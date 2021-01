Eiffage : Expercité s'engage aux côtés de la ville d'Espalion

Eiffage annonce que la ville d'Espalion a conclu unMarché Public Global de Performance (MPGP) avecExpercité -la marque d'Eiffage Énergie Systèmes dédiée aux villes et collectivités- afin de réduire sa consommation énergétique.



Le MPGP conclu avec Espalion porte principalement sur le parc d'éclairage public de cette ville de 4 500 habitants mais aussi sur l'éclairage des terrains de foot, detennis et gymnases.



Concrètement, les luminaires en place seront remplacés par desluminaires LED tandis que la mise en place d'un 'hyperviseur' permettra de piloter à distance l'éclairage publicen variant la puissance d'éclairage suivant les horaires, les zones et les besoins.



En remportant ce MPGP,Expercités'est engagé à diminuer la facture énergétique de la ville de 73 %.





