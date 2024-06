Eidesvik Offshore ASA est une entreprise norvégienne opérant dans le secteur maritime. Elle possède et exploite une flotte mondiale de navires spécialisés, fournissant des services aux marchés de l'approvisionnement offshore, du subsea, de l'éolien offshore et de la sismique. Les activités de la société sont divisées en trois segments : le segment de l'approvisionnement, qui assure l'approvisionnement en marchandises et le transport de tuyaux entre les bases terrestres et les champs pétrolifères offshore ; le segment sous-marin/éolien, qui exploite une flotte de navires de construction sous-marine, avec des capacités complètes pour les opérations des véhicules sous-marins télécommandés (ROV), la construction et la manipulation de modules, les inspections, la maintenance et la réparation des installations sous-marines ; et le segment sismique, qui exploite plusieurs navires spécialement équipés pour les études sismiques, en se concentrant sur les opérations sismiques de type Ocean Bottom Node (OBN). En outre, la société possède plusieurs filiales, dont Eidesvik Shipping International AS, Eidesvik Shipping Mexico et Norsk Rederihelsetjeneste AS.

Secteur Frêt maritime et logistique