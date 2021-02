APRR : mis à l'honneur par le magazine Capital

APRR annonce occuper la 11e place au classement généraldes sociétés les mieux notées par leurs employés, et la 1ere dans son secteur d'activité, dans le cadre du classement annuel du magazine Capital consacré aux'500meilleurs employeurs de France'.



Selon APRR, ce résultat constitue 'une reconnaissance des politiquesque le Groupe mène en matière d'intégration, d'accompagnement, de formation, de diversité, d'égalité professionnelle, d'insertion des salariés en situation de handicap et d'épargne salariale.'



Le groupe se dit ainsi encouragé à poursuivre les efforts engagés 'pour donner à chacun la place qu'il souhaite au sein du Groupe'.



