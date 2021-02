Eiffage : livre 3000m2 de bureaux dans le Nord

Eiffage annonce aujourd'hui qu'Eiffage Construction a livré 3000 m2 de bureaux à Bouygues Immobilier dans le cadre de l'opération 'Château Blanc' à Wasquehal (Nord).



Ces locaux, destinés à INEA, ont été réalisés en synergie avec Clévia, la marque dédiée au génie climatique et énergétique d'Eiffage Energie Systèmes.



Eiffage souligne par ailleurs que l'opération répond aux exigences de la certification BREEAM niveau 'Very Good' et bénéficie d'une isolation par l'extérieur.



