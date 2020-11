Eiffage : Programme de rachat d'actions 0 0 09/11/2020 | 14:12 Envoyer par e-mail :

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 02/11/2020 au 06/11/2020 EXANE BNP PARIBAS Présentation agrégée par jour et par marché Nom de Code Identifiant de Jour de la l'émetteur l'émetteur transaction EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 02/11/20 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 02/11/20 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 02/11/20 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 02/11/20 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 03/11/20 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 03/11/20 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 03/11/20 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 03/11/20 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 04/11/20 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 04/11/20 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 04/11/20 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 04/11/20 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 05/11/20 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 05/11/20 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 05/11/20 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 05/11/20 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 06/11/20 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 06/11/20 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 06/11/20 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 06/11/20 * Arrondi à deux chiffres après la virgule Code identifiant Volume total Prix pondéré moyen de l'instrument journalier (en journalier d'acquisition des Marché (MIC Code) financier nombre d'actions) actions * FR0000130452 3 265 63,38 BATE FR0000130452 7 142 63,42 CHIX FR0000130452 2 431 63,24 TRQX FR0000130452 27 162 63,53 XPAR FR0000130452 2 118 66,05 BATE FR0000130452 2 260 66,31 CHIX FR0000130452 927 66,20 TRQX FR0000130452 24 695 66,49 XPAR FR0000130452 1 407 67,52 BATE FR0000130452 1 544 67,45 CHIX FR0000130452 762 67,00 TRQX FR0000130452 26 287 67,52 XPAR FR0000130452 1 886 69,10 BATE FR0000130452 2 437 69,20 CHIX FR0000130452 4 209 69,25 TRQX FR0000130452 21 776 69,32 XPAR FR0000130452 2 453 68,26 BATE FR0000130452 4 763 68,44 CHIX FR0000130452 2 995 68,67 TRQX FR0000130452 24 789 68,42 XPAR TOTAL 165 308 66,86 Détail transaction par transaction Nom de Code Identifiant de Nom du PSI l'émetteur l'émetteur EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA Jour/heure de la Code identifiant Prix Quantité Code identifiant du PSI de l'instrument Devise transaction (CET) Unitaire achetée financier 969500UP76J52A9OXU27 02/11/2020 09:00:55 FR0000130452 62,42 EUR 106 969500UP76J52A9OXU27 02/11/2020 09:00:55 FR0000130452 62,42 EUR 9 969500UP76J52A9OXU27 02/11/2020 09:02:11 FR0000130452 62,26 EUR 67 969500UP76J52A9OXU27 02/11/2020 09:02:11 FR0000130452 62,26 EUR 99 969500UP76J52A9OXU27 02/11/2020 09:05:46 FR0000130452 62,18 EUR 2 969500UP76J52A9OXU27 02/11/2020 09:05:47 FR0000130452 62,18 EUR 48 969500UP76J52A9OXU27 02/11/2020 09:05:49 FR0000130452 62,24 EUR 200 969500UP76J52A9OXU27 02/11/2020 09:05:49 FR0000130452 62,24 EUR 120 969500UP76J52A9OXU27 02/11/2020 09:07:58 FR0000130452 62,26 EUR 111 969500UP76J52A9OXU27 02/11/2020 09:09:25 FR0000130452 62,26 EUR 66 969500UP76J52A9OXU27 02/11/2020 09:11:19 FR0000130452 62,16 EUR 32 969500UP76J52A9OXU27 02/11/2020 09:11:19 FR0000130452 62,16 EUR 10 969500UP76J52A9OXU27 02/11/2020 09:11:19 FR0000130452 62,16 EUR 34 969500UP76J52A9OXU27 02/11/2020 09:11:19 FR0000130452 62,16 EUR 70 969500UP76J52A9OXU27 02/11/2020 09:13:20 FR0000130452 61,94 EUR 71 Code Numéro de identifiant référence de la Objectif du rachat marché transaction XPAR 00244574410EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés XPAR 00244574411EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés XPAR 00244574653EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés XPAR 00244574654EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés BATE 00244575410EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés CHIX 00244575413EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés TRQX 00244575427EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés TRQX 00244575428EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés XPAR 00244575868EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés XPAR 00244576187EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés CHIX 00244576439EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés CHIX 00244576440EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés CHIX 00244576441EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés XPAR 00244576438EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés BATE 00244576800EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 02/11/2020 09:13:20 FR0000130452 61,94 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 02/11/2020 09:13:20 FR0000130452 61,94 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 02/11/2020 09:15:21 FR0000130452 61,92 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 02/11/2020 09:15:21 FR0000130452 61,92 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 02/11/2020 09:16:21 FR0000130452 61,98 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 02/11/2020 09:16:21 FR0000130452 61,98 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 02/11/2020 09:17:08 FR0000130452 61,94 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 02/11/2020 09:17:08 FR0000130452 61,94 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 02/11/2020 09:18:22 FR0000130452 61,82 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 02/11/2020 09:18:22 FR0000130452 61,82 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 02/11/2020 09:19:50 FR0000130452 61,88 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 02/11/2020 09:19:50 FR0000130452 61,88 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 02/11/2020 09:19:50 FR0000130452 61,88 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 02/11/2020 09:22:19 FR0000130452 62,10 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 02/11/2020 09:22:19 FR0000130452 62,08 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 02/11/2020 09:22:19 FR0000130452 62,10 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 02/11/2020 09:22:19 FR0000130452 62,10 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 02/11/2020 09:22:19 FR0000130452 62,10 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 02/11/2020 09:25:32 FR0000130452 61,88 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 02/11/2020 09:25:32 FR0000130452 61,88 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 02/11/2020 09:27:27 FR0000130452 61,64 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 02/11/2020 09:27:27 FR0000130452 61,64 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 02/11/2020 09:29:05 FR0000130452 61,64 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 02/11/2020 09:31:36 FR0000130452 61,64 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 02/11/2020 09:31:36 FR0000130452 61,64 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 02/11/2020 09:31:36 FR0000130452 61,64 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 02/11/2020 09:31:36 FR0000130452 61,64 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 02/11/2020 09:31:36 FR0000130452 61,62 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 02/11/2020 09:31:36 FR0000130452 61,62 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 02/11/2020 09:31:36 FR0000130452 61,64 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 02/11/2020 09:34:40 FR0000130452 61,56 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 02/11/2020 09:34:40 FR0000130452 61,56 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 02/11/2020 09:34:40 FR0000130452 61,56 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 02/11/2020 09:34:40 FR0000130452 61,56 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 02/11/2020 09:34:40 FR0000130452 61,56 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 02/11/2020 09:34:40 FR0000130452 61,56 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 02/11/2020 09:36:43 FR0000130452 61,50 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 02/11/2020 09:39:40 FR0000130452 61,68 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 02/11/2020 09:39:40 FR0000130452 61,68 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 02/11/2020 09:41:47 FR0000130452 61,74 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 02/11/2020 09:41:47 FR0000130452 61,74 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 02/11/2020 09:43:39 FR0000130452 61,62 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 02/11/2020 09:43:39 FR0000130452 61,62 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 02/11/2020 09:43:39 FR0000130452 61,62 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 02/11/2020 09:43:39 FR0000130452 61,62 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 02/11/2020 09:46:30 FR0000130452 61,70 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 02/11/2020 09:49:01 FR0000130452 61,88 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 02/11/2020 09:49:01 FR0000130452 61,88 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 02/11/2020 09:52:19 FR0000130452 61,98 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 02/11/2020 09:52:19 FR0000130452 61,98 EUR 52 EUR 100 EUR 46 EUR 22 EUR 25 EUR 52 EUR 20 EUR 79 EUR 42 EUR 100 EUR 5 EUR 88 EUR 189 EUR 72 EUR 70 EUR 26 EUR 84 EUR 12 EUR 42 EUR 182 EUR 100 EUR 70 EUR 147 EUR 50 EUR 22 EUR 32 EUR 33 EUR 70 EUR 89 EUR 31 EUR 14 EUR 22 EUR 48 EUR 100 EUR 68 EUR 17 EUR 152 EUR 142 EUR 196 EUR 41 EUR 83 EUR 4 EUR 34 EUR 48 EUR 73 EUR 150 EUR 276 EUR 47 EUR 59 EUR 29 XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR BATE BATE CHIX CHIX CHIX CHIX XPAR XPAR XPAR XPAR TRQX TRQX BATE XPAR XPAR CHIX CHIX TRQX TRQX XPAR XPAR XPAR BATE BATE XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR BATE CHIX CHIX TRQX XPAR XPAR XPAR CHIX XPAR 00244576801EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00244576802EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00244577281EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00244577282EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00244577514EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00244577515EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00244577629EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00244577630EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00244577876EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00244577878EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00244578223EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00244578224EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00244578225EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00244578694EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00244578695EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00244578696EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00244578697EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00244578698EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00244579292EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00244579293EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00244579552EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00244579553EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00244579723EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00244580105EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00244580107EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00244580103EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00244580104EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00244580106EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00244580108EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00244580109EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00244580492EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00244580494EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00244580493EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00244580495EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00244580496EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00244580497EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00244580755EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00244581118EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00244581119EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00244581420EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00244581421EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00244581706EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00244581703EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00244581704EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00244581705EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00244582235EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00244582728EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00244582729EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00244583820EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00244583821EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 02/11/2020 09:52:19 FR0000130452 61,98 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 02/11/2020 09:52:19 FR0000130452 61,98 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 02/11/2020 09:52:19 FR0000130452 61,98 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 02/11/2020 09:55:53 FR0000130452 61,82 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 02/11/2020 09:55:53 FR0000130452 61,82 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 02/11/2020 09:55:53 FR0000130452 61,82 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 02/11/2020 09:55:53 FR0000130452 61,82 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 02/11/2020 09:55:53 FR0000130452 61,82 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 02/11/2020 09:55:53 FR0000130452 61,82 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 02/11/2020 09:58:38 FR0000130452 61,86 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 02/11/2020 09:58:38 FR0000130452 61,86 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 02/11/2020 09:58:38 FR0000130452 61,86 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 02/11/2020 10:02:11 FR0000130452 61,84 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 02/11/2020 10:03:24 FR0000130452 61,82 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 02/11/2020 10:04:41 FR0000130452 62,02 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 02/11/2020 10:05:42 FR0000130452 62,04 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 02/11/2020 10:05:42 FR0000130452 62,04 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 02/11/2020 10:05:42 FR0000130452 62,06 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 02/11/2020 10:05:42 FR0000130452 62,06 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 02/11/2020 10:05:42 FR0000130452 62,06 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 02/11/2020 10:09:09 FR0000130452 62,24 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 02/11/2020 10:10:45 FR0000130452 62,28 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 02/11/2020 10:10:45 FR0000130452 62,28 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 02/11/2020 10:10:45 FR0000130452 62,28 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 02/11/2020 10:10:45 FR0000130452 62,28 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 02/11/2020 10:13:46 FR0000130452 62,34 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 02/11/2020 10:13:46 FR0000130452 62,34 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 02/11/2020 10:13:46 FR0000130452 62,34 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 02/11/2020 10:13:46 FR0000130452 62,34 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 02/11/2020 10:13:46 FR0000130452 62,34 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 02/11/2020 10:13:46 FR0000130452 62,34 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 02/11/2020 10:18:03 FR0000130452 62,38 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 02/11/2020 10:18:03 FR0000130452 62,38 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 02/11/2020 10:18:03 FR0000130452 62,38 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 02/11/2020 10:18:05 FR0000130452 62,38 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 02/11/2020 10:22:54 FR0000130452 62,32 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 02/11/2020 10:22:54 FR0000130452 62,32 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 02/11/2020 10:22:54 FR0000130452 62,32 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 02/11/2020 10:28:12 FR0000130452 62,46 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 02/11/2020 10:28:12 FR0000130452 62,46 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 02/11/2020 10:32:07 FR0000130452 62,70 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 02/11/2020 10:34:57 FR0000130452 62,68 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 02/11/2020 10:34:57 FR0000130452 62,68 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 02/11/2020 10:35:09 FR0000130452 62,70 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 02/11/2020 10:35:09 FR0000130452 62,70 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 02/11/2020 10:40:03 FR0000130452 62,74 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 02/11/2020 10:40:03 FR0000130452 62,74 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 02/11/2020 10:44:07 FR0000130452 62,70 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 02/11/2020 10:44:07 FR0000130452 62,70 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 02/11/2020 10:44:07 FR0000130452 62,70 EUR 15 EUR 70 EUR 55 EUR 22 EUR 21 EUR 15 EUR 55 EUR 30 EUR 34 EUR 152 EUR 32 EUR 115 EUR 104 EUR 94 EUR 67 EUR 45 EUR 50 EUR 90 EUR 50 EUR 60 EUR 101 EUR 66 EUR 5 EUR 28 EUR 50 EUR 40 EUR 100 EUR 20 EUR 36 EUR 37 EUR 67 EUR 42 EUR 41 EUR 25 EUR 169 EUR 202 EUR 12 EUR 113 EUR 85 EUR 221 EUR 144 EUR 68 EUR 90 EUR 74 EUR 40 EUR 18 EUR 282 EUR 32 EUR 50 EUR 90 XPAR XPAR XPAR CHIX CHIX CHIX CHIX CHIX CHIX BATE TRQX TRQX XPAR XPAR CHIX XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR CHIX XPAR XPAR XPAR CHIX CHIX CHIX CHIX CHIX CHIX CHIX CHIX CHIX CHIX XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR CHIX XPAR XPAR XPAR BATE BATE XPAR XPAR XPAR 00244583822EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00244583823EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00244583824EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00244584577EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00244584579EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00244584581EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00244584582EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00244584583EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00244584584EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00244585385EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00244585384EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00244585386EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00244586290EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00244586563EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00244586894EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00244587239EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00244587240EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00244587241EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00244587242EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00244587243EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00244588124EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00244588593EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00244588592EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00244588595EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00244588596EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00244589347EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00244589348EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00244589349EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00244589350EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00244589351EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00244589352EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00244590395EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00244590396EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00244590397EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00244590411EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00244591569EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00244591570EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00244591571EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00244592605EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00244592606EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00244593958EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00244594470EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00244594471EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00244594495EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00244594496EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00244595469EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00244595470EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00244596041EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00244596042EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00244596043EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 02/11/2020 10:44:07 FR0000130452 62,70 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 02/11/2020 10:48:08 FR0000130452 62,58 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 02/11/2020 10:48:08 FR0000130452 62,58 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 02/11/2020 10:51:42 FR0000130452 62,70 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 02/11/2020 10:51:44 FR0000130452 62,68 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 02/11/2020 10:51:44 FR0000130452 62,68 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 02/11/2020 10:51:44 FR0000130452 62,68 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 02/11/2020 10:51:44 FR0000130452 62,68 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 02/11/2020 10:51:44 FR0000130452 62,68 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 02/11/2020 10:56:41 FR0000130452 62,68 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 02/11/2020 10:56:41 FR0000130452 62,68 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 02/11/2020 10:56:41 FR0000130452 62,68 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 02/11/2020 10:56:41 FR0000130452 62,68 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 02/11/2020 11:00:57 FR0000130452 62,64 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 02/11/2020 11:01:50 FR0000130452 62,64 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 02/11/2020 11:01:50 FR0000130452 62,64 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 02/11/2020 11:04:14 FR0000130452 62,70 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 02/11/2020 11:04:14 FR0000130452 62,70 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 02/11/2020 11:04:14 FR0000130452 62,70 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 02/11/2020 11:04:14 FR0000130452 62,70 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 02/11/2020 11:08:19 FR0000130452 62,76 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 02/11/2020 11:09:19 FR0000130452 62,80 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 02/11/2020 11:10:59 FR0000130452 62,86 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 02/11/2020 11:13:16 FR0000130452 62,92 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 02/11/2020 11:13:21 FR0000130452 62,92 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 02/11/2020 11:18:19 FR0000130452 62,62 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 02/11/2020 11:18:19 FR0000130452 62,62 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 02/11/2020 11:18:19 FR0000130452 62,62 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 02/11/2020 11:18:19 FR0000130452 62,62 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 02/11/2020 11:21:47 FR0000130452 62,80 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 02/11/2020 11:21:47 FR0000130452 62,80 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 02/11/2020 11:24:22 FR0000130452 62,76 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 02/11/2020 11:24:22 FR0000130452 62,76 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 02/11/2020 11:24:22 FR0000130452 62,76 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 02/11/2020 11:29:39 FR0000130452 62,82 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 02/11/2020 11:29:39 FR0000130452 62,82 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 02/11/2020 11:29:39 FR0000130452 62,82 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 02/11/2020 11:34:35 FR0000130452 62,84 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 02/11/2020 11:34:35 FR0000130452 62,84 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 02/11/2020 11:34:35 FR0000130452 62,84 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 02/11/2020 11:39:20 FR0000130452 62,94 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 02/11/2020 11:39:20 FR0000130452 62,94 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 02/11/2020 11:40:37 FR0000130452 62,98 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 02/11/2020 11:40:37 FR0000130452 62,98 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 02/11/2020 11:40:37 FR0000130452 62,98 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 02/11/2020 11:40:37 FR0000130452 62,98 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 02/11/2020 11:45:12 FR0000130452 62,96 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 02/11/2020 11:47:34 FR0000130452 62,96 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 02/11/2020 11:47:34 FR0000130452 62,96 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 02/11/2020 11:47:34 FR0000130452 62,96 EUR 10 EUR 100 EUR 50 EUR 40 EUR 129 EUR 45 EUR 14 EUR 34 EUR 86 EUR 66 EUR 126 EUR 89 EUR 12 EUR 90 EUR 58 EUR 38 EUR 58 EUR 31 EUR 200 EUR 2 EUR 57 EUR 84 EUR 112 EUR 64 EUR 228 EUR 23 EUR 70 EUR 50 EUR 100 EUR 12 EUR 83 EUR 21 EUR 2 EUR 275 EUR 72 EUR 93 EUR 136 EUR 70 EUR 9 EUR 229 EUR 57 EUR 22 EUR 74 EUR 85 EUR 106 EUR 13 EUR 98 EUR 2 EUR 150 EUR 1 XPAR XPAR XPAR BATE BATE CHIX CHIX CHIX CHIX CHIX XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR BATE XPAR XPAR XPAR CHIX TRQX XPAR CHIX XPAR TRQX XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR BATE BATE BATE CHIX XPAR XPAR CHIX XPAR XPAR XPAR XPAR CHIX XPAR XPAR XPAR XPAR CHIX XPAR XPAR 00244596044EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00244596812EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00244596813EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00244597404EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00244597429EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00244597428EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00244597430EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00244597431EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00244597432EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00244598375EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00244598376EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00244598377EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00244598378EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00244599058EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00244599287EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00244599288EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00244599742EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00244599741EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00244599743EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00244599744EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00244600466EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00244600687EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00244600998EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00244601510EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00244601515EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00244602355EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00244602356EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00244602357EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00244602358EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00244602969EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00244602970EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00244603337EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00244603338EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00244603339EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00244604186EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00244604187EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00244604188EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00244605211EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00244605210EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00244605212EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00244606068EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00244606069EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00244606294EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00244606295EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00244606296EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00244606297EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00244606994EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00244607413EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00244607412EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés 00244607414EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés Pour lire la suite de ce noodl, vous pouvez consulter la version originale ici. 