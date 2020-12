Eiffage : Énergie Systèmes remporte plusieurs marchés subventionnés par la Millennium Challenge Corporation (MCC)

Au Bénin, comme au Ghana, nos équipes d'électriciens d'Eiffage Énergie Systèmes Transport et Distribution et de RMT, participent à l'amélioration des réseaux de distribution du courant électrique et contribuent, à leur échelle, au développement socio-économique des pays concernés. De Cotonou à Accra, ces marchés subventionnés par les États-Unis se traduisent par de belles réalisations sur le terrain.

Au Bénin, nos équipes vont procéder au renforcement et à la réhabilitation des réseaux électriques HTA et HTB (enterrés et aériens), construire trois postes de transformation HTB/HTA/BT et réaliser les travaux de génie civil inhérents à ce vaste chantier. Après avoir réalisé les études, nos collaborateurs se chargeront de préparer les terrains pour la construction des ouvrages génie-civil avant de procéder à l'installation et à la mise en service des nouveaux équipements. Ils assureront également la formation du personnel sur place et fourniront au client les véhicules nécessaires, l'outillage et les pièces de rechange. Leur mission se divise en trois lots :

- Le premier lot concerne 33 km de ligne 30 kV enterrée en tranchées, 14 km de ligne 33 kV aérienne hissée sur des poteaux en béton, 13,5 km de fibre optique enterrée et 16 km de fibre optique aérienne. Sur 840 km de distance, nos équipes vont organiser le passage en 33 kV des lignes 15 kV et 20 kV existantes et remplaceront ainsi postes et interrupteurs aériens à commande manuelle (IACM) et télécommandés (IAT).

- Le second lot porte sur 110 km de ligne 63 kV enterrée sous fourreaux (nécessitant des forages dirigés pour les traversées de route), 24 km de fibre optique enterrée et 15 km de ligne 20 kV enterrée.

- Le dernier lot consiste en la construction de trois postes de transformation neufs (63/15 kV) et fait l'objet d'un marché spécifique attribué, lui aussi, aux équipes d'Eiffage Énergie Systèmes.

Au Ghana, nos équipes doivent installer et mettre en service deux des quatre sous-stations primaires (33/11 kV) actuellement en construction pour la Compagnie d'électricité du Ghana (ECG), à Kanda et Legon dans la région du Grand Accra. Par ce chantier, nos collaborateurs vont contribuer à améliorer la fiabilité de la distribution électrique du pays de manière significative. Les hôpitaux de la région (University of Ghana Teaching Hospital, Noguchi Memorial Institute for Medical Research, 37 Military Hospital et Greater Accra Regional Hospital) seront les premiers bénéficiaires de ces améliorations techniques.

