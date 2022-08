Egide nomme Terry Toh à la tête de l'usine de Cambridge aux Etats-Unis

Le groupe Egide annonce la nomination de Terry Toh à la direction du site de Cambridge (Maryland, USA). Il prend la suite de Kirk Williamson, qui a décidé de poursuivre sa carrière en dehors du groupe. Cette nomination est effective depuis le 1er juin 2022.



Jim Collins, président-directeur général du groupe Egide, commente : "Terry arrive chez Egide avec une solide expérience de gestion dans un environnement de fabrication et avec une expérience en marketing, ventes, développement commercial et ingénierie. Nous nous félicitons de compter sur une telle compétence pour diriger le site de Cambridge en cette période de croissance et de lancement de nouveaux produits."



Terry Toh est titulaire d'une licence en génie électrique et électronique de l'université technologique de Nanyang, à Singapour, ainsi que d'une maîtrise en Business Administration du Endicott College de Beverly, dans le Massachusetts.



Il a travaillé dans l'industrie des semi-conducteurs au sein d'entreprises telles qu'Applied Materials et Veeco pendant plus de 20 ans en tant qu'ingénieur process, ingénieur d'applications, responsable de ligne de produits et directeur général.