Egide conclut un accord de financement de ses entités américaines avec Amerisource Business Capital

Le Groupe Egide et la banque américaine Amerisource Business Capital, un des principaux prestataires indépendants de financement direct aux petites et moyennes entreprises aux Etats-Unis, annoncent aujourd'hui la signature d'un accord de financement d'un montant de 3 millions de dollars. Ce financement sur actifs (prêts ABL) finance les filiales Egide USA et Santier, à hauteur de 1,5 million de dollars chacune, sur la base des comptes clients et des stocks de chaque entité.Amerisource Business Capital a utilisé ce nouveau financement de 3 millions de dollars pour rembourser les lignes de crédit et les prêts à long terme restants à Bank of California pour un montant total de 2,66 millions de dollars.Combiné à l'opération de Sales/Lease Back de 6 millions de dollars du bâtiment de Cambridge (MS, USA), Egide dispose désormais d'une position financière saine qui lui permet de se concentrer sur la poursuite de sa stratégie de croissance sur ses marchés existants et futurs.