Egide: activité en recul à cause des filiales américaines

Egide a publié un bénéfice au premier semestre 2021 de 0,24 million d'euros, contre un résultat net à peine positif un an plus tôt. Son chiffre d'affaires s'élève à 16,6 millions, en baisse de 3,9% sur un an mais en hausse de 30,7% en séquentiel. La belle progression des ventes d’Egide SA de 16,6% n'a pas permis de compenser totalement la baisse des ventes des filiales américaines, accentuée par un effet de taux de change. Pour le second semestre, le fabricant de boîtiers thermiques s'attend à un niveau d'activité similaire à celui du premier semestre.