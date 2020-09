Egide : malgré la crise, le chiffre d'affaires progresse

30/09/2020 | 10:23

Le CA du groupe Egide a atteint 17,27 millions d'euros au S1 2020, soit une progression de 16,2% par rapport à la même période, un an plus tôt.



Avec un résultat tout juste positif (+4000 euros), le groupe fait beaucoup mieux que l'année précédente (-1,71 million d'euros).



Au 30 juin, le carnet de commandes fermes atteint 21,4 millions d'euros. Le groupe indique que le carnet de commande du 2nd semestre est encore plus important, bien qu'inférieur à ses attentes.



Egide maintient ainsi son objectif d'équilibre pour l'année pleine et table même sur une légère croissance de toutes les unités en 2021.





