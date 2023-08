Egide : levée de fonds pour redresser les filiales US

Egide a fait état lundi de son intention de lancer une augmentation de capital destinée à amorcer le redressement de ses filiales américaines qu'il prévoyait jusqu'ici de céder, une annonce qui faisait chuter le titre du fabricant de boîtiers hermétiques.



L'action, qui a perdu jusqu'à 11% en tout début de séance, reculait encore de plus de 8% autour de 9h45.



L'augmentation de capital - d'un montant de 1,9 millions d'euros- se fera via l'émission de 2.956.248 actions nouvelles à un prix unitaire de 0,65 euro, représentant une décote de 26% par rapport au cours de clôture de vendredi.



C'est cette décote, couplée à l'impact dilutif de l'opération pour les actionnaires actuels, qui pesait sur le titre.



Un actionnaire détenant 1% du capital avant l'opération verra sa participation ramenée à moins de 0,78% suite à sa finalisation.



A noter que l'augmentation de capital sera entièrement souscrite par la Compagnie Nationale de Navigation, une entité affiliée à Patrick Molis, un entrepreneur spécialisée dans le transport maritime, la logistique, l'énergie, l'aéronautique et de la défense.



En parallèle, Egide a également conclu un contrat d'émission obligataire avec la Compagnie Nationale de Navigation pour un montant de 750.000 euros, un emprunt qui arrivera à maturité en fin d'année.



Cette somme sera remboursable en trésorerie ou, sous réserve d'approbation des actionnaires, en actions Egide.



Avec l'entrée au capital de la Compagnie Nationale de Navigation, Patrick Molis fera son entrée au sein du conseil de l'administration de la société.



a part doivent permettre à Egide d'amorcer le redressement de ses filiales américaines et de recruter une équipe commerciale afin de dynamiser les ventes.



Le groupe explique vouloir se recentrer sur les marchés de la défense et de l'aérospatiale, en forte croissance et à plus forte valeur ajoutée que son activité historique dans les télécoms, tout en mettant en place un plan de retour à la rentabilité.



