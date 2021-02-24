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Eiffage : Résultat opérationnel courant de 1,3 milliards d'euros en baisse de 37%

24/02/2021 | 17:53
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24 février (Reuters) - Eiffage SA:

* RÉSULTATS ANNUELS 2020

* CHIFFRE DAFFAIRES : 16,3 MDS  (- 10 %)

* DIVIDENDE PROPOSÉ DE 3 EUROS PAR ACTION

* RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT : 1,3 MD  (- 37 %)

* PERSPECTIVES 2021 : RÉSULTATS DU GROUPE ATTENDUS EN AUGMENTATION, INFÉRIEURS TOUTEFOIS À LEUR NIVEAU DE 2019

* RÉSULTAT NET PART DU GROUPE : 375 M  (- 48 %)

* CARNET DE COMMANDES DES TRAVAUX : 16,2 MDS  (+ 14 %)

* ENGAGEMENT DE RÉDUCTION DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE DICI 2030, SELON LA TRAJECTOIRE DITE DE 1,5°C

* ENDETTEMENT NET : 9,9 MDS  (- 0,3 MD )

* PERSPECTIVES 2021 : ACTIVITÉ DES TRAVAUX PRÉVUE EN HAUSSE SIGNIFICATIVE SUR LA BASE DUN CARNET DE COMMANDES ÉLEVÉ (+ 14 % FIN 2020) ; CONCESSIONS TOUJOURS AFFECTÉES PAR LA LIMITATION DES DÉPLACEMENTS

* LE GROUPE EST PARVENU À GÉNÉRER UN NIVEAU DE CASH-FLOW LIBRE TRÈS PROCHE DE CELUI DE 2019 Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)


© Reuters 2021
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CA 2020 16 105 M 19 537 M -
Résultat net 2020 353 M 428 M -
Dette nette 2020 10 684 M 12 961 M -
PER 2020 23,8x
Rendement 2020 2,51%
Capitalisation 8 502 M 10 338 M -
VE / CA 2020 1,19x
VE / CA 2021 1,07x
Nbr Employés 72 500
Flottant 80,2%
Graphique EIFFAGE
Durée : Période :
Eiffage : Graphique analyse technique Eiffage | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique EIFFAGE
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesHaussièreHaussièreNeutre
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACHETER
Nombre d'Analystes 17
Objectif de cours Moyen 97,92 €
Dernier Cours de Cloture 85,72 €
Ecart / Objectif Haut 41,2%
Ecart / Objectif Moyen 14,2%
Ecart / Objectif Bas -3,17%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Nom Titre
Benoit de Ruffray Chairman & Chief Executive Officer
Christian Cassayre Finance Director
Thérèse Cornil Independent Director
Jean Guénard Independent Director
Marie Lemarié Independent Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapitalisation (M$)
EIFFAGE8.45%10 338
VINCI SA7.69%60 203
CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING CORPORATION LIMITED-0.40%32 127
LARSEN & TOUBRO LIMITED15.44%28 818
CHINA RAILWAY GROUP LIMITED7.78%20 070
FERROVIAL, S.A.-5.71%18 748
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