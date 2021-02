Eiffage : À Saint-Nazaire,Clemessy installe deux « azipods » sur Le Commandant-Charcot pour Vard

Une fois achevée la fabrication de sa coque dans le chantier roumain de Vard à Tulcea, Le Commandant-Charcot a été remorqué jusqu'à Saint-Nazaire pour y recevoir deux énormes azipods parmi les plus puissants au monde. L'escale, qui s'est déroulée en juillet 2020, n'a duré que deux semaines, le temps pour nos spécialistes d'installer les deux propulseurs azimutaux conçus par le groupe suisse ABB.

Ces systèmes de propulsion de 300 tonnes et 17 MW chacun sont capables de tourner à 360° autour de leur axe vertical et de fournir au navire la poussée requise dans toutes les directions. Ils apportent une grande maniabilité au paquebot, tout en lui assurant une bonne efficacité énergétique. Pourvus chacun d'une grande hélice à cinq pales, les deux azipods à entraînement électrique ont été installés à l'arrière du bateau (et fixés à la coque par 60 tirants de 20 kg chacune).

Ce chantier de courte durée, réalisé en travail posté (trois-huit), a nécessité un mois de préparation. En plus de l'installation des azipods, nos collaborateurs ont lavé, sablé et peint la coque du paquebot en bleu et rouge, avant d'y inscrire son nom en blanc. Ils ont aussi procédé à l'inspection des stabilisateurs.

À l'issue de cet arrêt technique, le navire a poursuivi son périple jusqu'au chantier de Søviknes en Norvège, où il doit poursuivre son armement et sa mise en service Premier navire de haute exploration polaire hybride électrique et propulsé au GNL, Le Commandant-Charcot est un paquebot de 150 m de long (et 28 m de large) qui peut transporter 270 passagers (135 cabines) et 190 membres d'équipage.

Treizième navire de la compagnie du Ponant, Le Commandant-Charcot effectuera sa première croisière en juillet 2021 à destination du Pôle Nord.

© Eiffage Énergie Systèmes