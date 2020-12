Eiffage : Construction livre le Campus RTE «Transfo» à Jonage, multilabellisé pour ses performances environnementales

Véritable vitrine pour RTE (Réseau de Transport d'Electricité, leader du transport de l'électricité haute tension, gestionnaire du réseau de transport français et responsable du réseau public) par son architecture audacieuse et ses performances environnementales et énergétiques, ce campus international de formation, recherche et innovation s'étend sur une surface de 36 000m². Ses occupants investiront les lieux dès janvier 2021.

Challenge relevé pour l'ensemble des équipes d'Eiffage Construction dans le Rhône, en synergie avec Eiffage Energie Systèmes et Clévia : elles viennent de livrer ce projet d'envergure de 49 millions d'euros en moins de deux ans.

Plus de 250 compagnons tout corps d'états ont été mobilisés sur les derniers mois, avec plus de 17 000 heures d'insertion professionnelle. Emblématique pour RTE, ce projet est composé de :

Neuf bâtiments « épines » en charpente bois et planchers bois-béton connectés, avec plus de 900 panneaux de façade bois à parement béton connecté ayant nécessité un Atex (Appréciation technique d'expérimentation)

Deux ensembles de coursives extérieures appelées les « rues » avec leurs « lanternes » d'accès aux « épines », en charpente métallique portée sur de grands poteaux bois en « V » formant un clin d'œil architectural à la sinusoïde du courant alternatif

Deux bâtiments en charpente et bardage métallique « Accueil » et « Musée ».

C'est donc avec une architecture audacieuse mêlant le bois, le béton et le métal, que l'opération a été imaginée par AIA LIFE DESIGNERS. Son exemplarité en termes de développement durable, notamment due grâce à l'utilisation de ces éléments bois (façades et charpentes), est attestée par de nombreux labels et certifications énergétiques et environnementaux :

- Certification HQE Bâtiment Durable

- Certification Bâtiment Biosourcé - niveau 3 (équivalent à 36 kg de matériaux biosourcé / m² de surface de plancher)

- Label BEPOS Effinergie 2017 - E3C1

- Label Biodivercity

- Démarche Eiffage étiquette bois : initiée par la Direction du développement durable et de l'innovation transverse du groupe Eiffage, cette étiquette de provenance forestière établit l'origine des bois employés et donne une vision claire de toute la chaine de transformation du bois.

Projet en synergie, les équipes d'Energie Systèmes et Clévia, ont, elles, réalisé les lots techniques : Electricité Courants Forts et Courants Faibles, Chauffage, Ventilation et Climatisation.

RTE a pu démarrer ses travaux d'emménagement dès début Novembre en vue de l'arrivée des utilisateurs début Janvier 2021. Le campus dispose de plus de 370 postes de travail et va accueillir plus de 7 000 stagiaires en formation par an.

Début janvier 2021, la phase 2 sera lancée par une partie des équipes déjà présentes : elle consiste en la restructuration du site existant et adjacent au projet neuf.

Un grand merci à toutes les équipes qui ont participé à ce beau challenge !



Crédits photos : Vincent Ramet