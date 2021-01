Eiffage : Expercité remporte le marché public global de performance de la ville d'Espalion (12)

Afin de réduire sa consommation énergétique, la ville d'Espalion a conclu un Marché Public Global de Performance (MPGP) avec Expercité. En associant l'exploitation et la maintenance des installations à la conception et à la réalisation, ce type de marché permet à une collectivité d'atteindre des objectifs chiffrés en matière de performance énergétique. C'est aussi l'occasion, pour nos experts, de démontrer toute l'étendue de leurs savoir-faire.

Le MPGP conclu avec Espalion porte principalement sur le parc d'éclairage public de cette ville de 4 500 habitants. Nos collaborateurs devront aussi se charger de l'éclairage des terrains de foot, de tennis et des gymnases. La mise en valeur des bâtiments publics, celle du patrimoine historique d'Espalion et les illuminations de fin d'année font également partie de leurs prérogatives. Ce contrat global permettra aussi à nos électriciens de mettre en avant des technologies développées par Expercité, en matière de vidéosurveillance notamment, puisque la ville dispose déjà d'un système de vidéoprotection qui entre dans le périmètre du MPGP.

Concrètement, nos techniciens vont devoir remplacer la totalité des luminaires en place par des luminaires en technologie LED. Nos équipes, qui ont travaillé en amont de la consultation avec un concepteur lumière vont aussi pouvoir mettre en lumière et en valeur certains bâtiments de la ville et ses édifices les plus remarquables, afin d'accroître l'attractivité du territoire dans son ensemble. Les solutions proposées sont originales, innovantes (mâts solaires autonomes, détection de présence, objets connectés…) et réellement économes. Le point qui a fait la différence est la mise en place d'un Hyperviseur qui permettra de fédérer l'ensemble des équipements depuis un poste de contrôle centralisé et ainsi disposer de toutes les informations pour prendre les bonnes décisions au bon moment.

« Véritable cerveau de l'ensemble du dispositif mis en place par Expercité, l'hyperviseur va permettre à nos équipes de piloter à distance l'éclairage public en variant la puissance d'éclairage suivant les horaires, les zones et les besoins. La remontée d'informations des caméras de vidéosurveillance ou en provenance des objets connectés facilitera également la prise de décisions», précise Arnaud Turlan, directeur d'exploitation Eiffage Énergie Systèmes.

En remportant ce MPGP, Expercité s'est engagé à diminuer la facture énergétique de la ville de 73 %.

Peu importe leur taille, les petites villes et les villes moyennes rencontrent souvent les mêmes problématiques que les métropoles mais elles sont beaucoup plus nombreuses ; ce sont elles qui constituent nos cibles de demain. « La ville d'Espalion est une référence régionale de ce type de marché et elle est à la fois un laboratoire et une vitrine des bénéfices sociétaux, économiques et environnementaux qu'Expercité peut proposer aux collectivités », résume Arnaud Turlan.

À l'image d'Espalion, toutes ces villes ont aujourd'hui vocation à devenir des villes connectées ou smartcities.

© Eiffage Énergie Systèmes