposition d'Egide auprès des clients du secteur militaire/aérospatial aux États-Unis, en Europe et au Moyen-Orient. Les applications haute fréquence sont stratégiques pour Egide et des investissements dans d'autres innovations et ressources d'ingénierie dans ce domaine sont prévus. La demande sur les marchés nécessitant des solutions hermétiques pour des gammes de fréquences plus élevées est en hausse.

Autres

Ce segment regroupe de nombreuses activités variées pour lesquelles il n'existe pas de véritable tendance majeure. Il inclut cependant des revenus sur de nouveaux marchés qui se développent grâce à la diversification entreprise par le groupe. Ainsi, plusieurs contrats ont été signés avec de nouveaux représentants commerciaux en Allemagne, en Russie et en Espagne pour compléter les canaux d'exportation existants et accroître la présence d'Egide dans les pays à potentiel de croissance sur les marchés qu’il sert.





PERSPECTIVES

Les nouveaux clients acquis en 2019 et 2020, représentent désormais 1,5 M€ de chiffre d'affaires. En raison de la longue durée du cycle des produits d'Egide, ce chiffre devrait augmenter de manière significative au cours des 3 prochaines années. Bien que la crise sanitaire ne permette pas de visiter les clients ou d'assister aux salons professionnels, la prospection se poursuit néanmoins par le biais d'autres moyens.

Le carnet de commandes du groupe est comparable à celui de fin 2019.

La reconstruction des installations d’Egide USA est terminée, et l'installation de nouveaux équipements de galvanoplastie a commencé en janvier et devrait être terminée d'ici début mars 2021.

Pour Santier, l'année 2021 commence bien grâce au très bon niveau de prises de commandes enregistré au quatrième trimestre.

Egide SA prévoit une croissance en 2021, avec le lancement de nouvelles activités sur le segment de la puissance, des boîtiers HTCC Fibercom haut de gamme, de la prospection pétrolière et gazière et des capteurs.

Si la persistance et l'ampleur de la pandémie empêchent toute projection crédible en termes de tendances d'activité ou de marché, le groupe Egide considère qu'il bénéficie d'un positionnement stratégique fort, centré sur les segments de marché prioritaires, d'une nouvelle organisation devenue plus agile, et d'une présence internationale pertinente renforcée par des partenariats commerciaux en Europe et en Asie. Ainsi, le groupe Egide maintient son ambition d'avoir trois unités en légère croissance en 2021.

CALENDRIER FINANCIER

30 mars 2021 : publication des résultats annuels 2020 (après Bourse)

31 mars 2021 : Réunion SFAF– En visioconférence – les informations de connexion seront transmises ultérieurement.

