Eiffage : Suisse, filiale d'Eiffage Construction, lance les travaux de la tour de 80 mètres Artisa à Zurich

80 mètres de haut et 26 étages : les travaux de la tour d'habitation située dans le quartier zurichois de Leutschenbach par Artisa, groupe immobilier actif dans toute l'Europe, viennent d'être lancés ! A terme, en 2023, elle accueillera près de 140 logements ainsi qu'un restaurant et des locaux commerciaux. Cinquante-deux appartements seront aménagés selon le concept de micro-living de City Pop, une succursale d'Artisa. La réalisation de ce projet d'envergure a été confiée à nos équipes d' Eiffage Suisse , filiale d' Eiffage Construction .

D'ici avril 2023, une tour d'habitation de 80 mètres de haut sera construite au nord de Zurich dans le quartier de Leutschenbach. Conçu par le groupe Artisa, ce projet est réalisé par Eiffage Suisse.

L'Artisa Tower est un modèle d'habitat créé sur un emplacement privilégié, conforme au plan de développement urbain Zurich 2040 et répondant aux besoins locaux et territoriaux. Espace naturel et habitat moderne communiqueront par un élégant parc de plus de 2500 m² donnant un nouveau sens au quartier.

Cette tour d'habitation de 26 étages, dont trois sous-sols et un rez-de-chaussée occupé par des locaux commerciaux, est édifiée sur un terrain de près de 4000 m² pour une surface de plancher de près de 18 000m² au total. Au sud, la tour est complétée par un bâtiment à cinq niveaux et par un autre de deux niveaux au nord.

En plus des appartements de construction traditionnelle, Artisa mettra aussi en œuvre son concept City Pop. City Pop est un concept d'habitat à la fois novateur et contemporain : basé sur les enseignements de la neuro-architecture, il optimise la surface d'habitation pour une simplification de la vie de ses habitants. Entièrement meublés et équipés, les studios City Pop se déclinent en plusieurs tailles (de 21 à 60 m²) et se louent entre 4 et 52 semaines. 52 appartements de ce type seront construits, complétés par 85 appartements locatifs (en majorité des unités de 2 et 3 pièces, quelques appartements de 4 et 5 pièces).

