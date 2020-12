Eiffage : réceptionne les premiers engins électriques Volvo commandés dans le cadre des chantiers du Grand Paris Express

Pour ses premières utilisations, la mini-pelle ECR25 Electric de Volvo Construction Equipment sera dédiée aux activités de déconstruction et de démantèlement menées par Eiffage sur le Grand Paris Express. Pelle compacte de 2,7 tonnes, elle est équipée de 2 moteurs de 200 kW et de 4 batteries lui assurant jusqu'à 4 heures d'autonomie en fonction de son usage. Sa hauteur de déversement est de 2,96 mètres et sa profondeur de fouille est de 2,76 mètres.

Le camion FE Electric, véhicule 6 x 2, est équipé de 2 moteurs électriques et de 4 batteries de traction. Une grue en porte à faux électrique, d'une portée hydraulique maximale de 9,90 mètres et d'un angle de rotation de 400°, est installée sur un plateau de 5 200 mm.

Le FE Electric de Volvo Trucks est le premier véhicule 100 % électrique approche chantier à être mis en service en France. Il effectuera la collecte et la livraison d'outils et de pièces détachées pour des travaux de démolition dans le cadre des chantiers du lot 1 de la ligne 16 et du lot T2B de la ligne 15 du Grand Paris Express. Son autonomie devrait lui permettre de parcourir environ 150 kilomètres quotidiennement entre sa base de Santeny et les différents sites.

Eiffage, au travers de sa filiale Eiffage Génie Civil, vient d'être livré par le groupe Volvo du camion FE Electric et de la mini-pelle ECR25 Electric amenés à être utilisés pour les travaux du Grand Paris Express. Grâce à leur absence d'émissions de gaz d'échappement et à leur faible niveau sonore, ces véhicules électriques répondent aux prérequis environnementaux de la Société du Grand Paris.

