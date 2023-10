EHang Holdings Limited est une entreprise autonome de plate-forme technologique pour les véhicules aériens. La société conçoit, développe, fabrique, vend et exploite des AAV et leurs systèmes et infrastructures de soutien pour un large éventail d'industries et d'applications, notamment le transport de passagers, la logistique, la gestion intelligente des villes et les solutions de médias aériens.

Secteur Industrie aérospatiale et de défense