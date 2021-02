Eiffage : 3 filiales d'Eiffage Construction au Benelux déménageront prochainement sur un site plus durable et confortable

Ce délai de 2 à 3 ans s'explique par la volonté des équipes belges de monter un projet spécifique et de prospecter le marché pour cibler un site unique réunissant tous les critères d'accessibilité, de durabilité, d'efficience énergétique et de confort pour ses collaborateurs.

Christophe Van Ophem, Administrateur délégué d'Eiffage Benelux, nous explique en quoi ce déménagement est un enjeu pour nos filiales belges :

« Ce déménagement s'inscrit dans le cadre de la nouvelle politique de mobilité et de développement durable qu'Eiffage Benelux met en place. Le site recherché en région bruxelloise devra non seulement être accessible en transports en commun mais il sera également conçu pour répondre aux objectifs ambitieux que nous nous sommes fixés en matière de performance énergétique et de diminution de notre empreinte carbone. Afin de répondre au mieux aux attentes de nos collaborateurs, nous avons mené une enquête interne pour cibler les principaux souhaits du personnel. Le principe collaboratif est privilégié pour déterminer notre future implantation et son aménagement ».

Christian Stenuit, CEO e-maprod Belgique, se réjouit également de cette opération :

« Cette acquisition s'inscrit dans la stratégie de développement d'e-maprod. Notre société avait besoin d'un nouveau siège social afin d'accompagner et amplifier son expansion en ajoutant de nouveaux actifs à son portefeuille. Se faisant, elle renforce sa conviction profonde d'investir davantage dans le marché des bureaux parallèlement au résidentiel. L'acquisition signe le lancement d'un projet haut de gamme et exclusif de 38 appartements et d'un espace pour profession libérale au rez-de-chaussée. »

Une belle preuve que toutes les initiatives locales, en plus des opérations et chantiers, ont un impact et entrent dans des volontés globales, comme dans la démarche environnementale ambitieuse du groupe Eiffage, par exemple !