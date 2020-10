Eiffage : remporte le contrat EPC du méga-parc photovoltaïque Campanario (250 MWc) en Espagne pour un montant de plus de 120 millions d'euros

À propos d'Eiffage

Eiffage, l'un des leaders européens du BTP et des concessions, exerce ses activités à travers les métiers de la construction, de l'immobilier et de l'aménagement, du génie civil, du métal et de la route, de l'énergie systèmes et des concessions. Le Groupe s'appuie sur l'expérience de plus de 72 500 collaborateurs et a réalisé, en 2019, un chiffre d'affaires de 18,1 milliards d'euros, dont près de 26 % à l'international.

A propos d'Eiffage Énergie Systèmes

Eiffage Énergie Systèmes conçoit, réalise, exploite et maintien des systèmes et équipements en génies électrique, industriel, climatique et énergétique dans le respect des Hommes et de l'environnement. Eiffage Énergie Systèmes propose une offre sur mesure pour les marchés de l'industrie, des infrastructures et réseaux, des villes et collectivités et du tertiaire. Grâce à son maillage dense d'agences dans plus de 30 pays, Eiffage Énergie Systèmes tisse une relation de proximité et répond au plus juste aux enjeux de ses clients. Ses expertises pointues lui permettent également de proposer des solutions innovantes à haute valeur ajoutée. Eiffage Énergie Systèmes a réalisé un chiffre d'affaires de 4,5 milliards d'euros en 2019.

Contact Presse Eiffage

Bénédicte Dao

Tél. : +33 1 71 59 22 28 benedicte.dao@eiffage.com