Dorsalys : régénération de trois sous-stations électriques pour SNCF Réseau

La sous-station de Brevans permet l'alimentation en énergie électrique 25 000 V alternatif de la ligne Dole-Belfort, tandis que celles de Gissey et Verrey permettent l'alimentation en énergie électrique 1 500 V continu de la ligne Paris-Lyon-Marseille. Ces deux types de sous-stations correspondent à deux paliers technologiques mis au point dans les années 1920 puis 1950. Celle de Brevans est la plus récente. L'ensemble des équipements HTB/HTA sont dans le poste extérieur et le système de contrôle-commande est installé à l'intérieur d'un bâtiment. Dans les deux autres sous-stations, en revanche, seuls les équipements HTB sont dans le poste extérieur et les équipements HTA/BT sont installés en bâtiment. L'intervention sur ces sous-stations requiert des qualifications spécifiques études et travaux pour chacun des deux échelons de tension ce qui nécessite un savoir-faire reconnu et une mise en œuvre des plus rigoureuses des prescriptions établies et contrôlées par SNCF Réseau.

« L'arrêt des sous-stations de Brevans et Gissey ne peut être que très limité et celui de la sous-station de Verrey ne sera que partiel. Pour mener à bien chacune des rénovations qui nous ont été confiées, nous devons planifier, en collaboration avec les équipes de SNCF Réseau très impliquées sur ces opérations primordiales pour la circulation des trains, un phasage méticuleux des travaux. Nous avons d'ores et déjà relevé le premier challenge de ce chantier, lors de la remise en exploitation de la sous-station de Brevans dans une situation provisoire qui a eu lieu, comme prévu, le 4 novembre 2020 », détaille Fabien Ligonesche, responsable d'affaires en charge du dossier.

En tenant compte du phasage des travaux, ce marché doit être réalisé entre le 1er septembre 2020 et le 1er février 2023. Il comprend le remplacement intégral de tous les équipements haute tension (HTB/HTA) et basse tension (BT) des installations de traction SNCF Équipement d'alimentation des lignes électrifiées (EALE) des trois sous-stations.

