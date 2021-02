Eiffage : A Clichy, Eiffage Immobilier livre le programme «OPUS ONE» et l'œuvre «Reset» dans le cadre d'1 immeuble, 1 œuvre

« OPUS ONE », un nom qui n'a pas été choisi par hasard : en latin, « Opus » signifie un morceau dans l'œuvre complète d'un compositeur. Une belle dénomination pour ce programme de 130 logements qui vient d'être livré et qui accueille « Reset », une sculpture réalisée par l'artiste Pascal Noël et installée dans le cadre de la charte « 1 immeuble, 1 œuvre ».

Idéalement situé à seulement quelques pas du RER et de la future station de métro de la ligne 14 « Clichy-Saint-Ouen », le programme prend place au cœur d'un environnement dynamique où tous les services sont présents : une crèche, une école, des commerces de proximité, des équipements culturels, sportifs et de santé.

Répartie sur quatre bâtiments implantés autour d'un bel espace paysager et comprenant un jardin aromatique, la résidence s'élève jusqu'au 8ème étage et offre des toitures terrasses avec une vue à 360 degrés sur Paris et ses environs. Dessiné par l'agence Cédric Vigneron, le projet arbore des façades de briques rouges et de pierres, ce qui confère à l'ensemble un aspect moderne intégré au quartier environnant.

Le programme, réalisé par nos équipes d'Eiffage Construction Habitat, a été livré en ce début d'année. Les logements sont en accession ou destinés aux bailleurs sociaux INLI (12 logements), AMUNDI (23 logements), HAUTS-DE-SEINE HABITAT (50 logements). Certifiés NF Habitat Excellent, ils offrent de bonnes performances énergétiques et environnementales.

Intégré à la charte « 1 immeuble, 1 œuvre » que nous avons signée avec le Ministère de la Culture, le programme accueille l'œuvre de Pascal Noël « Reset », qui vous décrit son intention créative :

« Les progrès technologiques du 20ème siècle, au service « d'un futur meilleur » ont vu l'essor des communications entre les hommes : infrastructures, lignes aériennes, toile Internet, ondes satellites… Ce maillage constitue un réseau de plus en plus dense, qui enserre notre terre dans un carcan de flux, comme une cage aux barreaux renforcés, autour de notre planète.

Mais les liens de la vie et du futur ne sont-ils pas ailleurs ?

En s'épaississant toujours plus vers l'extérieur, le carcan ne pourrait-il pas se rompre pour s'ouvrir et libérer d'autres valeurs ?

Ce projet fait référence aux rapprochements entre les hommes. Il est fantastique de pouvoir communiquer avec l'autre côté de la terre, mais il est aussi essentiel d'être à l'écoute de ses voisins les plus proches et de savoir cultiver nos liens humains de façon plus attentive et plus sensible. »

Bravo à toutes les équipes d'Eiffage Immobilier et d'Eiffage Construction pour la livraison de ce beau projet, et merci à nos partenaires : Cédric VIGNERON, PRISME INGENERIE, AGENCE AYRAUD, Neveux Rouyer, ID BATI, Bureau Veritas, OTCC.