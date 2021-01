Eiffage : Programme de rachat d'actions 26/01/2021 | 11:36 Envoyer par e-mail :

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 18/01/2021 au 22/01/2021 EXANE BNP PARIBAS Présentation agrégée par jour et par marché Nom de Code Identifiant de Jour de la Code identifiant Volume total Prix pondéré moyen journalier Marché (MIC Code) de l'instrument journalier (en l'émetteur l'émetteur transaction d'acquisition des actions * financier nombre d'actions) 77,98 CEUX EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 21/01/2021 FR0000130452 2 730 EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 21/01/2021 FR0000130452 737 77,99 TQEX EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 21/01/2021 FR0000130452 16 191 77,99 XPAR EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 22/01/2021 FR0000130452 6 777 76,24 CEUX EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 22/01/2021 FR0000130452 2 128 76,16 TQEX EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 22/01/2021 FR0000130452 31 095 76,10 XPAR * Arrondi à deux chiffres après la virgule TOTAL 59 658 76,74 Détail transaction par transaction Nom de Code Identifiant de Jour/heure de la Code identifiant Quantité Code Numéro de Nom du PSI Code identifiant du PSI de l'instrument Prix Unitaire Devise identifiant référence de la Objectif du rachat l'émetteur l'émetteur transaction (CET) achetée financier marché transaction EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 16:31:24 FR0000130452 77,86 EUR 95 XPAR 00252867710EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 16:31:24 FR0000130452 77,86 EUR 95 XPAR 00252867711EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 16:31:24 FR0000130452 77,86 EUR 150 XPAR 00252867712EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 16:31:45 FR0000130452 77,98 EUR 53 XPAR 00252867826EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 16:31:59 FR0000130452 77,98 EUR 70 XPAR 00252867900EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 16:31:59 FR0000130452 77,98 EUR 66 XPAR 00252867901EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 16:31:59 FR0000130452 77,98 EUR 5 XPAR 00252867902EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 16:33:50 FR0000130452 78,00 EUR 359 XPAR 00252868656EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 16:33:50 FR0000130452 78,00 EUR 110 XPAR 00252868657EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 16:34:07 FR0000130452 78,00 EUR 500 XPAR 00252868746EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 16:35:00 FR0000130452 78,00 EUR 500 XPAR 00252869017EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 16:35:00 FR0000130452 78,00 EUR 44 XPAR 00252869018EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 16:35:00 FR0000130452 78,00 EUR 56 XPAR 00252869019EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 16:35:00 FR0000130452 78,00 EUR 230 XPAR 00252869020EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 16:35:31 FR0000130452 78,00 EUR 170 XPAR 00252869273EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 16:35:31 FR0000130452 78,00 EUR 26 XPAR 00252869275EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 16:35:50 FR0000130452 78,00 EUR 14 XPAR 00252869399EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 16:35:50 FR0000130452 78,00 EUR 61 XPAR 00252869400EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 16:36:03 FR0000130452 78,00 EUR 12 XPAR 00252869552EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 16:36:03 FR0000130452 78,00 EUR 54 XPAR 00252869553EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 16:36:03 FR0000130452 78,00 EUR 99 XPAR 00252869554EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 16:36:03 FR0000130452 78,00 EUR 33 XPAR 00252869555EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 16:36:03 FR0000130452 78,00 EUR 80 XPAR 00252869556EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 16:36:03 FR0000130452 78,00 EUR 7 XPAR 00252869557EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 16:36:03 FR0000130452 78,00 EUR 100 XPAR 00252869558EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 16:36:03 FR0000130452 78,00 EUR 14 XPAR 00252869559EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 16:36:23 FR0000130452 78,00 EUR 500 XPAR 00252869707EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 16:36:23 FR0000130452 78,00 EUR 55 XPAR 00252869708EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 16:36:23 FR0000130452 78,00 EUR 46 XPAR 00252869709EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 16:36:23 FR0000130452 78,00 EUR 123 XPAR 00252869710EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 16:36:23 FR0000130452 78,00 EUR 35 XPAR 00252869711EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 16:36:23 FR0000130452 78,00 EUR 100 XPAR 00252869712EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 16:36:23 FR0000130452 78,00 EUR 100 XPAR 00252869713EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 16:36:23 FR0000130452 78,00 EUR 41 XPAR 00252869714EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 16:36:23 FR0000130452 78,00 EUR 50 XPAR 00252869715EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 16:36:23 FR0000130452 78,00 EUR 50 XPAR 00252869716EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 16:36:23 FR0000130452 78,00 EUR 70 XPAR 00252869717EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 16:36:23 FR0000130452 78,00 EUR 12 XPAR 00252869718EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 16:36:32 FR0000130452 78,00 EUR 55 XPAR 00252869801EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 16:36:39 FR0000130452 78,00 EUR 33 XPAR 00252869842EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 16:36:39 FR0000130452 78,00 EUR 100 XPAR 00252869843EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 16:36:49 FR0000130452 78,00 EUR 130 XPAR 00252869939EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 16:36:52 FR0000130452 78,00 EUR 143 XPAR 00252869968EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 16:36:55 FR0000130452 78,00 EUR 100 XPAR 00252869988EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 16:37:00 FR0000130452 78,00 EUR 70 XPAR 00252870021EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 16:37:02 FR0000130452 78,00 EUR 17 XPAR 00252870031EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 16:37:02 FR0000130452 78,00 EUR 170 XPAR 00252870032EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 16:37:02 FR0000130452 78,00 EUR 90 XPAR 00252870033EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 16:37:02 FR0000130452 78,00 EUR 70 XPAR 00252870034EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 16:37:09 FR0000130452 78,00 EUR 39 XPAR 00252870137EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 16:37:19 FR0000130452 78,00 EUR 73 XPAR 00252870360EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 16:37:19 FR0000130452 78,00 EUR 100 XPAR 00252870361EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 16:37:19 FR0000130452 78,00 EUR 128 XPAR 00252870363EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 16:37:25 FR0000130452 77,94 EUR 4 TQEX 00252870411EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 16:37:25 FR0000130452 77,94 EUR 5 TQEX 00252870412EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 16:37:25 FR0000130452 77,94 EUR 66 XPAR 00252870413EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 16:37:25 FR0000130452 77,94 EUR 65 XPAR 00252870414EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 16:37:25 FR0000130452 77,94 EUR 68 XPAR 00252870415EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 16:38:21 FR0000130452 77,96 EUR 25 CEUX 00252870777EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 16:38:21 FR0000130452 77,96 EUR 4 TQEX 00252870776EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 16:39:04 FR0000130452 77,96 EUR 5 TQEX 00252871093EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 16:39:04 FR0000130452 77,96 EUR 70 XPAR 00252871092EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 16:39:04 FR0000130452 77,96 EUR 50 XPAR 00252871094EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 16:39:04 FR0000130452 77,96 EUR 32 XPAR 00252871095EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 16:39:04 FR0000130452 77,96 EUR 3 XPAR 00252871096EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 16:39:04 FR0000130452 77,96 EUR 21 XPAR 00252871097EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 16:39:04 FR0000130452 77,96 EUR 68 XPAR 00252871098EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 16:39:13 FR0000130452 77,96 EUR 70 XPAR 00252871147EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 16:39:23 FR0000130452 77,96 EUR 7 XPAR 00252871252EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 16:39:23 FR0000130452 77,96 EUR 5 XPAR 00252871253EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 16:39:24 FR0000130452 77,96 EUR 5 TQEX 00252871259EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 16:39:24 FR0000130452 77,96 EUR 66 XPAR 00252871261EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 16:39:47 FR0000130452 77,96 EUR 27 CEUX 00252871404EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 16:39:47 FR0000130452 77,96 EUR 5 TQEX 00252871407EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 16:39:47 FR0000130452 77,96 EUR 90 XPAR 00252871405EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 16:39:47 FR0000130452 77,96 EUR 34 XPAR 00252871406EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 16:39:47 FR0000130452 77,96 EUR 68 XPAR 00252871408EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 16:46:23 FR0000130452 77,98 EUR 130 XPAR 00252874112EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 16:46:33 FR0000130452 77,96 EUR 52 CEUX 00252874159EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 16:46:33 FR0000130452 77,96 EUR 55 XPAR 00252874160EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 16:46:33 FR0000130452 77,96 EUR 59 XPAR 00252874161EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 16:46:33 FR0000130452 77,96 EUR 50 XPAR 00252874162EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 16:46:33 FR0000130452 77,96 EUR 68 XPAR 00252874163EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 16:47:50 FR0000130452 77,98 EUR 108 XPAR 00252874732EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 16:48:01 FR0000130452 77,96 EUR 100 CEUX 00252874779EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 16:48:01 FR0000130452 77,96 EUR 4 TQEX 00252874778EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 16:48:17 FR0000130452 77,98 EUR 7 TQEX 00252874902EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 16:49:03 FR0000130452 77,98 EUR 5 TQEX 00252875125EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 16:49:03 FR0000130452 77,98 EUR 7 TQEX 00252875126EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 16:49:03 FR0000130452 77,98 EUR 66 XPAR 00252875127EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 16:49:03 FR0000130452 77,98 EUR 98 XPAR 00252875128EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 16:49:19 FR0000130452 77,98 EUR 12 CEUX 00252875262EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 16:49:19 FR0000130452 77,98 EUR 70 XPAR 00252875263EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 16:49:19 FR0000130452 77,98 EUR 70 XPAR 00252875264EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 16:49:36 FR0000130452 77,96 EUR 135 XPAR 00252875346EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 16:49:52 FR0000130452 77,98 EUR 65 TQEX 00252875411EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 16:49:52 FR0000130452 77,98 EUR 30 TQEX 00252875412EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 16:49:52 FR0000130452 77,98 EUR 4 TQEX 00252875413EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 16:49:53 FR0000130452 77,98 EUR 4 TQEX 00252875414EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 16:49:53 FR0000130452 77,98 EUR 4 TQEX 00252875421EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 16:49:54 FR0000130452 77,98 EUR 4 TQEX 00252875422EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 16:49:54 FR0000130452 77,98 EUR 4 TQEX 00252875426EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 16:49:55 FR0000130452 77,98 EUR 4 TQEX 00252875431EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 16:49:55 FR0000130452 77,98 EUR 4 TQEX 00252875440EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 16:49:56 FR0000130452 77,98 EUR 3 TQEX 00252875442EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 16:49:56 FR0000130452 77,98 EUR 59 XPAR 00252875443EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 16:49:56 FR0000130452 77,98 EUR 7 XPAR 00252875444EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 16:49:56 FR0000130452 77,98 EUR 38 XPAR 00252875445EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 16:50:35 FR0000130452 77,96 EUR 14 XPAR 00252875738EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 16:50:42 FR0000130452 77,96 EUR 100 XPAR 00252875784EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 16:50:42 FR0000130452 77,96 EUR 11 XPAR 00252875786EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 16:50:47 FR0000130452 77,96 EUR 18 CEUX 00252875833EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 16:50:47 FR0000130452 77,96 EUR 126 CEUX 00252875834EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 16:50:47 FR0000130452 77,96 EUR 5 TQEX 00252875832EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 16:51:15 FR0000130452 77,98 EUR 38 CEUX 00252876035EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 16:51:15 FR0000130452 77,98 EUR 26 CEUX 00252876036EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 16:51:15 FR0000130452 77,98 EUR 65 XPAR 00252876037EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 16:51:15 FR0000130452 77,98 EUR 50 XPAR 00252876038EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 16:51:36 FR0000130452 77,98 EUR 70 XPAR 00252876166EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 16:51:36 FR0000130452 77,98 EUR 66 XPAR 00252876167EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 16:51:36 FR0000130452 77,98 EUR 4 XPAR 00252876173EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 16:51:45 FR0000130452 77,98 EUR 80 XPAR 00252876243EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 16:52:54 FR0000130452 77,98 EUR 25 CEUX 00252876669EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 16:52:54 FR0000130452 77,98 EUR 70 XPAR 00252876670EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 16:52:54 FR0000130452 77,98 EUR 56 XPAR 00252876671EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 16:52:54 FR0000130452 77,98 EUR 58 XPAR 00252876672EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 16:52:54 FR0000130452 77,98 EUR 64 XPAR 00252876673EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 16:52:54 FR0000130452 77,98 EUR 64 XPAR 00252876674EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 16:53:00 FR0000130452 77,96 EUR 14 XPAR 00252876717EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 16:54:24 FR0000130452 78,00 EUR 97 XPAR 00252877327EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 16:54:48 FR0000130452 77,94 EUR 2 CEUX 00252877533EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 16:54:48 FR0000130452 77,94 EUR 26 CEUX 00252877540EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 16:54:48 FR0000130452 77,94 EUR 5 TQEX 00252877534EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 16:54:48 FR0000130452 77,94 EUR 5 TQEX 00252877536EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 16:54:48 FR0000130452 77,94 EUR 68 XPAR 00252877535EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 16:54:48 FR0000130452 77,94 EUR 68 XPAR 00252877537EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 16:54:48 FR0000130452 77,94 EUR 58 XPAR 00252877538EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 16:54:48 FR0000130452 77,94 EUR 58 XPAR 00252877539EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 16:54:48 FR0000130452 77,94 EUR 20 XPAR 00252877541EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 16:55:28 FR0000130452 77,94 EUR 12 CEUX 00252877788EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 16:55:28 FR0000130452 77,94 EUR 17 CEUX 00252877791EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 16:55:28 FR0000130452 77,94 EUR 232 CEUX 00252877794EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 16:55:28 FR0000130452 77,94 EUR 14 CEUX 00252877796EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 16:55:28 FR0000130452 77,94 EUR 6 TQEX 00252877787EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 16:55:28 FR0000130452 77,94 EUR 5 TQEX 00252877789EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 16:55:28 FR0000130452 77,94 EUR 1 TQEX 00252877793EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 16:55:28 FR0000130452 77,94 EUR 66 XPAR 00252877790EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 16:55:28 FR0000130452 77,94 EUR 23 XPAR 00252877795EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 16:56:12 FR0000130452 77,94 EUR 128 XPAR 00252878090EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 16:56:18 FR0000130452 77,92 EUR 74 CEUX 00252878116EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 16:56:18 FR0000130452 77,92 EUR 4 TQEX 00252878115EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 16:56:18 FR0000130452 77,92 EUR 1 TQEX 00252878117EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 16:56:18 FR0000130452 77,92 EUR 70 XPAR 00252878118EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 16:56:18 FR0000130452 77,92 EUR 64 XPAR 00252878119EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 16:57:27 FR0000130452 77,96 EUR 70 XPAR 00252878523EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 16:57:27 FR0000130452 77,96 EUR 50 XPAR 00252878524EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 16:57:30 FR0000130452 77,96 EUR 7 XPAR 00252878536EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 16:57:39 FR0000130452 77,96 EUR 27 CEUX 00252878577EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 16:57:39 FR0000130452 77,96 EUR 5 TQEX 00252878576EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 16:57:39 FR0000130452 77,96 EUR 1 TQEX 00252878578EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 16:57:39 FR0000130452 77,96 EUR 70 XPAR 00252878579EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 16:57:39 FR0000130452 77,96 EUR 66 XPAR 00252878580EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 16:58:07 FR0000130452 78,00 EUR 53 CEUX 00252878775EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 16:58:07 FR0000130452 78,00 EUR 109 CEUX 00252878779EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 16:58:07 FR0000130452 78,00 EUR 70 XPAR 00252878773EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 16:58:07 FR0000130452 78,00 EUR 50 XPAR 00252878774EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 16:58:07 FR0000130452 78,00 EUR 2 XPAR 00252878776EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 16:58:07 FR0000130452 78,00 EUR 70 XPAR 00252878780EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 16:58:07 FR0000130452 78,00 EUR 75 XPAR 00252878781EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 16:58:26 FR0000130452 78,00 EUR 94 XPAR 00252878878EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 16:58:46 FR0000130452 77,96 EUR 1 CEUX 00252878969EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 16:58:46 FR0000130452 77,96 EUR 5 TQEX 00252878967EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 16:58:46 FR0000130452 77,96 EUR 5 TQEX 00252878968EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 16:58:46 FR0000130452 77,96 EUR 69 XPAR 00252878970EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 16:58:46 FR0000130452 77,96 EUR 66 XPAR 00252878971EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 16:58:46 FR0000130452 77,96 EUR 53 XPAR 00252878972EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 16:59:00 FR0000130452 77,98 EUR 73 CEUX 00252879047EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 16:59:00 FR0000130452 77,98 EUR 53 TQEX 00252879046EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 16:59:44 FR0000130452 77,98 EUR 26 CEUX 00252879433EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 16:59:44 FR0000130452 77,98 EUR 17 CEUX 00252879434EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 16:59:44 FR0000130452 77,98 EUR 4 TQEX 00252879432EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 16:59:44 FR0000130452 77,98 EUR 52 XPAR 00252879435EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 16:59:44 FR0000130452 77,98 EUR 66 XPAR 00252879436EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 16:59:44 FR0000130452 77,98 EUR 54 XPAR 00252879437EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 16:59:44 FR0000130452 77,98 EUR 21 XPAR 00252879438EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 17:00:04 FR0000130452 78,00 EUR 69 XPAR 00252879651EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 17:00:04 FR0000130452 78,00 EUR 77 XPAR 00252879652EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 17:00:04 FR0000130452 78,00 EUR 54 XPAR 00252879653EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 17:00:04 FR0000130452 78,00 EUR 78 XPAR 00252879654EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 17:00:04 FR0000130452 78,00 EUR 62 XPAR 00252879655EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 17:00:04 FR0000130452 78,00 EUR 25 XPAR 00252879656EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 17:00:04 FR0000130452 78,00 EUR 81 XPAR 00252879658EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 17:00:04 FR0000130452 78,00 EUR 26 XPAR 00252879659EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 17:00:30 FR0000130452 78,00 EUR 85 XPAR 00252879844EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 17:00:30 FR0000130452 78,00 EUR 27 XPAR 00252879845EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 17:00:30 FR0000130452 78,00 EUR 94 XPAR 00252879846EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 17:00:44 FR0000130452 78,00 EUR 7 XPAR 00252879916EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 17:00:44 FR0000130452 78,00 EUR 25 XPAR 00252879917EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 17:00:44 FR0000130452 78,00 EUR 62 XPAR 00252879918EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 17:00:44 FR0000130452 78,00 EUR 17 XPAR 00252879919EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 17:00:56 FR0000130452 78,00 EUR 80 XPAR 00252879983EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 17:00:56 FR0000130452 78,00 EUR 102 XPAR 00252879984EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 17:01:09 FR0000130452 78,00 EUR 65 XPAR 00252880078EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 17:01:09 FR0000130452 78,00 EUR 50 XPAR 00252880079EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 17:01:09 FR0000130452 78,00 EUR 56 XPAR 00252880080EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 17:04:51 FR0000130452 77,98 EUR 69 XPAR 00252881565EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 17:04:54 FR0000130452 78,00 EUR 25 CEUX 00252881578EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 17:04:54 FR0000130452 78,00 EUR 28 CEUX 00252881579EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 17:04:54 FR0000130452 78,00 EUR 54 XPAR 00252881580EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 17:04:54 FR0000130452 78,00 EUR 69 XPAR 00252881581EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 17:04:54 FR0000130452 78,00 EUR 155 XPAR 00252881582EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 17:04:54 FR0000130452 78,00 EUR 66 XPAR 00252881583EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 17:06:02 FR0000130452 78,00 EUR 121 XPAR 00252882020EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 17:06:09 FR0000130452 78,00 EUR 59 XPAR 00252882128EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 17:06:09 FR0000130452 78,00 EUR 68 XPAR 00252882129EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 17:06:09 FR0000130452 78,00 EUR 68 XPAR 00252882131EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 17:06:09 FR0000130452 78,00 EUR 149 XPAR 00252882132EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 17:06:34 FR0000130452 78,00 EUR 37 CEUX 00252882307EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 17:06:34 FR0000130452 78,00 EUR 26 CEUX 00252882310EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 17:06:34 FR0000130452 78,00 EUR 5 XPAR 00252882308EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 17:06:34 FR0000130452 78,00 EUR 5 XPAR 00252882309EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 17:06:34 FR0000130452 78,00 EUR 76 XPAR 00252882311EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 17:06:34 FR0000130452 78,00 EUR 50 XPAR 00252882312EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 17:06:34 FR0000130452 78,00 EUR 7 XPAR 00252882313EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 17:06:47 FR0000130452 78,00 EUR 24 CEUX 00252882379EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 17:06:47 FR0000130452 78,00 EUR 2 CEUX 00252882381EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 17:06:47 FR0000130452 78,00 EUR 84 XPAR 00252882380EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 17:06:47 FR0000130452 78,00 EUR 50 XPAR 00252882382EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 17:06:47 FR0000130452 78,00 EUR 68 XPAR 00252882383EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 17:06:47 FR0000130452 78,00 EUR 21 XPAR 00252882384EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 17:06:47 FR0000130452 78,00 EUR 35 XPAR 00252882385EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 17:07:12 FR0000130452 78,00 EUR 67 XPAR 00252882624EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 17:07:12 FR0000130452 78,00 EUR 74 XPAR 00252882625EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 17:07:24 FR0000130452 78,00 EUR 5 XPAR 00252882713EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 17:07:24 FR0000130452 78,00 EUR 65 XPAR 00252882714EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 17:07:24 FR0000130452 78,00 EUR 50 XPAR 00252882715EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 17:07:30 FR0000130452 78,00 EUR 54 XPAR 00252882739EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 17:07:30 FR0000130452 78,00 EUR 50 XPAR 00252882740EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 17:07:30 FR0000130452 78,00 EUR 63 XPAR 00252882741EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 17:07:37 FR0000130452 78,00 EUR 71 CEUX 00252882767EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 17:07:37 FR0000130452 78,00 EUR 25 CEUX 00252882768EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 17:07:37 FR0000130452 78,00 EUR 4 XPAR 00252882769EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 17:07:56 FR0000130452 77,96 EUR 60 XPAR 00252882891EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 17:07:56 FR0000130452 77,96 EUR 27 XPAR 00252882892EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 17:07:56 FR0000130452 77,96 EUR 10 XPAR 00252882893EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 17:08:16 FR0000130452 77,96 EUR 26 CEUX 00252883034EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 17:08:16 FR0000130452 77,96 EUR 5 TQEX 00252883036EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 17:08:16 FR0000130452 77,96 EUR 70 XPAR 00252883035EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 17:08:16 FR0000130452 77,96 EUR 67 XPAR 00252883037EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 17:08:39 FR0000130452 78,00 EUR 35 TQEX 00252883167EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 17:08:39 FR0000130452 78,00 EUR 1 TQEX 00252883168EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 17:08:39 FR0000130452 78,00 EUR 48 XPAR 00252883169EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 17:09:29 FR0000130452 77,98 EUR 96 CEUX 00252883534EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 17:09:29 FR0000130452 77,98 EUR 63 XPAR 00252883535EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 17:09:29 FR0000130452 77,98 EUR 13 XPAR 00252883536EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 17:09:42 FR0000130452 78,00 EUR 50 XPAR 00252883626EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 17:09:54 FR0000130452 78,00 EUR 100 CEUX 00252883688EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 17:09:54 FR0000130452 78,00 EUR 40 CEUX 00252883689EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 17:09:54 FR0000130452 78,00 EUR 50 XPAR 00252883690EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 17:09:54 FR0000130452 78,00 EUR 66 XPAR 00252883691EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 17:09:54 FR0000130452 78,00 EUR 67 XPAR 00252883692EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 17:09:54 FR0000130452 78,00 EUR 28 XPAR 00252883693EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 17:09:54 FR0000130452 78,00 EUR 100 XPAR 00252883694EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 17:10:19 FR0000130452 78,00 EUR 65 CEUX 00252883875EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 17:10:19 FR0000130452 78,00 EUR 26 CEUX 00252883876EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 17:10:19 FR0000130452 78,00 EUR 77 TQEX 00252883874EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 17:10:19 FR0000130452 78,00 EUR 86 TQEX 00252883879EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 17:10:19 FR0000130452 78,00 EUR 7 XPAR 00252883877EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 17:10:19 FR0000130452 78,00 EUR 60 XPAR 00252883878EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 17:10:19 FR0000130452 78,00 EUR 77 XPAR 00252883880EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 17:11:10 FR0000130452 78,00 EUR 67 CEUX 00252884209EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 17:11:10 FR0000130452 78,00 EUR 70 XPAR 00252884210EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 17:11:10 FR0000130452 78,00 EUR 5 XPAR 00252884211EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 17:11:10 FR0000130452 78,00 EUR 62 XPAR 00252884212EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 17:11:22 FR0000130452 78,00 EUR 5 TQEX 00252884359EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 17:11:22 FR0000130452 78,00 EUR 70 XPAR 00252884360EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 17:11:22 FR0000130452 78,00 EUR 34 XPAR 00252884361EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 17:11:22 FR0000130452 78,00 EUR 69 XPAR 00252884362EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 17:18:26 FR0000130452 78,00 EUR 121 XPAR 00252887780EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/01/2021 17:18:40 FR0000130452 78,00 EUR 70 CEUX 00252887902EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés Pour lire la suite de ce noodl, vous pouvez consulter la version originale ici. 