Eiffage : Énergie Systèmes renforce son offre d'intégrateur audiovisuel pour le marché du tertiaire

En octobre dernier, Irelem, l'un des leaders français du marché de l'intégration audiovisuelle, qui compte 37 salariés et a réalisé 12 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2019, rejoignait également Eiffage Énergie Systèmes. Cette acquisition vient compléter son offre et intensifier son ancrage territorial. Spécialisée dans la conception, l'installation et la maintenance d'équipements audiovisuels pour tous types d'espaces professionnels, cette société propose des solutions clés en main aux entreprises et collectivités ainsi qu'aux administrations publiques. Ses références sont notamment la Banque de France, Covivio, Danone ou encore le Conseil régional de Bourgogne Franche Comté.

En décembre, Eiffage Énergie Systèmes rachetait l'entreprise belge Solufak qui lui a permis de consolider sa présence sur ce marché et de viser un développement au plan européen. Créée en 2012, cette structure, qui compte 23 collaborateurs et affiche un chiffre d'affaires de près de 8 millions d'euros en 2019, propose un panel large de solutions : présentation sans fil, affichage dynamique, murs vidéo, communication unifiée, streaming… Parmi ses clients, on retrouve entre autres la chaîne Thon Hotels, le spécialiste en immobilier d'entreprise CBRE ou encore plusieurs grands groupes de télécommunications.

Eiffage Énergie Systèmes a développé ces dernières années une offre globale de solutions et services audiovisuels pour ses clients. Ce positionnement d'intégrateur audiovisuel s'est renforcé en 2020 avec le rachat d'Irelem et de Solufak en Belgique. Eiffage Énergie Systèmes aspire ainsi à devenir un acteur majeur sur ce marché porteur notamment en raison des enjeux liés au travail à distance, à l'équipement des bureaux et aux moyens de communication pour les collectivités, l'enseignement supérieur et les entreprises.

À propos d'Eiffage

Eiffage, l'un des leaders européens du BTP et des concessions, exerce ses activités à travers les métiers de la construction, de l'immobilier et de l'aménagement, du génie civil, du métal et de la route, de l'énergie systèmes et des concessions. Le Groupe s'appuie sur l'expérience de plus de 72 500 collaborateurs et a réalisé, en 2019, un chiffre d'affaires de 18,1 milliards d'euros, dont près de 26 % à l'international.

A propos d'Eiffage Énergie Systèmes

Eiffage Énergie Systèmes conçoit, réalise, exploite et maintien des systèmes et équipements en génies électrique, industriel, climatique et énergétique dans le respect des Hommes et de l'environnement. Eiffage Énergie Systèmes propose une offre sur mesure pour les marchés de l'industrie, des infrastructures et réseaux, des villes et collectivités et du tertiaire. Grâce à son maillage dense d'agences dans plus de 30 pays, Eiffage Énergie Systèmes tisse une relation de proximité et répond au plus juste aux enjeux de ses clients. Ses expertises pointues lui permettent également de proposer des solutions innovantes à haute valeur ajoutée. Eiffage Énergie Systèmes a réalisé un chiffre d'affaires de 4,5 milliards d'euros en 2019.

