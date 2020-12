Eiffage : a terminé la rénovation de la Cité Perrache à Lyon

Les travaux de rénovation portant sur les 265 logements de la Cité Perrache à Lyon viennent de se terminer.



Les travaux ont porté sur la rénovation intérieure complète de tous les logements et parties communes, ainsi que la rénovation énergétique des 8 bâtiments, passant par la réfection des façades, des travaux d'étanchéité et sur les menuiseries extérieures.



Ces travaux permettent à l'opération de près de 25000 m2 de répondre aux exigences du label Effinergie rénovation (équivalent BBC Effinergie rénovation pour les bâtiments antérieurs à 1948).



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.