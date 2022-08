Egide : nouveau directeur pour l'usine de Cambridge (USA)

Le groupe Egide a annoncé ce soir que son usine de Cambridge, située dans le Maryland (Etats-Unis), accueillait un nouveau directeur depuis le 1er juin, en la personne de Terry Toh.



Ce dernier a succédé à Kirk Williamson qui a décidé de poursuivre sa carrière en dehors du groupe.



Terry Toh a travaillé dans l'industrie des semi-conducteurs au sein d'entreprises telles qu'Applied Materials et Veeco pendant plus de 20 ans en tant qu'ingénieur process, ingénieur d'applications, responsable de ligne de produits et directeur général.



