Eiffage : Immobilier & Atland livrent Complémen'Terre, un programme nommé ainsi pour ses nombreux espaces végétalisés

Les 54 logements en accession réalisés en R+10 et 17 logements sociaux construits en R+6 pour Hauts-de-Seine Habitat sont livrés ! Répartis sur près de 4500m², ils sont le fruit d'un travail en synergie avec les équipes d'Eiffage Construction Habitat.

Imaginé par l'Atelier Badia Berger, l'un des architectes, Didier Berger, décrit le bâtiment : « Par un jeu de volumes successifs et réguliers, il assure la jonction avec les immeubles à venir situés au nord […]. La répartition des hauteurs et l'affinement des volumes ont été organisés afin de permettre l'optimisation des vues pour les logements ainsi que les espaces collectifs ». Une réelle volonté d'ouverture et d'espace !

Ce sont les équipes d'ERA Paysagiste qui ont pensé les espaces verts : le jardin collectif en pleine terre sera planté d'arbres, un espace de sérénité protégera les jardins privatifs des logements du rez-de-chaussée, les essences végétales seront choisies dans une gamme locale, adaptée au sol, au climat, ne nécessitant pas ou peu d'arrosage et peu d'entretien. La gestion alternative des eaux pluviales participera à limiter la gestion de ces espaces plantés. Les eaux pluviales arroseront naturellement les végétaux et contribueront à l'enrichissement de la biodiversité locale, flore et faune. Les terrasses végétalisées seront entretenues par MUGO.

Le bâtiment est certifié NF HABITAT HQE et labellisé EFFINERGIE +, des labels qui placent Complémen'Terre dans la volonté globale de la ZAC en termes de performances environnementales et énergétiques : à l'échelle de cette dernière, un Réseau de Chaleur urbain (RCU) par géothermie et adduction gaz a été installé, et l'agriculture urbaine est présente.

L'Atelier by Eiffage, une innovation développée par nos équipes d'Eiffage Immobilier, trouve également sa place au sein de l'opération, pour accompagner les nouveaux résidents dans leur emménagement : l'un de nos collaborateurs sera présent pour aider les habitants grâce au prêt d'outils, conseils en bricolage,…

Un autre aspect remarquable de ce programme : l'œuvre « Horizon », une peinture acrylique et huile sur bois par Jérémy Liron. Il nous partage son intention créative : « vue réalisée et inspirée par le site d'Empurie sur la Costa Brava, en Espagne. Ouvrant à une perspective ouverte qui n'occulte pas l'histoire et ses traces, elle entend évoquer de cette manière la longue histoire de commerces et d'échanges, de brassages de populations dont la méditerranée a été le théâtre. Ces fenêtres donnent ainsi sur un appel de l'horizon, une idée de l'ailleurs et de l'autre à portée de main sur d'autres rives. »

Bravo à toutes les équipes pour ces beaux ouvrages et œuvre d'art, et merci à tous nos partenaires !