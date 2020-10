EIFFAGE : remporte le contrat pour la réalisation du nouveau siège social de Lidl

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Eiffage, au travers de sa filiale Eiffage Construction, a annoncé qu'il vient de se voir confier par le groupe de distribution Lidl la réalisation de son nouveau siège social dans la ZAC LaVallée de Châtenay-Malabry menée par Eiffage Aménagement, pour un montant de près de 140 millions d’euros. Le projet conçu par le cabinet d’architecture Atelier M3, porte sur la réalisation d’un ensemble de 40 000 m2 comprenant le siège social de Lidl, une surface commerciale de l’enseigne d’environ 3 000 m2 et une zone de stationnement de 860 places.Les travaux débuteront en décembre 2020 pour une livraison de la surface commerciale prévue sur le 2e semestre 2022 et une finalisation de l'ensemble tertiaire sur le 2e semestre 2023.L'opération vise les labels et certifications BREEAM niveau Excellent, NF HQE bâtiment tertiaire niveau Excellent, et E3C1.Le campus Lidl, qui accueillera 1 100 salariés, s'organisera en 4 immeubles indépendants : un bâtiment en R+6 et deux bâtiments en R+4, dont l'un dédié à la surface commerciale, tous trois disposés autour d'un bâtiment central en R+4. Des zones paysagères d'une surface totale de 5 000 m2 agrémenteront l'ensemble.