Eiffage : Benelux déploie la batterie urbaine mobile sur ses chantiers, une alternative durable au générateur diesel

En plus d'une réduction significative de l'empreinte CO2, la batterie urbaine mobile Green Box offre plusieurs autres avantages importants pour nos chantiers. Nos collaborateurs pourront désormais travailler sans nuisances sonores, les temps d'arrêt potentiels seront évités car la maintenance périodique deviendra inutile et la transition énergétique du futur sera anticipée. En plus de présenter des avantages pour nos collaborateurs sur chantier, les batteries mobiles auront donc également un impact positif sur le bien-être général des riverains autour du chantier.

C'est une solution spécifiquement pensée et adaptée à nos chantiers :

« Cette commande a été précédée de nombreuses mesures et tests sur plusieurs de nos chantiers Eiffage ces derniers mois. Sur base de ces résultats, nous avons travaillé avec Near Grid Solutions pour développer un modèle de Green Box personnalisé. En particulier, nous souhaitons pouvoir alimenter plus efficacement nos petits chantiers, actuellement pourvus en électricité par un seul générateur au diesel. Concrètement, notre modèle de batterie Eiffage alimentera tous nos chantiers en couvrant tous les besoins en électricité, une grue à tour, nos bureaux de chantier et l'ensemble des armoires électriques de chantier. » Stefan Eerens, administrateur délégué de Sodemat (service matériel d'Eiffage Benelux)

L'intérêt principal reste de s'insérer dans la démarche environnementale ambitieuse du groupe Eiffage déployée dans tous ses métiers :

« Avec cet achat, nous renforçons notre ambition d'entreprise bas carbone en réduisant significativement les émissions de CO2 sur nos chantiers. Je suis fier que, grâce à nos efforts dans la construction circulaire et à notre volonté permanente d'innover, nous puissions contribuer à un monde plus durable. » Christophe Van Ophem, administrateur délégué d'Eiffage Benelux

En bref, les batteries de ville mobiles ont de nombreux avantages :

• Rendement énergétique élevé

• L'empreinte CO₂ diminue significativement

• Aucune émission de gaz

• Aucune émission sonore

• Aucune maintenance périodique requise, donc aucun temps d'arrêt

• Pas d'alimentation en carburant

• Utilisation d'électricité verte

• Démarrage rapide du chantier grâce au raccordement standard résidentiel

• Consommations sous contrôle

En plus d'être une solution avantageuse sur tous les points cités précédemment, la collaboration avec Near Grid Solutions s'est très bien passée. Frank Vermeulen (Near Grid Solutions), nous en dit plus :

« En tant que start-up, nous sommes un accélérateur de la transition énergétique. Notre Green Box est le premier produit à succès adapté à une entreprise de construction moderne comme Eiffage. Eiffage Benelux - Sodemat, est notre premier client-loueur de matériel. Avec Sodemat en tant que client, nous pouvons adapter rapidement et efficacement nos produits et services au loueur. Nous avons ainsi une vue d'ensemble des éventuelles commandes de suivi pour étendre encore facilement la location. Eiffage Benelux est un acteur de premier plan du secteur. La taille du groupe en Belgique, actif dans toutes les régions de notre pays, et sa présence internationale, plus particulièrement en France, est une plateforme de lancement idéale pour nous permettre de réaliser nos ambitions durables. Eiffage Benelux - Sodemat a fait le choix résolu de réduire significativement l'empreinte CO2 de ses chantiers. Nous sommes impressionnés par les efforts déjà consentis. Le fait qu'ils nous aient choisis en est également un exemple. »

Bravo à nos équipes belges pour cette belle initiative en faveur du développement durable !