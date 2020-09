Eiffage : Programme de rachat d'actions 0 28/09/2020 | 14:49 Envoyer par e-mail :

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 21/09/2020 au 25/09/2020 EXANE BNP PARIBAS Présentation agrégée par jour et par marché Nom de Code Identifiant de Jour de la l'émetteur l'émetteur transaction EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 21/09/20 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 21/09/20 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 21/09/20 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 21/09/20 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 22/09/20 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 22/09/20 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 22/09/20 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 22/09/20 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 23/09/20 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 23/09/20 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 23/09/20 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 23/09/20 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 24/09/20 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 24/09/20 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 24/09/20 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 24/09/20 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 25/09/20 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 25/09/20 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 25/09/20 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 25/09/20 * Arrondi à deux chiffres après la virgule Code identifiant Volume total Prix pondéré moyen de l'instrument journalier (en journalier d'acquisition des Marché (MIC Code) financier nombre d'actions) actions * FR0000130452 4 286 73,08 BATE FR0000130452 13 089 72,20 CHIX FR0000130452 4 576 72,20 TRQX FR0000130452 48 049 72,06 XPAR FR0000130452 4 973 71,07 BATE FR0000130452 11 811 71,02 CHIX FR0000130452 4 917 71,07 TRQX FR0000130452 48 299 71,03 XPAR FR0000130452 5 001 71,43 BATE FR0000130452 10 575 71,41 CHIX FR0000130452 5 025 71,24 TRQX FR0000130452 39 399 71,30 XPAR FR0000130452 4 260 69,46 BATE FR0000130452 9 671 69,44 CHIX FR0000130452 2 664 69,46 TRQX FR0000130452 48 405 69,52 XPAR FR0000130452 5 654 68,71 BATE FR0000130452 15 672 68,59 CHIX FR0000130452 5 553 68,55 TRQX FR0000130452 38 121 68,60 XPAR TOTAL 330 000 70,55 Détail transaction par transaction Nom de Code Identifiant de Jour/heure de la Code identifiant Prix Quantité Nom du PSI Code identifiant du PSI de l'instrument Devise l'émetteur l'émetteur transaction (CET) Unitaire achetée financier EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/09/2020 09:00:31 FR0000130452 74,52 EUR 110 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/09/2020 09:00:31 FR0000130452 74,52 EUR 102 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/09/2020 09:02:10 FR0000130452 74,20 EUR 72 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/09/2020 09:02:37 FR0000130452 73,98 EUR 262 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/09/2020 09:04:50 FR0000130452 73,88 EUR 246 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/09/2020 09:06:21 FR0000130452 73,74 EUR 91 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/09/2020 09:06:21 FR0000130452 73,72 EUR 93 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/09/2020 09:07:07 FR0000130452 73,66 EUR 93 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/09/2020 09:07:41 FR0000130452 73,64 EUR 45 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/09/2020 09:07:44 FR0000130452 73,66 EUR 46 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/09/2020 09:07:44 FR0000130452 73,66 EUR 44 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/09/2020 09:08:42 FR0000130452 73,58 EUR 50 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/09/2020 09:08:42 FR0000130452 73,58 EUR 95 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/09/2020 09:09:02 FR0000130452 73,46 EUR 100 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/09/2020 09:09:45 FR0000130452 73,40 EUR 466 Code Numéro de identifiant référence de la Objectif du rachat marché transaction XPAR 00240557183EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés XPAR 00240557184EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés XPAR 00240557502EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés CHIX 00240557596EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés BATE 00240558383EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés XPAR 00240558870EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés XPAR 00240558871EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés XPAR 00240559026EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés XPAR 00240559278EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés CHIX 00240559291EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés XPAR 00240559292EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés BATE 00240559550EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés TRQX 00240559549EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés XPAR 00240559696EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés XPAR 00240560013EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/09/2020 09:09:45 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/09/2020 09:09:45 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/09/2020 09:09:51 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/09/2020 09:10:22 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/09/2020 09:10:22 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/09/2020 09:10:46 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/09/2020 09:10:54 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/09/2020 09:10:55 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/09/2020 09:10:55 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/09/2020 09:10:55 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/09/2020 09:10:55 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/09/2020 09:11:39 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/09/2020 09:12:43 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/09/2020 09:12:45 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/09/2020 09:12:45 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/09/2020 09:13:03 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/09/2020 09:13:03 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/09/2020 09:13:26 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/09/2020 09:13:26 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/09/2020 09:13:29 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/09/2020 09:13:29 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/09/2020 09:14:20 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/09/2020 09:14:23 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/09/2020 09:14:48 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/09/2020 09:14:49 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/09/2020 09:15:03 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/09/2020 09:15:04 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/09/2020 09:15:05 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/09/2020 09:15:05 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/09/2020 09:15:11 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/09/2020 09:15:11 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/09/2020 09:15:11 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/09/2020 09:15:11 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/09/2020 09:15:11 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/09/2020 09:15:11 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/09/2020 09:15:11 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/09/2020 09:15:11 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/09/2020 09:15:11 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/09/2020 09:15:11 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/09/2020 09:15:14 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/09/2020 09:15:14 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/09/2020 09:15:17 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/09/2020 09:15:26 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/09/2020 09:15:30 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/09/2020 09:15:35 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/09/2020 09:15:35 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/09/2020 09:15:35 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/09/2020 09:15:35 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/09/2020 09:15:35 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/09/2020 09:15:35 FR0000130452 73,40 FR0000130452 73,40 FR0000130452 73,32 FR0000130452 73,20 FR0000130452 73,20 FR0000130452 73,26 FR0000130452 73,28 FR0000130452 73,28 FR0000130452 73,28 FR0000130452 73,28 FR0000130452 73,28 FR0000130452 73,18 FR0000130452 73,42 FR0000130452 73,40 FR0000130452 73,40 FR0000130452 73,50 FR0000130452 73,44 FR0000130452 73,42 FR0000130452 73,42 FR0000130452 73,46 FR0000130452 73,46 FR0000130452 73,36 FR0000130452 73,40 FR0000130452 73,48 FR0000130452 73,48 FR0000130452 73,48 FR0000130452 73,42 FR0000130452 73,42 FR0000130452 73,42 FR0000130452 73,44 FR0000130452 73,44 FR0000130452 73,44 FR0000130452 73,44 FR0000130452 73,44 FR0000130452 73,44 FR0000130452 73,44 FR0000130452 73,44 FR0000130452 73,44 FR0000130452 73,44 FR0000130452 73,44 FR0000130452 73,44 FR0000130452 73,44 FR0000130452 73,42 FR0000130452 73,36 FR0000130452 73,36 FR0000130452 73,36 FR0000130452 73,36 FR0000130452 73,36 FR0000130452 73,36 FR0000130452 73,36 EUR 534 EUR 97 EUR 50 EUR 96 EUR 60 EUR 265 EUR 96 EUR 11 EUR 10 EUR 42 EUR 180 EUR 23 EUR 272 EUR 74 EUR 15 EUR 30 EUR 19 EUR 100 EUR 44 EUR 14 EUR 107 EUR 24 EUR 83 EUR 190 EUR 51 EUR 13 EUR 5 EUR 100 EUR 96 EUR 72 EUR 41 EUR 73 EUR 63 EUR 46 EUR 73 EUR 46 EUR 46 EUR 46 EUR 7 EUR 39 EUR 75 EUR 1 EUR 43 EUR 101 EUR 78 EUR 45 EUR 18 EUR 2 EUR 100 EUR 100 XPAR XPAR BATE XPAR XPAR BATE BATE BATE BATE BATE XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR TRQX XPAR CHIX CHIX TRQX TRQX BATE BATE BATE BATE BATE XPAR XPAR XPAR BATE BATE BATE BATE BATE BATE BATE BATE BATE BATE BATE BATE BATE TRQX XPAR BATE BATE BATE CHIX CHIX CHIX 00240560014EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00240560015EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00240560034EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00240560138EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00240560139EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00240560224EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00240560237EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00240560238EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00240560239EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00240560241EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00240560240EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00240560392EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00240560592EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00240560598EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00240560599EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00240560660EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00240560659EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00240560735EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00240560737EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00240560743EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00240560744EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00240560871EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00240560880EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00240560982EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00240560983EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00240561046EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00240561051EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00240561053EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00240561054EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00240561066EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00240561067EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00240561068EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00240561069EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00240561070EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00240561071EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00240561072EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00240561073EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00240561074EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00240561075EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00240561077EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00240561078EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00240561083EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00240561122EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00240561131EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00240561145EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00240561147EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00240561151EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00240561144EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00240561146EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00240561150EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/09/2020 09:15:35 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/09/2020 09:15:35 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/09/2020 09:15:38 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/09/2020 09:15:41 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/09/2020 09:15:44 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/09/2020 09:15:50 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/09/2020 09:15:50 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/09/2020 09:15:50 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/09/2020 09:16:14 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/09/2020 09:17:00 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/09/2020 09:17:00 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/09/2020 09:17:32 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/09/2020 09:17:55 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/09/2020 09:17:55 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/09/2020 09:17:55 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/09/2020 09:18:00 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/09/2020 09:18:03 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/09/2020 09:18:03 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/09/2020 09:18:03 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/09/2020 09:18:04 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/09/2020 09:18:04 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/09/2020 09:18:04 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/09/2020 09:18:04 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/09/2020 09:18:04 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/09/2020 09:18:04 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/09/2020 09:18:04 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/09/2020 09:18:04 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/09/2020 09:18:48 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/09/2020 09:18:48 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/09/2020 09:19:03 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/09/2020 09:19:03 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/09/2020 09:19:03 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/09/2020 09:19:11 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/09/2020 09:19:11 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/09/2020 09:19:17 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/09/2020 09:19:52 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/09/2020 09:19:52 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/09/2020 09:20:21 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/09/2020 09:20:21 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/09/2020 09:20:21 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/09/2020 09:20:21 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/09/2020 09:20:21 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/09/2020 09:20:21 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/09/2020 09:20:21 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/09/2020 09:20:21 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/09/2020 09:20:21 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/09/2020 09:20:26 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/09/2020 09:20:57 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/09/2020 09:21:49 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/09/2020 09:21:52 FR0000130452 73,36 FR0000130452 73,36 FR0000130452 73,36 FR0000130452 73,34 FR0000130452 73,34 FR0000130452 73,34 FR0000130452 73,36 FR0000130452 73,34 FR0000130452 73,34 FR0000130452 73,46 FR0000130452 73,46 FR0000130452 73,50 FR0000130452 73,44 FR0000130452 73,44 FR0000130452 73,44 FR0000130452 73,48 FR0000130452 73,50 FR0000130452 73,50 FR0000130452 73,50 FR0000130452 73,50 FR0000130452 73,50 FR0000130452 73,50 FR0000130452 73,50 FR0000130452 73,50 FR0000130452 73,50 FR0000130452 73,46 FR0000130452 73,50 FR0000130452 73,52 FR0000130452 73,52 FR0000130452 73,46 FR0000130452 73,46 FR0000130452 73,46 FR0000130452 73,48 FR0000130452 73,48 FR0000130452 73,50 FR0000130452 73,48 FR0000130452 73,48 FR0000130452 73,50 FR0000130452 73,50 FR0000130452 73,50 FR0000130452 73,50 FR0000130452 73,48 FR0000130452 73,48 FR0000130452 73,48 FR0000130452 73,48 FR0000130452 73,48 FR0000130452 73,48 FR0000130452 73,30 FR0000130452 73,22 FR0000130452 73,24 EUR 13 EUR 30 EUR 1 EUR 111 EUR 65 EUR 4 EUR 74 EUR 3 EUR 1 EUR 78 EUR 200 EUR 50 EUR 82 EUR 13 EUR 80 EUR 40 EUR 30 EUR 50 EUR 38 EUR 50 EUR 100 EUR 52 EUR 17 EUR 52 EUR 30 EUR 5 EUR 22 EUR 25 EUR 263 EUR 89 EUR 34 EUR 44 EUR 27 EUR 31 EUR 64 EUR 54 EUR 41 EUR 180 EUR 248 EUR 40 EUR 42 EUR 75 EUR 16 EUR 73 EUR 70 EUR 12 EUR 19 EUR 96 EUR 1 EUR 38 TRQX TRQX XPAR BATE CHIX BATE BATE TRQX CHIX CHIX XPAR CHIX XPAR XPAR XPAR BATE TRQX TRQX TRQX CHIX CHIX CHIX CHIX CHIX TRQX TRQX XPAR BATE BATE XPAR XPAR XPAR BATE TRQX BATE XPAR XPAR BATE CHIX TRQX TRQX XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR CHIX XPAR CHIX XPAR 00240561148EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00240561149EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00240561161EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00240561172EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00240561178EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00240561187EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00240561188EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00240561186EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00240561282EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00240561355EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00240561356EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00240561405EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00240561475EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00240561476EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00240561477EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00240561491EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00240561498EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00240561499EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00240561500EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00240561505EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00240561506EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00240561507EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00240561509EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00240561511EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00240561504EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00240561510EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00240561508EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00240561647EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00240561648EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00240561701EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00240561702EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00240561703EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00240561732EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00240561731EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00240561751EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00240561858EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00240561859EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00240561946EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00240561947EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00240561944EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00240561945EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00240561939EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00240561940EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00240561941EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00240561942EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00240561943EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00240561967EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00240562119EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00240562312EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00240562322EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/09/2020 09:21:52 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/09/2020 09:22:37 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/09/2020 09:22:49 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/09/2020 09:23:31 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/09/2020 09:23:31 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/09/2020 09:23:50 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/09/2020 09:23:50 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/09/2020 09:24:52 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/09/2020 09:24:52 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/09/2020 09:24:52 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/09/2020 09:25:46 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/09/2020 09:25:46 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/09/2020 09:25:46 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/09/2020 09:26:18 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/09/2020 09:26:23 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/09/2020 09:26:36 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/09/2020 09:26:36 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/09/2020 09:26:39 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/09/2020 09:26:39 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/09/2020 09:26:46 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/09/2020 09:26:46 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/09/2020 09:27:03 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/09/2020 09:27:03 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/09/2020 09:27:47 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/09/2020 09:27:47 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/09/2020 09:27:51 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/09/2020 09:27:51 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/09/2020 09:27:51 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/09/2020 09:27:51 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/09/2020 09:27:51 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/09/2020 09:29:51 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/09/2020 09:29:51 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/09/2020 09:29:51 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/09/2020 09:30:07 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/09/2020 09:32:04 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/09/2020 09:32:06 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/09/2020 09:32:09 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/09/2020 09:33:55 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/09/2020 09:33:55 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/09/2020 09:33:55 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/09/2020 09:34:54 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/09/2020 09:34:54 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/09/2020 09:34:55 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/09/2020 09:35:46 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/09/2020 09:38:12 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/09/2020 09:38:12 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/09/2020 09:39:48 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/09/2020 09:41:19 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/09/2020 09:41:23 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/09/2020 09:41:23 FR0000130452 73,24 FR0000130452 73,10 FR0000130452 73,16 FR0000130452 73,04 FR0000130452 73,04 FR0000130452 73,06 FR0000130452 73,06 FR0000130452 72,92 FR0000130452 72,92 FR0000130452 72,92 FR0000130452 73,02 FR0000130452 73,02 FR0000130452 73,02 FR0000130452 73,02 FR0000130452 73,02 FR0000130452 73,02 FR0000130452 73,02 FR0000130452 73,00 FR0000130452 73,00 FR0000130452 73,06 FR0000130452 73,06 FR0000130452 73,00 FR0000130452 73,00 FR0000130452 73,04 FR0000130452 73,04 FR0000130452 73,04 FR0000130452 73,04 FR0000130452 73,04 FR0000130452 73,04 FR0000130452 73,04 FR0000130452 73,08 FR0000130452 73,08 FR0000130452 73,08 FR0000130452 73,00 FR0000130452 73,00 FR0000130452 73,00 FR0000130452 72,98 FR0000130452 72,82 FR0000130452 72,82 FR0000130452 72,82 FR0000130452 72,78 FR0000130452 72,78 FR0000130452 72,76 FR0000130452 72,78 FR0000130452 72,74 FR0000130452 72,74 FR0000130452 72,70 FR0000130452 72,80 FR0000130452 72,80 FR0000130452 72,80 EUR 10 EUR 75 EUR 70 EUR 45 EUR 42 EUR 9 EUR 100 EUR 45 EUR 6 EUR 50 EUR 3 EUR 79 EUR 11 EUR 15 EUR 45 EUR 30 EUR 1 EUR 66 EUR 27 EUR 6 EUR 42 EUR 7 EUR 44 EUR 2 EUR 4 EUR 109 EUR 3 EUR 66 EUR 55 EUR 54 EUR 63 EUR 11 EUR 167 EUR 105 EUR 70 EUR 190 EUR 112 EUR 35 EUR 38 EUR 38 EUR 19 EUR 36 EUR 97 EUR 56 EUR 500 EUR 93 EUR 104 EUR 42 EUR 81 EUR 217 XPAR CHIX XPAR XPAR XPAR CHIX CHIX BATE TRQX TRQX BATE TRQX TRQX XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR CHIX CHIX XPAR XPAR CHIX TRQX BATE CHIX CHIX CHIX TRQX CHIX CHIX XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR BATE BATE TRQX CHIX XPAR XPAR TRQX XPAR XPAR XPAR BATE BATE XPAR 00240562323EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00240562525EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00240562584EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00240562777EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00240562778EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00240562892EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00240562894EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00240563176EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00240563177EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00240563178EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00240563337EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00240563335EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00240563336EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00240563436EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00240563474EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00240563495EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00240563496EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00240563504EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00240563505EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00240563516EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00240563517EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00240563552EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00240563553EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00240563684EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00240563683EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00240563695EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00240563693EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00240563694EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00240563696EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00240563692EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00240564160EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00240564161EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00240564162EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00240564222EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00240564545EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00240564548EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00240564554EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00240564882EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00240564883EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00240564881EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00240565075EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00240565076EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00240565080EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00240565282EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00240565679EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00240565680EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00240565933EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00240566140EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00240566141EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00240566142EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 