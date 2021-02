Eiffage : Programme de rachat d'actions 12/02/2021 | 14:13 Envoyer par e-mail :

969500OQXKE5WDM9M994 969500OQXKE5WDM9M994 969500OQXKE5WDM9M994 969500OQXKE5WDM9M994 969500OQXKE5WDM9M994 969500OQXKE5WDM9M994 969500OQXKE5WDM9M994 969500OQXKE5WDM9M994 969500OQXKE5WDM9M994 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 01/02/2021 09:02:58 01/02/2021 09:02:58 01/02/2021 09:06:11 01/02/2021 09:07:50 01/02/2021 09:08:01 01/02/2021 09:10:38 01/02/2021 09:11:27 01/02/2021 09:11:27 01/02/2021 09:11:50 01/02/2021 09:13:41 01/02/2021 09:21:27 01/02/2021 09:21:27 01/02/2021 09:21:27 01/02/2021 09:23:28 01/02/2021 09:25:29 01/02/2021 09:25:29 01/02/2021 09:28:51 01/02/2021 09:28:51 01/02/2021 09:31:43 01/02/2021 09:31:43 01/02/2021 09:33:32 01/02/2021 09:34:22 01/02/2021 09:35:40 01/02/2021 09:39:36 01/02/2021 09:43:55 01/02/2021 09:43:55 01/02/2021 09:48:11 01/02/2021 09:48:13 01/02/2021 09:51:14 01/02/2021 09:55:55 01/02/2021 09:56:47 01/02/2021 09:56:47 01/02/2021 09:59:47 01/02/2021 09:59:49 FR0000130452 FR0000130452 FR0000130452 FR0000130452 FR0000130452 FR0000130452 FR0000130452 FR0000130452 FR0000130452 FR0000130452 FR0000130452 FR0000130452 FR0000130452 FR0000130452 FR0000130452 FR0000130452 FR0000130452 FR0000130452 FR0000130452 FR0000130452 FR0000130452 FR0000130452 FR0000130452 FR0000130452 FR0000130452 FR0000130452 FR0000130452 FR0000130452 FR0000130452 FR0000130452 FR0000130452 FR0000130452 FR0000130452 FR0000130452 75,82 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 26 XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR 00253963857EXPA1 75,82 253 00253963858EXPA1 75,74 240 00253964989EXPA1 75,98 150 00253965458EXPA1 75,98 67 00253965564EXPA1 75,94 75 00253966325EXPA1 75,90 14 00253966490EXPA1 75,90 140 00253966491EXPA1 75,76 74 00253966606EXPA1 75,90 217 00253967061EXPA1 76,32 2 00253969294EXPA1 76,32 12 00253969295EXPA1 76,32 7 00253969296EXPA1 76,60 193 00253969791EXPA1 76,50 86 00253970357EXPA1 76,50 130 00253970358EXPA1 76,66 50 00253971184EXPA1 76,66 219 00253971185EXPA1 76,58 19 00253971916EXPA1 76,58 56 00253971917EXPA1 76,48 106 00253972438EXPA1 76,46 83 00253972609EXPA1 76,34 274 00253973080EXPA1 76,44 256 00253973891EXPA1 76,52 248 00253974633EXPA1 76,52 32 00253974635EXPA1 76,72 160 00253975260EXPA1 76,72 114 00253975270EXPA1 76,64 87 00253975906EXPA1 76,82 357 00253976844EXPA1 76,80 42 00253977101EXPA1 76,80 19 00253977102EXPA1 76,78 59 00253977792EXPA1 76,78 44 00253977796EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 01/02/2021 09:59:49 FR0000130452 76,78 EUR 122 XPAR 00253977797EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 01/02/2021 10:03:01 FR0000130452 76,52 EUR 79 XPAR 00253978422EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 01/02/2021 10:04:55 FR0000130452 76,50 EUR 50 XPAR 00253978781EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 01/02/2021 10:04:55 FR0000130452 76,50 EUR 50 XPAR 00253978782EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 01/02/2021 10:05:38 FR0000130452 76,48 EUR 16 XPAR 00253978946EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 01/02/2021 10:05:38 FR0000130452 76,48 EUR 50 XPAR 00253978947EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 01/02/2021 10:07:00 FR0000130452 76,44 EUR 125 XPAR 00253979373EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 01/02/2021 10:07:00 FR0000130452 76,44 EUR 104 XPAR 00253979375EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 01/02/2021 10:07:00 FR0000130452 76,44 EUR 9 XPAR 00253979376EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 01/02/2021 10:08:46 FR0000130452 76,44 EUR 81 XPAR 00253979688EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 01/02/2021 10:11:55 FR0000130452 76,56 EUR 220 XPAR 00253980192EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 01/02/2021 10:16:03 FR0000130452 76,62 EUR 49 XPAR 00253980905EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 01/02/2021 10:16:44 FR0000130452 76,62 EUR 206 XPAR 00253981045EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 01/02/2021 10:17:58 FR0000130452 76,56 EUR 70 XPAR 00253981257EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 01/02/2021 10:17:58 FR0000130452 76,56 EUR 14 XPAR 00253981258EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 01/02/2021 10:19:43 FR0000130452 76,54 EUR 65 XPAR 00253981524EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 01/02/2021 10:20:14 FR0000130452 76,50 EUR 71 XPAR 00253981594EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 01/02/2021 10:25:00 FR0000130452 76,56 EUR 50 XPAR 00253982271EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 01/02/2021 10:25:00 FR0000130452 76,56 EUR 50 XPAR 00253982272EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 01/02/2021 10:25:00 FR0000130452 76,56 EUR 43 XPAR 00253982273EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 01/02/2021 10:25:00 FR0000130452 76,56 EUR 71 XPAR 00253982274EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 01/02/2021 10:25:00 FR0000130452 76,56 EUR 31 XPAR 00253982275EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 01/02/2021 10:25:06 FR0000130452 76,56 EUR 16 XPAR 00253982290EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 01/02/2021 10:27:44 FR0000130452 76,50 EUR 74 XPAR 00253982666EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 01/02/2021 10:30:42 FR0000130452 76,42 EUR 59 XPAR 00253983125EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 01/02/2021 10:30:42 FR0000130452 76,42 EUR 20 XPAR 00253983126EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 01/02/2021 10:32:53 FR0000130452 76,58 EUR 76 XPAR 00253983443EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 01/02/2021 10:34:11 FR0000130452 76,56 EUR 69 XPAR 00253983650EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 01/02/2021 10:34:11 FR0000130452 76,56 EUR 85 XPAR 00253983651EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 01/02/2021 10:34:11 FR0000130452 76,56 EUR 106 XPAR 00253983653EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 01/02/2021 10:36:07 FR0000130452 76,48 EUR 78 XPAR 00253983961EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 01/02/2021 10:37:08 FR0000130452 76,48 EUR 21 XPAR 00253984101EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 01/02/2021 10:40:57 FR0000130452 76,40 EUR 71 XPAR 00253984644EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 01/02/2021 10:42:14 FR0000130452 76,48 EUR 70 XPAR 00253984954EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 01/02/2021 10:42:14 FR0000130452 76,48 EUR 31 XPAR 00253984955EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 01/02/2021 10:42:14 FR0000130452 76,48 EUR 2 XPAR 00253984956EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 01/02/2021 10:42:14 FR0000130452 76,48 EUR 2 XPAR 00253984957EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 01/02/2021 10:42:14 FR0000130452 76,48 EUR 133 XPAR 00253984958EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 01/02/2021 10:46:12 FR0000130452 76,42 EUR 18 XPAR 00253985599EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 01/02/2021 10:46:51 FR0000130452 76,44 EUR 57 XPAR 00253985700EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 01/02/2021 10:46:51 FR0000130452 76,44 EUR 16 XPAR 00253985701EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 01/02/2021 10:47:38 FR0000130452 76,36 EUR 73 XPAR 00253985811EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 01/02/2021 10:47:58 FR0000130452 76,30 EUR 41 XPAR 00253985886EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 01/02/2021 10:47:58 FR0000130452 76,30 EUR 100 XPAR 00253985887EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 01/02/2021 10:47:58 FR0000130452 76,30 EUR 359 XPAR 00253985888EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 01/02/2021 10:50:12 FR0000130452 76,34 EUR 28 XPAR 00253986215EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 01/02/2021 10:50:12 FR0000130452 76,34 EUR 50 XPAR 00253986216EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 01/02/2021 10:50:41 FR0000130452 76,34 EUR 192 XPAR 00253986281EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 01/02/2021 10:53:10 FR0000130452 76,30 EUR 500 XPAR 00253986617EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 01/02/2021 10:54:01 FR0000130452 76,24 EUR 82 XPAR 00253986756EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 01/02/2021 10:56:17 FR0000130452 76,32 EUR 11 XPAR 00253987105EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 01/02/2021 10:56:17 FR0000130452 76,32 EUR 206 XPAR 00253987109EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 01/02/2021 11:02:23 FR0000130452 76,58 EUR 336 XPAR 00253988005EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 01/02/2021 11:05:37 FR0000130452 76,58 EUR 67 XPAR 00253988504EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 01/02/2021 11:08:29 FR0000130452 76,74 EUR 27 XPAR 00253989043EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 01/02/2021 11:08:29 FR0000130452 76,74 EUR 27 XPAR 00253989044EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 01/02/2021 11:08:32 FR0000130452 76,76 EUR 210 XPAR 00253989050EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 01/02/2021 11:13:24 FR0000130452 76,78 EUR 30 XPAR 00253989896EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 01/02/2021 11:13:24 FR0000130452 76,78 EUR 34 XPAR 00253989897EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 01/02/2021 11:13:24 FR0000130452 76,78 EUR 63 XPAR 00253989898EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 01/02/2021 11:13:24 FR0000130452 76,78 EUR 34 XPAR 00253989899EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 01/02/2021 11:13:24 FR0000130452 76,78 EUR 50 XPAR 00253989900EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 01/02/2021 11:15:08 FR0000130452 76,70 EUR 76 XPAR 00253990123EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 01/02/2021 11:18:46 FR0000130452 76,70 EUR 84 XPAR 00253990708EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 01/02/2021 11:22:36 FR0000130452 76,80 EUR 288 XPAR 00253991483EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 01/02/2021 11:25:06 FR0000130452 76,74 EUR 59 XPAR 00253991890EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 01/02/2021 11:28:41 FR0000130452 76,78 EUR 11 XPAR 00253992563EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 01/02/2021 11:29:37 FR0000130452 76,78 EUR 291 XPAR 00253992721EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 01/02/2021 11:30:04 FR0000130452 76,74 EUR 12 XPAR 00253992831EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 01/02/2021 11:30:04 FR0000130452 76,74 EUR 34 XPAR 00253992832EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 01/02/2021 11:31:06 FR0000130452 76,74 EUR 48 XPAR 00253993075EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 01/02/2021 11:32:30 FR0000130452 76,78 EUR 54 XPAR 00253993296EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 01/02/2021 11:34:15 FR0000130452 76,76 EUR 55 XPAR 00253993558EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 01/02/2021 11:36:56 FR0000130452 76,82 EUR 63 XPAR 00253993951EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 01/02/2021 11:38:06 FR0000130452 76,84 EUR 73 XPAR 00253994163EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 01/02/2021 11:40:38 FR0000130452 76,96 EUR 2 XPAR 00253994851EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 01/02/2021 11:40:38 FR0000130452 76,96 EUR 100 XPAR 00253994852EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 01/02/2021 11:40:38 FR0000130452 76,96 EUR 33 XPAR 00253994853EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 01/02/2021 11:40:38 FR0000130452 76,96 EUR 33 XPAR 00253994854EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 01/02/2021 11:40:41 FR0000130452 76,96 EUR 89 XPAR 00253994859EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 01/02/2021 11:42:04 FR0000130452 76,88 EUR 18 XPAR 00253995029EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 01/02/2021 11:44:12 FR0000130452 76,78 EUR 70 XPAR 00253995392EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 01/02/2021 11:47:52 FR0000130452 76,78 EUR 3 XPAR 00253995817EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 01/02/2021 11:47:52 FR0000130452 76,78 EUR 142 XPAR 00253995818EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 01/02/2021 11:47:52 FR0000130452 76,78 EUR 123 XPAR 00253995819EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 01/02/2021 11:52:44 FR0000130452 76,70 EUR 47 XPAR 00253996413EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 01/02/2021 11:53:49 FR0000130452 76,68 EUR 23 XPAR 00253996657EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 01/02/2021 11:53:59 FR0000130452 76,68 EUR 1 XPAR 00253996680EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 01/02/2021 11:54:13 FR0000130452 76,68 EUR 23 XPAR 00253996720EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 01/02/2021 11:54:13 FR0000130452 76,68 EUR 179 XPAR 00253996721EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 01/02/2021 11:54:13 FR0000130452 76,68 EUR 39 XPAR 00253996722EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 01/02/2021 11:56:06 FR0000130452 76,60 EUR 14 XPAR 00253997054EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 01/02/2021 11:56:06 FR0000130452 76,60 EUR 64 XPAR 00253997055EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 01/02/2021 11:57:25 FR0000130452 76,60 EUR 73 XPAR 00253997294EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 01/02/2021 11:58:19 FR0000130452 76,58 EUR 63 XPAR 00253997504EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 01/02/2021 11:59:13 FR0000130452 76,56 EUR 59 XPAR 00253997639EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 01/02/2021 12:03:41 FR0000130452 76,48 EUR 61 XPAR 00253998214EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 01/02/2021 12:04:51 FR0000130452 76,50 EUR 70 XPAR 00253998401EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 01/02/2021 12:04:51 FR0000130452 76,50 EUR 80 XPAR 00253998402EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 01/02/2021 12:04:51 FR0000130452 76,50 EUR 9 XPAR 00253998403EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 01/02/2021 12:08:26 FR0000130452 76,60 EUR 55 XPAR 00253998939EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 01/02/2021 12:09:53 FR0000130452 76,56 EUR 70 XPAR 00253999161EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 01/02/2021 12:09:53 FR0000130452 76,56 EUR 100 XPAR 00253999162EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 01/02/2021 12:09:53 FR0000130452 76,56 EUR 19 XPAR 00253999163EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 01/02/2021 12:09:53 FR0000130452 76,56 EUR 47 XPAR 00253999164EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 01/02/2021 12:09:53 FR0000130452 76,56 EUR 10 XPAR 00253999165EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 01/02/2021 12:09:53 FR0000130452 76,56 EUR 2 XPAR 00253999166EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 01/02/2021 12:09:53 FR0000130452 76,56 EUR 5 XPAR 00253999167EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 01/02/2021 12:09:53 FR0000130452 76,56 EUR 11 XPAR 00253999168EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 01/02/2021 12:17:05 FR0000130452 76,70 EUR 43 XPAR 00254000449EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 01/02/2021 12:17:05 FR0000130452 76,70 EUR 276 XPAR 00254000450EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 01/02/2021 12:19:33 FR0000130452 76,64 EUR 5 XPAR 00254000708EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 01/02/2021 12:19:33 FR0000130452 76,64 EUR 66 XPAR 00254000710EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 01/02/2021 12:24:02 FR0000130452 76,68 EUR 46 XPAR 00254001550EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 01/02/2021 12:24:02 FR0000130452 76,68 EUR 33 XPAR 00254001551EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 01/02/2021 12:24:02 FR0000130452 76,68 EUR 34 XPAR 00254001552EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 01/02/2021 12:24:02 FR0000130452 76,68 EUR 44 XPAR 00254001553EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 01/02/2021 12:24:02 FR0000130452 76,68 EUR 40 XPAR 00254001554EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 01/02/2021 12:24:56 FR0000130452 76,68 EUR 44 XPAR 00254001683EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 01/02/2021 12:30:57 FR0000130452 76,78 EUR 13 XPAR 00254003174EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 01/02/2021 12:30:57 FR0000130452 76,78 EUR 46 XPAR 00254003175EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 01/02/2021 12:32:30 FR0000130452 76,78 EUR 99 XPAR 00254003403EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 01/02/2021 12:32:30 FR0000130452 76,78 EUR 100 XPAR 00254003404EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 01/02/2021 12:32:30 FR0000130452 76,78 EUR 59 XPAR 00254003405EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 01/02/2021 12:34:05 FR0000130452 76,72 EUR 45 XPAR 00254003670EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 01/02/2021 12:39:33 FR0000130452 76,76 EUR 53 XPAR 00254004510EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 01/02/2021 12:41:36 FR0000130452 76,92 EUR 16 XPAR 00254004849EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 01/02/2021 12:41:36 FR0000130452 76,92 EUR 34 XPAR 00254004850EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 01/02/2021 12:41:36 FR0000130452 76,92 EUR 204 XPAR 00254004851EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 01/02/2021 12:42:47 FR0000130452 76,92 EUR 36 XPAR 00254005032EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 01/02/2021 12:44:58 FR0000130452 76,86 EUR 36 XPAR 00254005362EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 01/02/2021 12:50:19 FR0000130452 76,92 EUR 70 XPAR 00254006387EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 01/02/2021 12:50:19 FR0000130452 76,92 EUR 33 XPAR 00254006388EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 01/02/2021 12:50:19 FR0000130452 76,92 EUR 34 XPAR 00254006389EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 01/02/2021 12:50:19 FR0000130452 76,92 EUR 70 XPAR 00254006390EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 01/02/2021 12:50:19 FR0000130452 76,92 EUR 46 XPAR 00254006391EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 01/02/2021 12:53:02 FR0000130452 77,00 EUR 51 XPAR 00254006798EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 01/02/2021 12:53:13 FR0000130452 76,98 EUR 69 XPAR 00254006845EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 01/02/2021 12:58:29 FR0000130452 76,96 EUR 63 XPAR 00254007709EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 01/02/2021 12:59:40 FR0000130452 77,02 EUR 12 XPAR 00254007881EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 01/02/2021 12:59:40 FR0000130452 77,02 EUR 50 XPAR 00254007882EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 01/02/2021 12:59:58 FR0000130452 76,98 EUR 59 XPAR 00254007963EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 01/02/2021 13:00:38 FR0000130452 77,04 EUR 69 XPAR 00254008066EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 01/02/2021 13:01:01 FR0000130452 77,00 EUR 22 XPAR 00254008132EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 01/02/2021 13:01:43 FR0000130452 76,98 EUR 32 XPAR 00254008246EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 01/02/2021 13:01:43 FR0000130452 76,98 EUR 9 XPAR 00254008247EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 01/02/2021 13:01:43 FR0000130452 76,98 EUR 1 XPAR 00254008250EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 01/02/2021 13:08:09 FR0000130452 77,08 EUR 59 XPAR 00254009299EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 01/02/2021 13:08:09 FR0000130452 77,08 EUR 44 XPAR 00254009300EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés EIFFAGE 969500OQXKE5WDM9M994 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 01/02/2021 13:08:09 FR0000130452 77,08 EUR 34 XPAR 00254009301EXPA1 Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés Pour lire la suite de ce noodl, vous pouvez consulter la version originale ici. 