Eicher Motors Limited est une multinationale de l'automobile basée en Inde. Elle fabrique et vend des motocyclettes, des pièces détachées et des services connexes. La société opère principalement dans le secteur automobile. Le segment automobile comprend toutes les activités liées au développement, à la conception, à la fabrication, à l'assemblage et à la vente de deux-roues, ainsi qu'à la vente de pièces détachées et d'accessoires. Sa marque phare, Royal Enfield, est spécialisée dans la vente de motocyclettes. Les produits de Royal Enfield comprennent l'Interceptor 650, le Continental GT 650, le Classic, le Bullet et l'Himalayan. Le portefeuille de Royal Enfield comprend également des vêtements et des accessoires de moto, notamment des vêtements de protection, des accessoires de conduite, des sièges de protection, des carrosseries, des commandes, des roues, des bagages et des moteurs. Ses activités dans le domaine des véhicules commerciaux sont menées par VE Commercial Vehicles. Sa coentreprise avec AB Volvo, VE Commercial Vehicles Limited (VECV), comprend une gamme de camions et d'autobus de marque Eicher.

Secteur Fabricants de voitures et camions