Eiffage : équipements électriques pour le Grand Paris Express

Eiffage annonce qu'il vient, au travers de sa filiale Eiffage Génie Civil, d'être livré par le groupe Volvo du camion FE Electric et de la mini-pelle ECR25 Electric amenés à être utilisés pour les travaux du Grand Paris Express.



'Grâce à leur absence d'émissions de gaz d'échappement et à leur faible niveau sonore, ces véhicules électriques répondent aux prérequis environnementaux de la Société du Grand Paris', explique le groupe de BTP.



Le FE Electric de Volvo Trucks est le premier véhicule 100% électrique approche chantier à être mis en service en France. Il effectuera la collecte et la livraison d'outils et de pièces détachées pour des travaux de démolition.



