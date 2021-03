Eiffage : Oddo réitère son conseil sur le titre

Oddo a organisé avec le management d'Eiffage (CFO et Trésorier) et des investisseurs allemands une réunion sur les perspectives 2021.



' Si les perspectives sont encourageantes dans le contracting, la principale incertitude reste l'évolution du trafic autoroutier ' indique l'analyste.



' Après une baisse de 9,7% lfl en 2020 fortement impactée par le confinement du printemps, l'activité Travaux devrait tirer la croissance d'Eiffage en 2021. L'activité routière risque, en revanche, d'enregistrer une petite baisse d'activité dans les prochains mois, pénalisée par la baisse des commandes des collectivités locales ' rajoute Oddo.



Oddo confirme son conseil à Surperformance avec un objectif de 103 E. ' Eiffage reste une de nos valeurs préférées dans le secteur grâce au potentiel de rebond de ses résultats, de sa forte génération de cash-flow qui nous semble encore mal valorisée (FCF yield ajusté 2022e proche de 12%) ' explique l'analyste.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.