Eiffage : Le club industriel Sekoya dévoile les lauréats du second appel à solutions lancé sur la plateforme carbone & climat Sekoya

Le club industriel Sekoya dévoile les lauréats du second appel à solutions

lancé sur la plateforme carbone & climat Sekoya

En juin 2019, Eiffage et Impulse Partners, spécialiste de l'innovation dans le secteur de la construction, créaient la plateforme Sekoya dédiée aux matériaux et procédés bas carbone. Jeudi 17 décembre 2020, ils se sont réunis avec leurs partenaires pour annoncer les résultats du deuxième appel à solutions.

Depuis la création de la plateforme, neuf partenaires représentatifs de l'ensemble de la chaîne de valeur de la construction ont rejoint l'initiative pour former le club industriel Sekoya afin d'apporter leur expertise en matière de carbone et favoriser la mise en œuvre de solutions décarbonées. Sont ainsi rassemblés plusieurs grands groupes majors dans leur secteur : Covivio, Gerflor, GRDF, Legrand, Saint-Gobain et Vicat ainsi que l'Union Sociale pour l'Habitat qui représente les organismes de logement social, le CSTB, principal centre de recherche et d'expertise du secteur et le CEEBIOS, le Centre d'études et d'expertises en biomimétisme, dernier entrant du club.

Le premier appel à solutions, qui a récompensé 5 lauréats en janvier 2020, a permis d'initier une vingtaine de collaborations avec les partenaires du club : de l'étude de faisabilité à l'association des solutions à des réponses à appels d'offres ou à des projets.

Le deuxième appel à solutions portait sur 2 thématiques : conception et construction bas carbone, usages et exploitation bas carbone. Durant les trois mois de candidature, 56 solutions ont été déposées sur la plateforme, en provenance de plusieurs pays, dont des pays hors Union européenne. Ce jeudi 17 décembre, les 10 start-upspré-sélectionnées ont présenté leur innovation devant le jury. Les solutions se situent toutes à la jonction de plusieurs piliers du développement durable et jouent habilement de plusieurs des atouts suivants : énergies renouvelables en neuf comme en rénovation, matériaux de construction stockant du carbone, économie circulaire et écomobilités urbaines douces. Après concertation, le club Sekoya a décidé de nommer 6 entreprises lauréates :

ESITC Caen

Le Pavé Coquillage est une solution innovante, pérenne et locale pour répondre à des préoccupations économiques et environnementales. La formulation du pavé drainant intègre des coproduits coquilliers marins dans sa composition, limitant par ailleurs l'utilisation de ressources naturelles.