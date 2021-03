EGIDE : retrouve le chemin des bénéfices

Egide a publié un résultat net pour l'année 2020 de 0,98 million d'euros, après une perte de 2,82 millions en 2019. Aux Etats-Unis, le « Paycheck Protection Program » mis en place par le gouvernement américain a permis d’encaisser environ 1,6 millions de dollars, qui ont intégralement été convertis en subvention. L’EBITDA corrigé des loyers s’établit pour sa part à 3,8 millions d'euros contre -0,76 million un an plus tôt. Le chiffre d'affaires consolidé non audité du groupe s'élève à 29,97 millions d'euros, en baisse de 5,8 %, et les ventes en dollars représentent 60% du total.



"Alors qu'une forte croissance a été réalisée chez Egide SA (+ 11% / 2019), les ventes américaines ont été temporairement affectées par l'incendie début juillet 2020, avec une perte des revenus estimée à 4 millions d'euros au second semestre", a expliqué le fabricant de boîtiers hermétiques et les solutions de dissipation thermique pour composants électroniques sensibles. "Santier reste stable en 2020 (CA : + 0,7% / 2019) malgré les défis du marché et la crise de COVID".



Bien qu'ils ne donne pas de perspectives chiffrées, Le Groupe Egide se dit confiant et prévoit une croissance significative de son activité par rapport à 2020 et 2019. "Le carnet de commandes bénéficie de la combinaison de la résilience du Groupe face à la crise du COVID et d'une accélération tangible des commandes enregistrées début 2021", a précisé Egide.