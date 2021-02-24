Eiffage : Résultat opérationnel courant de 1,3 milliards d'euros en baisse de 37%

24 février (Reuters) - Eiffage SA:
* RÉSULTATS ANNUELS 2020
* CHIFFRE DAFFAIRES : 16,3 MDS (- 10 %)
* DIVIDENDE PROPOSÉ DE 3 EUROS PAR ACTION
* RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT : 1,3 MD (- 37 %)
* PERSPECTIVES 2021 : RÉSULTATS DU GROUPE ATTENDUS EN
AUGMENTATION, INFÉRIEURS TOUTEFOIS À LEUR NIVEAU DE 2019
* RÉSULTAT NET PART DU GROUPE : 375 M (- 48 %)
* CARNET DE COMMANDES DES TRAVAUX : 16,2 MDS (+ 14 %)
* ENGAGEMENT DE RÉDUCTION DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE
SERRE
DICI 2030, SELON LA TRAJECTOIRE DITE DE 1,5°C
* ENDETTEMENT NET : 9,9 MDS (- 0,3 MD )
* PERSPECTIVES 2021 : ACTIVITÉ DES TRAVAUX PRÉVUE EN HAUSSE
SIGNIFICATIVE SUR LA BASE DUN CARNET DE COMMANDES ÉLEVÉ (+ 14 %
FIN 2020) ; CONCESSIONS TOUJOURS AFFECTÉES PAR LA LIMITATION DES
DÉPLACEMENTS
* LE GROUPE EST PARVENU À GÉNÉRER UN NIVEAU DE CASH-FLOW
LIBRE
TRÈS PROCHE DE CELUI DE 2019
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(Gdansk Newsroom)