EGIDE : revenus annuels pénalisés par l'incendie aux Etats-Unis

Le chiffre d'affaires consolidé non audité du groupe Egide pour 2020 s'élève à 29,96 millions d'euros, en baisse de 5,8 %. Les revenus d’Egide USA ont été affectés au second semestre par l'interruption de la production (-28,3% à 8,13 millions d'euros) suite à un incendie. La perte de chiffre d’affaires en 2020 est de l'ordre de 5 millions d'euros, mais aucune annulation de commande n'a été enregistrée, ce qui signifie qu'elles seront livrées en 2021. L'activité sur la zone Europe a fait preuve de résilience : + 15,3% à 10 millions d'euros.



La reconstruction des installations d'Egide USA est terminée, et l'installation de nouveaux équipements de galvanoplastie a commencé en janvier et devrait être terminée d'ici début mars 2021.



Les nouveaux clients acquis en 2019 et 2020, représentent désormais 1,5 M€ de chiffre d'affaires. En raison de la longue durée du cycle des produits d'Egide, ce chiffre devrait augmenter de manière significative au cours des 3 prochaines années. Bien que la crise sanitaire ne permette pas de visiter les clients ou d'assister aux salons professionnels, la prospection se poursuit néanmoins par le biais d'autres moyens.



" L'activité enregistrée laisse prévoir une croissance pour 2021, mais la persistance de la pandémie empêche toute projection fiable en termes d'activité ou de tendances des marchés ", a averti le groupe.