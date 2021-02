Eiffage : livre 64 logements à Pantin

Eiffage annonce la livraison d'une nouvelle résidence de 64 logements sur les bords du Canal de l'Ourcq, à Pantin, répartis en trois bâtiments.



Après 22 mois de travaux cette résidence de plus de 4300m², a rencontré un vif succès commercial, avec la vente, bouclée en deux jours, des 45 logements proposés en accession, annonce l'entreprise.



Les travaux ont été réalisés en synergie avec différents métiers d'Eiffage, notamment Eiffage Construction Résidentiel et Boutte, filiale d'Eiffage Génie Civil experte de la démolition dans la région Ouest.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.