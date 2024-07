EGR Exploration Ltd. est une société basée au Canada. La principale activité de la société est l'acquisition et l'exploration de propriétés minières. La société explore l'or dans la tendance aurifère Detour-Fenelon, à environ 300 kilomètres (km) au nord de Timmins, en Ontario. Le projet aurifère Detour West, d'une superficie de 40 255 hectares, est contigu à la propriété d'Agnico Eagle, qui contient la mine d'or Detour Lake, et se trouve à environ 20 km de la mine, qui est également située dans la ceinture de roches vertes de l'Abitibi. Elle cible les gisements d'or associés aux extensions potentielles des structures de la tendance Detour-Fenelon sur la propriété West Detour. Sa propriété Urban Barry est située dans le canton urbain de la région de la Baie James au Québec, dans la ceinture de roches vertes de l'Abitibi. Les propriétés Urban Barry couvrent une superficie d'environ 10 762 ha et sont directement adjacentes à la propriété Windfall d'Osisko, la mine de métaux de base, d'argent et d'or Langlois étant située à environ 30 km au nord-ouest.

Secteur Sociétés minières intégrées