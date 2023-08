Eguana Technologies Inc. est une société canadienne qui conçoit et fabrique des systèmes de stockage d'énergie résidentiels et commerciaux. La société est engagée dans la fourniture d'électronique de puissance en bordure de réseau pour les applications de piles à combustible, de photovoltaïques et de batteries, et fournit diverses solutions à partir de ses installations de fabrication de grande capacité en Europe, en Australie et en Amérique du Nord. La société fournit des systèmes de stockage d'énergie pour l'autoconsommation solaire, les services de réseau et les applications de charge à la demande à la périphérie du réseau. Les gammes de produits de la société sont basées sur une plateforme technologique brevetée de contrôle avancé de la puissance, pilotée par logiciel. Ses produits comprennent Evolve et Elevate. Evolve est une solution de stockage pour les foyers, grands et petits, qui fournit une solution de secours entièrement automatisée pour les pannes de courant de plusieurs jours. Son Elevate est conçu pour réduire les charges de pointe et les frais de demande pour les petites applications commerciales et industrielles.

Secteur Equipements et composants électriques