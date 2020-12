Eiffage : Construction achève les travaux de l'impressionnante rénovation énergétique de la Cité Perrache à Lyon

Réalisée pour Grand Lyon Habitat, cette réhabilitation lourde Tous Corps d'Etats consiste en la rénovation intérieure complète de tous les logements et parties communes, ainsi que la rénovation énergétique des 8 bâtiments, passant par la réfection des façades, des travaux d'étanchéité et sur les menuiseries extérieures. Ces travaux permettent à l'opération de près de 25000m² de répondre aux exigences du label Effinergie rénovation (équivalent BBC Effinergie rénovation pour les bâtiments antérieurs à 1948).



Ces bâtiments, initialement imaginés par Monsieur Marin en 1930, ont été imaginés par 2 de ses petits-fils, Jean-François Marin et Pierre Marin. Une histoire familiale pour cette cité emblématique de la ville de Lyon, dont l'architecture extérieure est notable : elle se caractérise par la symétrie des façades, des modules en forme de H, et les angles arrondis de ses balcons.



Quartier industriel au moment du projet initial dans les années 1920-30, la Cité Perrache est aujourd'hui en mutation architecturale et urbaine et fait partie du projet global Confluence qui encourage la mixité des usages grâce à l'implantation d'immeubles composés de logements, bureaux et commerces et de l'installation de sièges d'administration et de grandes entreprises.



Bravo à nos équipes pour cette la livraison de cette opération hors-normes et merci à nos partenaires : SCD ingénieurs et Matté (BET structures et fluides), Soubeyran.