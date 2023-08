eHealth, Inc. propose un marché de l'assurance maladie avec une plateforme technologique et de services qui fournit des solutions d'engagement, d'éducation et d'inscription à l'assurance maladie pour les consommateurs. La société opère à travers deux segments : Medicare et Individual, Family and Small Business. Le segment Medicare comprend principalement les ventes de plans d'assurance santé liés à Medicare, y compris Medicare advantage, Medicare supplement et Medicare part d prescription drug plans, ainsi que les produits auxiliaires vendus à ses clients éligibles à Medicare. Sa plateforme de commerce électronique Medicare est accessible via ses sites web www.eHealthMedicare.com, www.PlanPrescriber.com et www.GoMedigap.com, et ses capacités d'inscription par téléphone. Le segment des particuliers, des familles et des petites entreprises consiste principalement en la vente de plans d'assurance santé individuels, familiaux et pour les petites entreprises, ainsi que de produits auxiliaires vendus à ses clients non éligibles à Medicare. Il commercialise également une variété de produits auxiliaires.

Secteur Assureurs et courtiers généralistes