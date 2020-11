Eiffage : Programme de rachat d'actions 0 03/11/2020 | 11:49 Envoyer par e-mail :

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 26/10/2020 au 30/10/2020 EXANE BNP PARIBAS Présentation agrégée par jour et par marché Nom de Code Identifiant de Jour de la l'émetteur l'émetteur transaction EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 26/10/20 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 26/10/20 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 26/10/20 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 26/10/20 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 27/10/20 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 27/10/20 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 27/10/20 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 27/10/20 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 28/10/20 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 28/10/20 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 28/10/20 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 28/10/20 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 29/10/20 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 29/10/20 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 29/10/20 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 29/10/20 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 30/10/20 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 30/10/20 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 30/10/20 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 30/10/20 * Arrondi à deux chiffres après la virgule Code identifiant Volume total Prix pondéré moyen de l'instrument journalier (en journalier d'acquisition des Marché (MIC Code) financier nombre d'actions) actions * FR0000130452 2 622 69,06 BATE FR0000130452 4 951 69,03 CHIX FR0000130452 2 919 69,08 TRQX FR0000130452 32 008 69,00 XPAR FR0000130452 3 933 66,44 BATE FR0000130452 6 567 66,29 CHIX FR0000130452 3 381 66,28 TRQX FR0000130452 28 619 66,31 XPAR FR0000130452 1 362 63,47 BATE FR0000130452 3 131 63,20 CHIX FR0000130452 1 776 63,35 TRQX FR0000130452 36 231 63,13 XPAR FR0000130452 3 177 62,43 BATE FR0000130452 6 365 62,63 CHIX FR0000130452 2 117 62,40 TRQX FR0000130452 28 341 62,46 XPAR FR0000130452 2 196 61,72 BATE FR0000130452 3 676 61,75 CHIX FR0000130452 1 347 61,73 TRQX FR0000130452 32 781 61,58 XPAR TOTAL 207 500 64,57 Détail transaction par transaction Nom de Code Identifiant de Nom du PSI l'émetteur l'émetteur EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA Jour/heure de la Code identifiant Prix Quantité Code identifiant du PSI de l'instrument Devise transaction (CET) Unitaire achetée financier 969500UP76J52A9OXU27 26/10/2020 09:00:13 FR0000130452 68,80 EUR 88 969500UP76J52A9OXU27 26/10/2020 09:03:03 FR0000130452 68,82 EUR 114 969500UP76J52A9OXU27 26/10/2020 09:04:58 FR0000130452 68,68 EUR 99 969500UP76J52A9OXU27 26/10/2020 09:04:58 FR0000130452 68,68 EUR 16 969500UP76J52A9OXU27 26/10/2020 09:04:58 FR0000130452 68,68 EUR 82 969500UP76J52A9OXU27 26/10/2020 09:05:03 FR0000130452 68,68 EUR 85 969500UP76J52A9OXU27 26/10/2020 09:07:23 FR0000130452 68,66 EUR 68 969500UP76J52A9OXU27 26/10/2020 09:07:23 FR0000130452 68,66 EUR 79 969500UP76J52A9OXU27 26/10/2020 09:07:23 FR0000130452 68,66 EUR 54 969500UP76J52A9OXU27 26/10/2020 09:09:31 FR0000130452 68,66 EUR 105 969500UP76J52A9OXU27 26/10/2020 09:10:25 FR0000130452 69,02 EUR 94 969500UP76J52A9OXU27 26/10/2020 09:12:02 FR0000130452 68,98 EUR 31 969500UP76J52A9OXU27 26/10/2020 09:12:02 FR0000130452 68,98 EUR 62 969500UP76J52A9OXU27 26/10/2020 09:12:02 FR0000130452 68,96 EUR 65 969500UP76J52A9OXU27 26/10/2020 09:12:02 FR0000130452 68,96 EUR 65 Code Numéro de identifiant référence de la Objectif du rachat marché transaction XPAR 00243650583EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés XPAR 00243651557EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés BATE 00243651942EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés CHIX 00243651943EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés CHIX 00243651944EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés CHIX 00243651967EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés CHIX 00243652455EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés XPAR 00243652454EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés XPAR 00243652456EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés XPAR 00243652959EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés XPAR 00243653107EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés BATE 00243653386EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés CHIX 00243653385EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés TRQX 00243653383EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés TRQX 00243653384EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 26/10/2020 09:12:08 FR0000130452 68,98 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 26/10/2020 09:16:04 FR0000130452 69,32 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 26/10/2020 09:16:04 FR0000130452 69,32 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 26/10/2020 09:19:33 FR0000130452 69,48 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 26/10/2020 09:19:33 FR0000130452 69,48 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 26/10/2020 09:19:33 FR0000130452 69,48 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 26/10/2020 09:19:33 FR0000130452 69,48 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 26/10/2020 09:19:33 FR0000130452 69,48 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 26/10/2020 09:19:33 FR0000130452 69,48 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 26/10/2020 09:19:33 FR0000130452 69,48 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 26/10/2020 09:23:00 FR0000130452 69,48 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 26/10/2020 09:23:05 FR0000130452 69,48 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 26/10/2020 09:23:05 FR0000130452 69,48 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 26/10/2020 09:24:10 FR0000130452 69,26 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 26/10/2020 09:24:10 FR0000130452 69,26 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 26/10/2020 09:24:10 FR0000130452 69,26 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 26/10/2020 09:24:10 FR0000130452 69,26 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 26/10/2020 09:24:10 FR0000130452 69,26 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 26/10/2020 09:24:10 FR0000130452 69,26 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 26/10/2020 09:28:10 FR0000130452 69,20 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 26/10/2020 09:28:10 FR0000130452 69,20 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 26/10/2020 09:28:10 FR0000130452 69,16 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 26/10/2020 09:31:42 FR0000130452 69,06 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 26/10/2020 09:33:13 FR0000130452 69,12 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 26/10/2020 09:33:22 FR0000130452 69,18 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 26/10/2020 09:33:22 FR0000130452 69,18 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 26/10/2020 09:33:22 FR0000130452 69,18 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 26/10/2020 09:33:22 FR0000130452 69,18 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 26/10/2020 09:33:22 FR0000130452 69,18 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 26/10/2020 09:33:22 FR0000130452 69,18 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 26/10/2020 09:35:56 FR0000130452 69,10 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 26/10/2020 09:37:50 FR0000130452 69,16 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 26/10/2020 09:38:52 FR0000130452 69,16 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 26/10/2020 09:41:17 FR0000130452 69,12 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 26/10/2020 09:41:19 FR0000130452 69,12 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 26/10/2020 09:44:55 FR0000130452 69,14 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 26/10/2020 09:47:32 FR0000130452 69,16 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 26/10/2020 09:48:20 FR0000130452 69,20 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 26/10/2020 09:48:20 FR0000130452 69,20 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 26/10/2020 09:48:20 FR0000130452 69,20 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 26/10/2020 09:48:20 FR0000130452 69,20 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 26/10/2020 09:48:20 FR0000130452 69,20 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 26/10/2020 09:52:32 FR0000130452 69,16 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 26/10/2020 09:52:39 FR0000130452 69,18 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 26/10/2020 09:52:39 FR0000130452 69,18 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 26/10/2020 09:57:17 FR0000130452 69,30 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 26/10/2020 09:57:17 FR0000130452 69,30 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 26/10/2020 09:59:26 FR0000130452 69,30 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 26/10/2020 09:59:26 FR0000130452 69,30 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 26/10/2020 09:59:26 FR0000130452 69,30 EUR 51 EUR 100 EUR 187 EUR 22 EUR 18 EUR 18 EUR 17 EUR 17 EUR 79 EUR 122 EUR 11 EUR 100 EUR 3 EUR 100 EUR 38 EUR 70 EUR 45 EUR 29 EUR 25 EUR 36 EUR 182 EUR 70 EUR 94 EUR 38 EUR 18 EUR 3 EUR 24 EUR 4 EUR 140 EUR 84 EUR 91 EUR 97 EUR 97 EUR 82 EUR 172 EUR 95 EUR 100 EUR 46 EUR 50 EUR 80 EUR 77 EUR 5 EUR 38 EUR 77 EUR 154 EUR 23 EUR 86 EUR 44 EUR 2 EUR 16 CHIX BATE BATE CHIX CHIX CHIX CHIX XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR TRQX TRQX XPAR XPAR XPAR XPAR BATE BATE CHIX XPAR TRQX BATE BATE BATE BATE BATE TRQX XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR CHIX XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR TRQX BATE CHIX XPAR XPAR BATE BATE BATE 00243653407EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00243654129EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00243654130EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00243654741EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00243654743EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00243654745EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00243654746EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00243654740EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00243654742EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00243654744EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00243655287EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00243655302EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00243655303EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00243655518EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00243655520EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00243655519EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00243655522EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00243655523EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00243655524EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00243656273EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00243656274EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00243656272EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00243656842EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00243657039EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00243657054EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00243657056EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00243657059EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00243657060EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00243657061EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00243657055EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00243657488EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00243657789EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00243657974EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00243658308EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00243658311EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00243658840EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00243659289EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00243659395EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00243659396EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00243659397EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00243659398EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00243659399EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00243660183EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00243660213EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00243660212EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00243661061EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00243661062EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00243661430EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00243661431EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00243661432EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 26/10/2020 09:59:26 FR0000130452 69,30 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 26/10/2020 09:59:26 FR0000130452 69,30 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 26/10/2020 09:59:26 FR0000130452 69,30 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 26/10/2020 09:59:26 FR0000130452 69,26 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 26/10/2020 09:59:26 FR0000130452 69,30 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 26/10/2020 09:59:53 FR0000130452 69,30 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 26/10/2020 10:02:38 FR0000130452 69,02 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 26/10/2020 10:05:40 FR0000130452 69,16 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 26/10/2020 10:10:24 FR0000130452 69,08 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 26/10/2020 10:11:35 FR0000130452 69,16 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 26/10/2020 10:11:35 FR0000130452 69,16 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 26/10/2020 10:11:35 FR0000130452 69,16 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 26/10/2020 10:11:35 FR0000130452 69,16 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 26/10/2020 10:16:08 FR0000130452 69,14 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 26/10/2020 10:16:08 FR0000130452 69,14 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 26/10/2020 10:18:36 FR0000130452 69,24 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 26/10/2020 10:18:36 FR0000130452 69,24 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 26/10/2020 10:18:36 FR0000130452 69,24 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 26/10/2020 10:21:41 FR0000130452 69,44 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 26/10/2020 10:25:19 FR0000130452 69,26 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 26/10/2020 10:25:19 FR0000130452 69,26 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 26/10/2020 10:28:41 FR0000130452 69,34 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 26/10/2020 10:30:42 FR0000130452 69,42 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 26/10/2020 10:31:06 FR0000130452 69,42 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 26/10/2020 10:35:55 FR0000130452 69,38 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 26/10/2020 10:37:46 FR0000130452 69,34 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 26/10/2020 10:37:46 FR0000130452 69,34 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 26/10/2020 10:37:46 FR0000130452 69,34 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 26/10/2020 10:37:46 FR0000130452 69,36 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 26/10/2020 10:37:46 FR0000130452 69,36 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 26/10/2020 10:37:46 FR0000130452 69,36 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 26/10/2020 10:43:09 FR0000130452 69,22 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 26/10/2020 10:45:32 FR0000130452 69,18 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 26/10/2020 10:45:32 FR0000130452 69,18 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 26/10/2020 10:45:32 FR0000130452 69,18 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 26/10/2020 10:47:03 FR0000130452 69,14 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 26/10/2020 10:47:03 FR0000130452 69,14 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 26/10/2020 10:48:12 FR0000130452 69,00 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 26/10/2020 10:50:06 FR0000130452 69,06 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 26/10/2020 10:50:06 FR0000130452 69,06 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 26/10/2020 10:50:06 FR0000130452 69,06 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 26/10/2020 10:50:06 FR0000130452 69,06 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 26/10/2020 10:52:16 FR0000130452 69,00 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 26/10/2020 10:53:05 FR0000130452 69,02 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 26/10/2020 10:56:56 FR0000130452 69,16 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 26/10/2020 10:56:56 FR0000130452 69,16 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 26/10/2020 10:56:56 FR0000130452 69,16 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 26/10/2020 10:57:11 FR0000130452 69,16 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 26/10/2020 11:02:34 FR0000130452 69,00 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 26/10/2020 11:03:31 FR0000130452 69,08 EUR 27 EUR 148 EUR 4 EUR 1 EUR 28 EUR 33 EUR 105 EUR 320 EUR 90 EUR 70 EUR 80 EUR 75 EUR 36 EUR 25 EUR 82 EUR 26 EUR 70 EUR 75 EUR 282 EUR 69 EUR 20 EUR 83 EUR 80 EUR 222 EUR 95 EUR 1 EUR 70 EUR 80 EUR 46 EUR 26 EUR 51 EUR 120 EUR 93 EUR 18 EUR 8 EUR 65 EUR 35 EUR 103 EUR 46 EUR 80 EUR 78 EUR 10 EUR 113 EUR 126 EUR 40 EUR 80 EUR 70 EUR 115 EUR 137 EUR 1 BATE BATE BATE CHIX CHIX BATE XPAR TRQX XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR CHIX XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR CHIX XPAR XPAR XPAR CHIX XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR CHIX CHIX CHIX XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR CHIX XPAR XPAR XPAR XPAR BATE 00243661433EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00243661434EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00243661435EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00243661428EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00243661429EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00243661534EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00243662049EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00243662678EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00243663469EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00243663760EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00243663761EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00243663762EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00243663763EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00243664489EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00243664491EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00243664838EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00243664839EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00243664842EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00243665493EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00243666091EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00243666093EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00243666662EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00243667009EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00243667050EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00243667774EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00243668067EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00243668068EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00243668069EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00243668070EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00243668071EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00243668072EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00243668884EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00243669332EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00243669333EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00243669334EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00243669504EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00243669505EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00243669664EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00243670009EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00243670010EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00243670011EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00243670012EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00243670355EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00243670489EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00243671164EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00243671165EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00243671166EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00243671228EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00243672065EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00243672193EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 26/10/2020 11:04:04 FR0000130452 69,08 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 26/10/2020 11:04:04 FR0000130452 69,08 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 26/10/2020 11:04:04 FR0000130452 69,08 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 26/10/2020 11:09:03 FR0000130452 69,12 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 26/10/2020 11:12:43 FR0000130452 69,10 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 26/10/2020 11:16:05 FR0000130452 69,16 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 26/10/2020 11:18:37 FR0000130452 69,16 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 26/10/2020 11:18:37 FR0000130452 69,16 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 26/10/2020 11:18:37 FR0000130452 69,16 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 26/10/2020 11:18:37 FR0000130452 69,16 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 26/10/2020 11:24:03 FR0000130452 69,14 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 26/10/2020 11:24:03 FR0000130452 69,14 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 26/10/2020 11:24:03 FR0000130452 69,14 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 26/10/2020 11:25:31 FR0000130452 69,12 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 26/10/2020 11:25:31 FR0000130452 69,12 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 26/10/2020 11:25:31 FR0000130452 69,12 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 26/10/2020 11:28:12 FR0000130452 69,14 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 26/10/2020 11:28:12 FR0000130452 69,14 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 26/10/2020 11:28:12 FR0000130452 69,14 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 26/10/2020 11:28:12 FR0000130452 69,14 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 26/10/2020 11:28:12 FR0000130452 69,14 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 26/10/2020 11:32:53 FR0000130452 69,08 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 26/10/2020 11:32:53 FR0000130452 69,08 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 26/10/2020 11:32:53 FR0000130452 69,08 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 26/10/2020 11:35:17 FR0000130452 69,08 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 26/10/2020 11:35:25 FR0000130452 69,08 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 26/10/2020 11:41:21 FR0000130452 69,04 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 26/10/2020 11:41:21 FR0000130452 69,04 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 26/10/2020 11:41:22 FR0000130452 69,02 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 26/10/2020 11:42:03 FR0000130452 69,00 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 26/10/2020 11:42:03 FR0000130452 69,00 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 26/10/2020 11:43:43 FR0000130452 68,98 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 26/10/2020 11:43:43 FR0000130452 68,98 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 26/10/2020 11:44:36 FR0000130452 69,00 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 26/10/2020 11:45:55 FR0000130452 68,98 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 26/10/2020 11:49:31 FR0000130452 69,00 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 26/10/2020 11:49:31 FR0000130452 69,00 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 26/10/2020 11:49:31 FR0000130452 69,00 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 26/10/2020 11:49:31 FR0000130452 68,98 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 26/10/2020 11:49:31 FR0000130452 68,98 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 26/10/2020 11:52:15 FR0000130452 69,28 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 26/10/2020 11:55:59 FR0000130452 69,28 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 26/10/2020 11:55:59 FR0000130452 69,28 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 26/10/2020 11:59:01 FR0000130452 69,40 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 26/10/2020 12:02:16 FR0000130452 69,36 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 26/10/2020 12:06:51 FR0000130452 69,56 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 26/10/2020 12:10:59 FR0000130452 69,64 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 26/10/2020 12:12:25 FR0000130452 69,54 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 26/10/2020 12:17:40 FR0000130452 69,38 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 26/10/2020 12:17:40 FR0000130452 69,38 EUR 200 EUR 15 EUR 147 EUR 267 EUR 85 EUR 85 EUR 56 EUR 9 EUR 131 EUR 70 EUR 20 EUR 33 EUR 54 EUR 44 EUR 16 EUR 35 EUR 16 EUR 80 EUR 80 EUR 77 EUR 46 EUR 40 EUR 83 EUR 55 EUR 6 EUR 258 EUR 60 EUR 237 EUR 85 EUR 34 EUR 69 EUR 77 EUR 1 EUR 88 EUR 121 EUR 93 EUR 89 EUR 10 EUR 56 EUR 35 EUR 277 EUR 16 EUR 81 EUR 278 EUR 117 EUR 280 EUR 110 EUR 104 EUR 62 EUR 214 BATE BATE BATE XPAR XPAR XPAR CHIX XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR CHIX CHIX CHIX TRQX XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR CHIX XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR CHIX XPAR 00243672246EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00243672247EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00243672248EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00243673004EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00243673782EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00243674494EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00243674867EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00243674866EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00243674868EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00243674869EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00243675744EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00243675746EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00243675747EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00243675999EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00243676001EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00243676002EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00243676396EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00243676397EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00243676398EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00243676399EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00243676400EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00243677155EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00243677156EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00243677157EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00243677525EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00243677533EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00243678505EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00243678506EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00243678512EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00243678690EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00243678691EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00243678961EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00243678967EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00243679070EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00243679335EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00243679982EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00243679984EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00243679985EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00243679986EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00243679987EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00243680429EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00243681080EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00243681081EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00243681690EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00243682277EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00243683367EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00243684191EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00243684482EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00243685400EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00243685401EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 