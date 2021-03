EGIDE : Résultats annuels 2020

Bollène, le 30 mars 2021 - 18 :00 (CET)

Communiqué de presse

Le groupe EGIDE poursuit sa progression vers une croissance durable et rentable, en faisant preuve de résilience face à la crise de la COVID et malgré un revenu temporairement affecté par un incendie aux Etats-Unis.

Chiffre d'affaires 2020 : 29,97 M€ (-5,8% /2019)

Forte amélioration des performances d'EGIDE SA : chiffre d'affaires 2020 : + 11% / 2019 et amélioration opérationnelle permettant d'atteindre l'équilibre au S2.

EBITDA après loyer : 3,80 M€ (contre -0,76 M€ en 2019)

Résultat Net Groupe : 0,98 M€ (contre -2,82 M€ en 2019)

Perspectives 2021 : Le solide carnet de commandes permet d’anticiper une croissance de l’activité et une amélioration de la rentabilité Accélération de la transformation vers l'industrie 4.0 pour Egide SA



Les résultats présentés ci-dessous sont des données consolidées non auditées pour 2020 mais revus par le Comité d’Audit qui s’est réuni le 29 mars 2021. Les travaux de revue des comptes seront terminés dans les semaines qui viennent.

Compte de résultat consolidé 2020 Non audité - En M€ 2020 S2 2020 S1 2020 2019 CHIFFRE D’AFFAIRES 29,97 100 % 12,70 100% 17,27 100% 31,78 100 % Achats consommés -10,73 -36% -3,79 -30% -6,94 -40% -13,86 -44% Variation de stocks -0,82 -3% -0,59 -5% -0,23 -1% 0,74 2% Charges de personnel -13,64 -46% -6,33 -50% -7,31 -42% -13,71 -43% Charges externes * -3,29 -11% -1,07 -8% -2,22 -13% -4,79 -15% Impôts et taxes -0,31 -1% -0,13 -1% -0,18 -1% -0,40 -1% Autres charges ** 2,33 8% 1,59 13% 0,74 4% -0,53 3% EBITDA (brut) *** 3,52 12% 2,39 19% 1,13 7% -0,76 -2% Dépréciation, amort. & provision -1,55 -5% -0,94 -7% -0,61 -4% -1,42 -4% Résultat opérationnel +1,97 7% 1,45 11% 0,52 3% -2,18 -9% Eléments financiers -0,56 -2% -0,26 -2% -0,30 -2% -0,63 -2% Impôts sur les résultats -0,42 -1% -0,21 -2% -0,21 -1% 0 0 RESULTAT NET 0,98 3% 0,98 8% 0,00 0% -2,82 -9%

* +1,62 Pertes d'exploitation

** : +2,57 Assurance immobilisations - 1,1 Dépréciation des immobilisations +1,44 PPP

*** Résultat opérationnel avant amortissements et intérêts, après exceptionnel

ELEMENTS FINANCIERS CONSOLIDES

CHIFFRE D'AFFAIRES

Le chiffre d'affaires consolidé non audité du groupe Egide pour 2020 s'élève à 29,97 millions d'euros, en baisse de 5,8 % par rapport à 2019.

Alors qu'une forte croissance a été réalisée chez Egide SA (+ 11% / 2019), les ventes américaines ont été temporairement affectées par l'incendie début juillet 2020, avec une perte des revenus estimée à 4 millions d'euros au second semestre. Santier reste stable en 2020 (CA : + 0,7% / 2019) malgré les défis du marché et la crise de COVID.

Les ventes en dollars représentent 60% du chiffre d'affaires total du groupe en 2020. Pour information, le taux de change moyen euro/dollar en 2020 était de 1,14 contre 1,12 en 2019.

RESULTATS AU 31 DECEMBRE 2020

L’EBITDA corrigé des loyers (résultat opérationnel avant amortissements et intérêts, après exceptionnel) s’établit à 3,80 M€ contre -0,76 M€ en 2019.

Le résultat consolidé opérationnel enregistre une amélioration significative et s’établit à 1,97 M€ contre -2,18 M€ en 2019.

Aux USA, le « Paycheck Protection Program » mis en place par le gouvernement américain a permis d’encaisser environ 1,6 M$, qui ont intégralement été convertis en subvention.

Concernant l’impact de l’incendie chez Egide USA, la valeur nette comptable des immobilisations détruites s’établit à 0,56 M$, remplacées pour 2,93 M$ d’immobilisations neuves, financées par l’assurance. Les coûts exceptionnels de remises en état s’élèvent à 8,40 M$, couverts à hauteur de 8,22 M$. L’ensemble de ces éléments est présenté au compte de résultats en Autres produits et charges opérationnels. L’ensemble des pertes d’exploitation a été couvert à hauteur de

1,85 M$ qui sont présentés au compte de résultat en moins des Charges externes.

Compte tenu de tous ces éléments, le Groupe Egide dégage un bénéfice net de 985 K€ au 31 décembre 2020 (contre une perte de 2,82 M€ en 2019).

BILAN CONSOLIDE AU 31 DECEMBRE 2020

ACTIFS * PASSIFS * 2020 2019 2020 2019 Immobilisations 6,5 6,5 Capitaux propres 10,6 10,4 Droits d'utilisation des biens loués 2,3 2,9 Autres immobilisations financières 0,5 0,9 Provisions 0,8 0,8 Crédits d’impôts 0,8 1,2 Dette financière 6,6 6,9 Stocks, créances et autres actifs 16,3 14,2 Dettes de loyer 2,5 3,1 Trésorerie 1,4 1,5 Dettes fournisseurs et autres 7,3 6,0 TOTAL 27,8 27,2 TOTAL 27,8 27,2

* En M€ - non audité

Les actifs immobilisés comprennent 2,8 M€ d'investissements pour l'année dont 2,6M€ à Cambridge financés par l’assurance suite à l’incendie. D’autre-part, une dépréciation exceptionnelle de 1,1M€ a été comptabilisée sur les immobilisations de Cambridge suite à un indice de perte de valeur.

L’impôt différé actif ne concerne que les opérations américaines et a été réduit de la charge d’impôts liée aux bénéfices américains.

Le stock passe de 7,5 M€ à 8,1 M€ du fait de la perturbation des en-cours de fabrication de l’usine de Cambridge.

Le fonds de roulement représente 105 jours de chiffre d’affaires.

EVÈNEMENTS SIGNIFICATIFS SURVENUS APRÈS LE 31 DECEMBRE 2020

Accélération de la transformation vers l'industrie 4.0 pour Egide SA

Egide SA a lancé un ambitieux plan d'investissement estimé à 1,7 M€ en équipements et recrutement d'ingénieurs pour moderniser son outil de production.

L’objectif premier est de poursuivre la réduction des coûts de production afin de gagner des parts de marché sur les secteurs applicatifs à plus fort volume que les clients industriels cherchent à relocaliser en Europe. De plus ce projet vise aussi à accélérer l’innovation et créer de nouvelles ruptures technologiques pour différencier les produits céramique HTCC.

Pour financer ce plan, plusieurs demandes d’aides ont été activées dans le cadre des plans de relance gouvernementaux des filières aéronautique, Electronique, ainsi qu’en région. Ces financements seront complétés par les banques partenaires qui ont déjà confirmé leur support à ce projet.

Avec l’attribution de la première subvention liée au projet « Aéro », et des déplacements préfectoraux et visites ministérielles sur le site de Bollène en mars dernier, Egide SA accélère immédiatement sa transformation pour renforcer sa compétitivité. Cela permettra d’intensifier la croissance du Groupe sur des marchés diversifiés.

PERSPECTIVES 2021

Le Groupe Egide est confiant et prévoit une croissance significative de son activité par rapport à 2020 et 2019 : le carnet de commandes bénéficie de la combinaison de la résilience du Groupe face à la crise du COVID et d'une accélération tangible des commandes enregistrées début 2021.

Le Groupe devrait également profiter de son positionnement stratégique fort, centré sur les segments de marché prioritaires et de sa nouvelle organisation, plus agile.

Egide SA devrait poursuivre sa dynamique de croissance en 2021, avec le lancement de nouvelles activités sur les marchés de la puissance, des boîtiers haut de gamme Fibercom HTCC, de l'exploration pétrolière et gazière, des capteurs ainsi que des gains de parts de marché en Asie.

Egide USA va profiter de la réouverture de son usine de Cambridge, dont la reconstruction sera complètement achevée au deuxième trimestre 2021, et de l'installation de nouveaux équipements de traitement de surface pour la fin du mois d'avril 2021.

L'année 2021 démarre bien chez Santier grâce à un bon niveau de commandes enregistrées au quatrième trimestre 2020.

Jim Collins, président-directeur général, commente : "L'année 2020 a été une année difficile pour Egide, comme pour la plupart des entreprises industrielles. Notre équipe a travaillé sans relâche pour atténuer les difficultés causées par la crise du COVID, et l'incendie industriel sur notre site de Cambridge. Malgré ces difficultés, l'entreprise a continué à améliorer ses performances de rentabilité et satisfaction clients, comme en témoigne la croissance continue de nos prises de commandes et de notre carnet de commandes. Nous comptons à nouveau réitérer ces progressions en 2021 et dans les années à venir."

